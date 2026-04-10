Weniger Erdöl: Ein Gebot der Vernunft und der Sicherheit

Die Welt muss sich von der Erdölabhängigkeit befreien, um wirtschaftliche Stabilität, Klimaschutz und Frieden zu sichern. Die aktuelle geopolitische Lage verdeutlicht die Risiken dieser Abhängigkeit und die Notwendigkeit einer Energiewende.

Können Sie das Problem schrittweise genau erklären? Die Welt wird besser, wenn wir weniger Erdöl verbrauchen Foto: Abedin Taherkenareh (EPA via Keystone) Donald Trump rund um die blockierte Strasse von Hormuz abgesetzt hat, sagen einiges über seinen Gemütszustand aus – und über die strategische Sackgasse, in die er sich mit seinen Militärschlägen im Iran manövriert hat. Aber sie bringen auch Wahrheiten ans Licht, die uns alle betreffen.

Nicht nur Trump ist darauf angewiesen, dass die Golfländer wieder Öl exportieren können. Die ganze Weltwirtschaft Die Diskussion über diese Abhängigkeit verläuft in der Schweiz erstaunlich flau. Man amüsiert sich in Memes über Trump und dessen Planlosigkeit: «Um deinen Feind zu verwirren, musst du zuerst dich selbst verwirren.» Hier wird Inhalt angezeigt, der zusätzliche Cookies setzt. An dieser Stelle finden Sie einen ergänzenden externen Inhalt. Falls Sie damit einverstanden sind, dass Cookies von externen Anbietern gesetzt und dadurch personenbezogene Daten an externe Anbieter übermittelt werden, können Sie alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen.Man vergisst dagegen die fundamentalen Fragen, die sich nur vier Jahre nach dem letzten Energieschock erneut stellen. Wie sinnvoll ist es, wenn Konsumenten wegen hoher Öl- und Gaspreise jedes Malschultern müssen, weil in der Ukraine, im Iran oder sonst wo ein Krieg ausbricht? Und wie viele Jahre soll das so weitergehen? Erdöl sparen ist ein gutes Geschäft Die Energiewende wurde in den letzten Jahren primär als ökologisches Projekt begriffen. Falsch ist das nicht: Die Erderwärmung verursacht irreversible Naturschäden und bedroht menschliche Lebensgrundlagen.der Akademie der Naturwissenschaften bestätigt, wie relevant dies speziell für die Schweiz ist. Während sich die Erdoberfläche im Schnitt um 1,2 Grad erwärmt hat, ist die Temperatur hierzulande bereits um 2,8 Grad gestiegen. Hitzewellen, Trockenperioden und Starkniederschläge haben deutlich zugenommen. Und auch Bergstürze wie jener, der im Mai über das Walliser Dorf Blatten niederging, stehen laut Wissenschaftlern Die Dekarbonisierung ist aber auch ein ökonomisches Projekt. Wenn wir die Treibhausgasemissionen verringern, bringt das drei grosse Vorteile mit sich:Die Umrüstung auf grüne Technologien erfordert zwar anfängliche Investitionen. Dafür ist der Betrieb billiger. Das weiss jeder, der für sich selbst durchgerechnet hat,Weniger Folgeschäden: Bezieht man all diese Faktoren mit ein, lässt das nur einen Schluss zu: Die Energiewende ist ein gewinnbringendes Geschäft. Das geht aus Den Diktatoren im Iran und anderswo das Geld entziehen Gegen einen ambitionierteren Klimaschutz wird oft eingewendet, dass das im Alleingang nichts bringe. Dieses Killerargument sticht immer weniger: Die Dekarbonisierung lohnt sich für Wirtschaftsräume wie die USA oder die EU schon heute – und zwar Auch in kleineren Ländern setzen sich saubere Technologien wegen der tiefen Kosten bereits durch. Beispielsweise werden in Singapur, Vietnam oder Uruguay inzwischen anteilsmässig mehr E-Autos verkauft als in der EU und USAkeine Lichterdekorationen mehr hängen dürfen . Trotzdem sollten wir uns auch hierzulande intensiver darüber unterhalten, was