Weniger ist mehr: Neue Studie zeigt Überdosierung von Denosumab bei Knochenmetastasen

Eine unabhängige Studie mit über 1380 Patienten belegt, dass Denosumab bei Knochenmetastasen alle zwölf Wochen genauso wirksam ist wie alle vier Wochen, aber deutlich weniger Nebenwirkungen und Kosten verursacht. Forscher fordern eine Anpassung der Dosierungsrichtlinien.

Eigentlich ist Denosumab ein Segen für Krebspatienten mit Knochenmetastasen . Das Medikament blockiert die körpereigenen Knochenfresszellen, die der Tumor benötigt, um sich im Knochen auszubreiten. So verhindert es Komplikationen wie Knochenschmerzen und Frakturen.

Doch wie der Bündner Krebsforscher Roger von Moos erklärt, birgt die derzeit übliche Dosierung von Denosumab alle vier Wochen erhebliche Risiken: Sie kann zu einem gefährlich niedrigen Kalziumspiegel im Blut führen und das gefürchtete Absterben des Kieferknochens, die sogenannte Kiefernekrose, auslösen. Aufgrund seiner jahrelangen Forschung an Knochenmetastasen begann von Moos, an der Notwendigkeit dieser hohen Dosis zu zweifeln.

Die pharmazeutische Industrie setzt bei Zulassungsstudien fast immer auf die maximal verträgliche Dosis und das kürzeste Intervall - im Fall von Denosumab alle vier Wochen -, um schnellstmöglich eine Wirksamkeit nachzuweisen. Diese Strategie führt jedoch nach Ansicht von Moos zu einer chronischen Übertherapie, die medizinisch nicht gerechtfertigt ist. Betroffene Patienten erleiden dadurch unnötige Schäden über Jahre hinweg. Der Hersteller Amgen verteidigt die derzeitige Praxis und verweist auf die von Swissmedic genehmigten Fachinformationen, die Patientensicherheit und hohe wissenschaftliche Standards garantieren sollen.

Gemeinsam mit dem Swiss Cancer Institute und über 40 Schweizer Spitälern initiierte von Moos die unabhängige Reduse-Studie. Die Ergebnisse dieser Studie sind bemerkenswert: Eine Verabreichung von Denosumab alle zwölf Wochen zeigt die gleiche Wirksamkeit wie die alle vier Wochen. Gleichzeitig sinkt das Risiko für niedrige Kalziumwerte um 30 Prozent und das für Kiefernekrosen um 25 Prozent. An der Studie nahmen 1380 Patienten mit Brust- oder Prostatakrebs und Knochenmetastasen teil.

In der Anfangsphase erhielten alle Teilnehmer das Medikament alle vier Wochen. Danach wurden sie in zwei Gruppen geteilt: Die experimentelle Gruppe bekam Denosumab nur noch alle zwölf Wochen, die Kontrollgruppe weiterhin alle vier Wochen. Die Resultate zeigten keine Unterschiede in der Wirksamkeit, aber deutlich weniger Nebenwirkungen in der Zwölf-Wochen-Gruppe.

Zudem fallen die Behandlungskosten bei seltenerer Gabe deutlich niedriger aus: Pro Patient betragen sie 6500 Franken statt 14'000 Franken im Vier-Wochen-Rhythmus. Die Studie errechnet Einsparungen von 15 Millionen Franken jährlich bei den rund 4000 bis 5000 Patienten, die in der Schweiz mit Denosumab gegen Knochenmetastasen behandelt werden. Der kanadische Onkologe Ian Tannock, der sich für eine optimierte Dosierung in der Krebstherapie einsetzt, zeigt sich beeindruckt von den Ergebnissen.

Er betont, dass höhere Dosen zwar die Wirksamkeit erhöhen können, aber auch die Toxizität steigern. Viele Medikamente würden in unnötig hohen Dosen verabreicht. Tannock engagiert sich gemeinsam mit anderen Ärzten und Patienten in der Optimal Cancer Care Alliance, einer Basisbewegung gegen Überdosierungen. Ein vielversprechender Ansatz ist das Project Optimus der US-Zulassungsbehörde FDA, das Hersteller zu Dosisoptimierungsstudien vor der Marktzulassung verpflichten will.

Tannock sieht das Problem im System begründet: Fast alle klinischen Studien werden von Pharmaunternehmen finanziert, die ein finanzielles Interesse an hohen Dosen haben. Einmal auf dem Markt, haben Hersteller keinen Anreiz, die empfohlenen Dosen zu senken, und Ärzte zögern, von etablierten Schemata abzuweichen. Daher sollten Aufsichtsbehörden die verfügbaren Daten nach der Zulassung kritisch überprüfen und bei Bedarf Anpassungen forcieren





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