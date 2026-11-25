Der Werkhof Niederhelfenschwil bittet um parkfreie Zonen für den Winterdienst. Halter müssen Fahrzeuge entfernen, um Räumung zu sichern.

Die Vorbereitungen für die bevorstehenden Wintermonate sind im Gemeindegebiet von Niederhelfenschwil SG bereits voll im Gange. Der zuständige Werkhof hat eine klare Priorität gesetzt: Die Befreiung der öffentlichen Strassen und Wege von Eis und Schnee erfolgt an erster Stelle. Um diesen Prozess effektiv zu gestalten, wird das Team des Werkhofs wieder durch externe Dienstleister unterstützt, die in enger Abstimmung mit den lokalen Mitarbeitern agieren.

Parkverbote sichern Räumungsabläufe

Der Werkhof bittet die Bevölkerung dringend darum, Fahrzeuge nicht auf öffentlichen Strassen oder Trottoirs abzustellen. Diese Massnahme ist notwendig, um den Winterdienst nicht einzuschränken und die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten. Halter werden aufgefordert, ihre Autos auf privaten Vorplätzen oder in Garagen zu parken. Das Deponieren von Schnee um Hydranten ist ebenfalls strikt zu vermeiden, da dies im Notfall den Zugang zu lebenswichtigen Einrichtungen behindern kann.

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Haftungsausschluss bei Parksündern

Die Gemeinde Niederhelfenschwil lehnt jegliche Haftung für allfällige Schäden an privaten Fahrzeugen ab, die auf öffentlichen Wegen geparkt wurden. Diese klare Position dient dem Schutz der Gemeinde und stellt sicher, dass die Räumungsmaschinen ungehindert arbeiten können. Es wird erwartet, dass die Grundeigentümer bei der Schneeräumung Rücksicht aufeinander nehmen und sich an die vereinbarten Regeln halten, um den reibungslosen Ablauf zu garantieren.

Privatverantwortung bei Schneemaden

Neben der parkbedingten Freigabe der Wege tragen private Eigentümer auch die Verantwortung für die "Schneemaden" an ihren eigenen Ausfahrten. Diese Schneemassen müssen selbstständig wegräumt werden. Dabei ist zwingend darauf zu achten, dass der Schnee nicht wieder auf die bereits geräumten öffentlichen Strassen zurückbefördert wird. Dies würde die Arbeit des Werkhofs zunichtemachen und neue Gefahrenquellen schaffen.

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Gefahren durch mangelhafte Winterausrüstung

In den Wintermonaten können Strassen und Wege rutschig und gefährlich werden. Die Strassenbenutzer sind in erster Linie selbst für ihre Sicherheit und die anderer Verkehrsteilnehmer verantwortlich. Der Fahrstil muss unbedingt an die Witterungsverhältnisse angepasst werden. Zwar gibt es in der Schweiz keine gesetzliche Pflicht zur Ausrüstung, doch wird den Fahrzeughaltern dringend empfohlen, winter taugliche Reifen zu verwenden. Eine mangelhafte Ausrüstung kann dazu führen, dass Versicherungen Leistungen kürzen oder Regress fordern.

Pikettdienst und Priorisierung der Routen

Der Werkhof stellt mit einem Pikettdienst einen raschen Einsatz rund um die Uhr sicher. Dennoch ist es technisch nicht möglich, die Fahrzeuge gleichzeitig überall einzusetzen. Bei starken Schneefällen und plötzlicher Glättebildung kann es schnell zu einer Überlastung der Einsatzfahrzeuge kommen. Die Räumung erfolgt daher nach der Verkehrsbedeutung und Versorgungsfunktion der Strassen. Das Ziel ist die Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Leistungsfähigkeit aller Wege.