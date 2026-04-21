Wer wird Millionär: Pause sorgt für Spekulationen über die Zukunft des TV-Klassikers

Die beliebte Quizshow Wer wird Millionär? legt eine Pause ein und macht Platz für neue Formate. Ist das das Ende für Günther Jauch oder eine bewusste Strategie von RTL?

Die deutsche Fernsehlandschaft erlebt derzeit eine Phase des Umbruchs, die vor allem die Fans eines der erfolgreichsten Formate aller Zeiten betrifft: Wer wird Millionär?. Die Quizshow, die seit 1999 untrennbar mit dem Namen Günther Jauch verbunden ist, verabschiedet sich vorübergehend vom Bildschirm. Diese Nachricht hat in den sozialen Netzwerken und in der Medienlandschaft für erhebliches Aufsehen gesorgt.

Während einige Zuschauer den plötzlichen Ausfall als Vorboten für ein baldiges Ende der Ära Jauch deuten, betonen Branchenexperten, dass solche Pausen in der heutigen Programmplanung des Senders RTL eher strategische Gründe haben. Fernsehformate, die über Jahrzehnte hinweg eine derartige Beständigkeit aufweisen, sind in einer schnelllebigen Streaming-Ära zur Seltenheit geworden. Dennoch bewahrt sich die Sendung ihre treue Fangemeinde, die wöchentlich mitfiebert. Der aktuelle Sendeplatz am Montagabend wird nun für neue Experimente genutzt, namentlich für die Show Die Weisheit der Vielen mit Ralf Schmitz. RTL erhofft sich durch diesen Wechsel, ein quizerprobtes Publikum mit neuen, frischen Impulsen zu begeistern. Ralf Schmitz, bekannt für seine humorvolle und improvisationsfreudige Art, soll eine neue Dynamik in den Sendeplatz bringen. Ob der Austausch eines bewährten Klassikers gegen ein frisches Format jedoch den gewünschten Erfolg bringt, bleibt abzuwarten. Kritiker stellen die Sinnhaftigkeit dieses Vorgehens infrage, da die Marke Wer wird Millionär? trotz ihres Alters von fast drei Jahrzehnten noch immer beeindruckende Quoten erzielt. Mit über drei Millionen Zuschauern bei der letzten Ausgabe und einem Marktanteil von fast 15 Prozent beweist die Sendung eindrucksvoll, dass sie keineswegs an Relevanz verloren hat. Die hohe mediale Aufmerksamkeit durch die anstehende Pause könnte den Effekt sogar noch verstärken. Für den Moderator Günther Jauch bedeutet diese Zeit vor allem eine wohlverdiente Auszeit nach einem langen Berufsleben. Als er 1999 begann, war er wenig begeistert von der Idee, eine Quizshow zu moderieren. Ursprünglich als kurzes Experiment mit nur vier Folgen konzipiert, entwickelte sich das Format zum Lebenswerk des heute knapp 70-jährigen Jauch. Dass er noch lange nicht an den Ruhestand denkt, hat er mehrfach betont; ein Leben ohne berufliche Herausforderungen entspricht nicht seinem Verständnis von Erfüllung. Die Fans können zumindest aufatmen: Das Pfingst-Special markiert bereits den bestätigten Termin für seine Rückkehr. Ob nach diesem Neustart weitere Staffeln folgen, bleibt in der aktuellen Medienplanung offen, doch der Kultstatus der Sendung sichert ihr einen festen Platz im Herzen der Zuschauer. Während sich das Fernsehen insgesamt durch Formate wie Euphoria oder Nostalgie-Comebacks wie Malcolm mittendrin stetig wandelt, bleibt das Quiz-Format eine Konstante, deren Ende noch lange nicht besiegelt scheint





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