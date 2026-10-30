Werkhof Aarau: Rundgang zeigt vielfältige Aufgaben der Stadtpflege

Ein Rundgang des Forums Schlossplatz zeigt die vielfältigen Aufgaben des Werkhofs Aarau – von Grünpflege über Taubenschläge bis zur Abfallentsorgung.

Der Werkhof Aarau sorgt dafür, dass die Stadt sauber, gepflegt und funktionsfähig bleibt. Wie vielfältig diese Arbeit ist, zeigte ein besonderer Rundgang durch die Stadt, zu dem das Forum Schlossplatz im Rahmen seiner aktuellen Ausstellung Es läuft – vom Instandhalten der Dinge eingeladen hatte. Mit dabei waren Markus Vogel, stellvertretender Leiter Werkhof Aarau, Mitarbeiter Peter Schlienger und Dominik Staub, Leiter Stadtgrün.

Bei der Begrüssung erklärte Lena Friedli, Leiterin des Forums Schlossplatz und Kuratorin der Ausstellung, dass überall dort, wo etwas instandgehalten werde, dies auch ein Zeichen von Wertschätzung sei. Das rund 300-jährige, denkmalgeschützte Gebäude des Forums sei selbst ein Beispiel dafür, wie aufwendig der Erhalt historischer Bausubstanz sein könne. Auch der Aarauer Bachfischet, der dieses Jahr sein 500-Jahr-Jubiläum feierte, geht auf die Instandhaltung des Stadtbachs zurück.

Also read Kanton Thurgau: Kanton streicht Aufgaben – 14 Massnahmen fallen weg

Ausstellung beleuchtet Instandhaltung

Die Ausstellung Es läuft – vom Instandhalten der Dinge beleuchtet das Thema anhand von sieben zeitgenössischen Kunstpositionen. Dazu gehört das Künstlerduo Michael Meier und Christoph Franz, das sich in seinem Schaffen häufig mit dem Thema auseinandersetzt. Gemeinsam mit Mitarbeitenden des Werkhofs Aarau führten die beiden durch die Stadt und stellten Fragen zu den oft unsichtbaren Arbeiten hinter einem funktionierenden Stadtleben.

Eine Station des Rundgangs führte zu den Taubenschlägen im Dachgeschoss des Ärztehauses am Graben 9. Dort betreut Giuseppe Graziano als langjähriger Taubenzüchter rund 70 ausgewachsene Stadttauben samt Nachwuchs. Er füttert die Tiere, kontrolliert ihren Gesundheitszustand und reguliert die Vermehrung. Der Werkhof entsorgt regelmässig den Taubenkot; alle vier bis sechs Wochen fallen dabei rund zwei grosse Fässer an.

Advertisement

Parkpflege und Trockenheit im Kasinopark

Im Kasinopark erläuterten Markus Vogel und Peter Schlienger die Herausforderungen der Parkpflege. Der Rasen muss wegen Trockenschäden erneuert werden. Bei Neupflanzungen setzt die Stadt zunehmend auf trockenheitsverträgliche Bäume aus dem Mittelmeerraum. Auch der Spielplatz wird wöchentlich visuell kontrolliert.

Die meisten Parkbesucher verhielten sich rücksichtsvoll, berichtete Vogel. Probleme bereiteten vor allem nächtlicher Vandalismus und zerbrochene Flaschen. Im Sommer gehe der Werkhof täglich bis zu dreimal durch den Park, sagte er. Dabei werden insbesondere die Abfallkübel geleert.

Der Werkhof beschäftigt insgesamt 53 Mitarbeitende. Es gebe sehr viele Arbeiten zu erledigen, die nicht sichtbar seien, betonte Dominik Staub, Teamleiter Stadtgrün. Sein Bereich kümmert sich um sämtliche Grünflächen. Schliengers Aufgaben umfassen unter anderem die Innenstadt- und Parkreinigung, das Mähen von Sportplätzen, Kanalreinigungen und den Winterdienst. Markus Vogel organisiert alle Unterhaltsarbeiten, bearbeitet Reklamationen aus der Bevölkerung und ist für den Stadtbach verantwortlich. Dort sorgen zunehmend auch Biber für Herausforderungen, da ihre Bauten und Unterhöhlungen den Wasserzufluss beeinträchtigen können und regelmässige Kontrollen erfordern.

Toiletten, Ehgräben und Unterflursammelstelle

Eine weitere Station führte zur neuen öffentlichen WC-Anlage beim Durchgang zwischen Färbergässli und Pelzgasse. Sie steht seit Ende Juli 2026 kostenlos zur Verfügung, der Werkhof ist für die Reinigung zuständig. Gegenüber befindet sich zudem eine rollstuhlgängige Toilette, die mit dem Eurokey zugänglich ist.

Advertisement

Wenige Schritte weiter erhielten die Teilnehmenden Einblick in einen der historischen Ehgräben. Diese schmalen Zwischenräume zwischen Häuserzeilen dienten im Mittelalter als Abwasser- sowie Entsorgungssystem und haben entsprechend gerochen. Heute sind sie nicht öffentlich zugänglich, müssen aber regelmässig von Schmutz und Vogelkot befreit werden.

Auch die Unterflursammelstelle in der Altstadt gehört zum Aufgabenbereich des Werkhofs. Die Sammelbehälter werden wöchentlich mit einem Lastwagen geleert. Seit knapp einem Jahr ist die Unterflursammelstelle für Gebührensäcke beim Adelbändli gegenüber dem Rathaus in Betrieb und erleichtert den Anwohnern in der Altstadt die Abfallentsorgung. Gelegentlich landen darin versehentlich Schlüssel oder Mobiltelefone. Diese fischten die Werkhofmitarbeiter wieder heraus, berichteten sie; gegen eine Gebühr erhalten die Besitzer ihre Gegenstände zurück. Daneben entfernt der Werkhof illegale Graffiti von Gebäuden der Altstadt, mit besonderem Augenmerk auf sexistische oder politische Botschaften.