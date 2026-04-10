Wenn Väter fehlen: Die Suche nach der verlorenen Nähe

Chris Oeuvray beleuchtet in ihrer Kolumne die Auswirkungen fehlender Väter auf Töchter und die daraus resultierenden Bindungsmuster. Sie zeigt auf, wie frühe Erfahrungen die Sehnsucht nach Nähe und die Suche nach Bestätigung prägen können, und dass diese Muster durch Therapie veränderbar sind.

Beim Vater lernt die Tochter , wie sich Nähe anfühlt. Fehlt dieser Kontakt, entsteht die Frage: Warum bin ich nicht genug? Eine Kolumne von Chris Oeuvray. Melanie Winiger hat in einem SRF-Interview offenbart, dass sie ihren leiblichen Vater nie richtig kennengelernt hat und bereits in ihrer Kindheit damit zu kämpfen hatte. Oeuvray, die regelmässig Kolumnen auf Nau.

ch schreibt, widmet sich heute dem Thema fehlender Väter in der Kindheit und den weitreichenden Auswirkungen, die dies nach sich ziehen kann.\Die erste gegengeschlechtliche Bezugsperson spielt eine entscheidende Rolle in der Entwicklung eines Kindes. Väter, wie auch Mütter, prägen ihre Kinder durch ihr Verhalten, ihre Zuneigung und ihre Art, mit ihnen zu interagieren. Wenn dieser Kontakt fehlt oder von Ablehnung geprägt ist, entsteht kein einfaches 'Nichts'. Stattdessen setzt sich eine tiefgreifende Frage fest: Warum bin ich nicht genug? Diese Frage begleitet viele Frauen ein Leben lang und manifestiert sich in unterschiedlichen Verhaltensmustern. Frauen, die scheinbar perfekt funktionieren, stark wirken und sich um andere kümmern, kämpfen oft innerlich mit dieser Frage. Sie sind nicht schwach, sondern haben in ihrer Kindheit gelernt, dass sie etwas leisten müssen, um gesehen und geliebt zu werden. Diese Erfahrungen beeinflussen spätere Beziehungen erheblich. Nähe wird gleichzeitig gesucht und gefürchtet. Verlässliche Männer wirken möglicherweise langweilig, während unklare, distanzierte Männer eine seltsame Vertrautheit auslösen. Dies ist nicht logisch, sondern das Resultat früh verankerter Gefühle.\Ein wichtiger Aspekt, der oft unterschätzt wird, ist die Orientierung, die Väter ihren Töchtern geben. Mütter sind für Söhne die erste weibliche Erfahrung, während Väter für Töchter die erste männliche Erfahrung darstellen. Wenn dieser erste Kontakt fehlt oder schmerzhaft ist, fehlt nicht nur eine Person, sondern auch ein elementares Orientierungsmuster. Diese Orientierung wird später unbewusst gesucht, was dazu führen kann, dass Frauen in Beziehungen zu viel geben, zu lange aushalten und immer wieder hoffen, endlich gesehen zu werden. Die gute Nachricht ist, dass diese Muster veränderbar sind. Therapien, die sich auf Kindheitstraumata und frühe Bindungserfahrungen konzentrieren, bieten einen Weg zur Veränderung. Durch das Verständnis der alten Geschichte, ohne sie weiterhin zu leben, kann man Frieden mit der eigenen Ausgangslage finden. Dies ermöglicht letztendlich eine Partnerschaft, in der man sich ohne ständige Alarmbereitschaft fallen lassen kann und wahre Nähe zulässt. Es ist ein Weg der Heilung und des Wachstums, der letztendlich zu einem erfüllteren Leben führen kann





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