der zweite Energieschock im laufenden Jahrzehnt bedeutet. Zur Erinnerung: Die Schweiz hinkt Neben dem Klimaschutz und der Versorgungssicherheit geht es dabei auch noch um ein anderes offizielles Ziel: Friedensförderung. Wladimir Putin kann seinen Krieg gegen die Ukraine nur dank den Öl- und Gasverkäufen finanzieren, die Russland weiterhin tätigt. Dasselbe gilt für dasTrump hat versucht, dieses Regime mit Militärgewalt in die Schranken zu weisen – was ziemlich tragisch ist, wenn man von der unfreiwilligen Komik seiner Twitter-Diplomatie absieht. Es gibt ein anderes Mittel, das weniger Opfer fordert und effektiver ist: weniger Erdöl zu verbrauchen. Die Schweiz kann auch als kleine geopolitische Akteurin ihren Beitrag dazu leisten.ist Redaktor im Ressort Wirtschaft. Er hat Soziologie und Ökonomie studiert und unterrichtet Datenjournalismus am MAZ Luzern und an der FHNW. Die Welt ist abhängig von Erdöl. Doch die jüngsten geopolitischen Ereignisse, wie die Spannungen im Nahen Osten und der Krieg in der Ukraine, machen deutlich, dass diese Abhängigkeit nicht nur wirtschaftliche, sondern auch politische und sicherheitspolitische Risiken birgt. Die globale Wirtschaft und insbesondere die Industrieländer sind stark von Erdölimporten abhängig, was sie anfällig für Preisschwankungen und geopolitische Erpressung macht. Die andauernde Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen untergräbt zudem die Bemühungen zur Eindämmung des Klimawandels, da die Verbrennung von Erdöl und anderen fossilen Brennstoffen erhebliche Treibhausgasemissionen verursacht. \Die Abhängigkeit von Erdöl hat weitreichende Konsequenzen. Einerseits sind die Volkswirtschaften der ölproduzierenden Länder, insbesondere im Nahen Osten, in hohem Masse von den Ölpreisen abhängig, was zu Instabilität führen kann, wenn die Preise sinken. Andererseits sind die Verbraucher in den Industrieländern den Schwankungen der Ölpreise ausgesetzt, was sich direkt auf die Lebenshaltungskosten auswirkt. Darüber hinaus führt die Abhängigkeit von Erdöl zu geopolitischen Spannungen und Konflikten, da Länder um die Kontrolle über Ölquellen konkurrieren und versuchen, ihre Interessen durchzusetzen. Die Energiewende und die Reduzierung der Erdölabhängigkeit sind daher nicht nur eine Notwendigkeit für den Klimaschutz, sondern auch für die wirtschaftliche Stabilität und die globale Sicherheit. \Die Reduzierung der Abhängigkeit von Erdöl ist ein komplexer Prozess, der sowohl politische als auch wirtschaftliche Veränderungen erfordert. Dazu gehört die Förderung erneuerbarer Energien wie Solar-, Wind- und Wasserkraft, die Verbesserung der Energieeffizienz, die Entwicklung nachhaltiger Verkehrsmittel und die Förderung einer Kreislaufwirtschaft. Regierungen spielen dabei eine entscheidende Rolle, indem sie Anreize für erneuerbare Energien schaffen, Investitionen in grüne Technologien fördern und politische Rahmenbedingungen schaffen, die die Nutzung fossiler Brennstoffe erschweren. Unternehmen sind gefordert, in nachhaltige Geschäftsmodelle zu investieren und Innovationen voranzutreiben. Verbraucher können durch bewussten Konsum und die Nutzung umweltfreundlicher Technologien einen Beitrag leisten. Letztlich ist die Reduzierung der Erdölabhängigkeit eine gemeinsame Herausforderung, die Anstrengungen von Regierungen, Unternehmen und Einzelpersonen erfordert, um eine nachhaltigere und sicherere Zukunft zu gestalten. Diese Transformation bietet auch wirtschaftliche Chancen, da neue Industrien im Bereich erneuerbare Energien und grüne Technologien entstehen





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