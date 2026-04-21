Wende nach Jahrzehnten der Isolation: Der Fall Caroline H.

Nach über 15 Jahren strenger Verwahrung steht der Fall Caroline H. vor einer Wende. Kritische Stimmen zur Isolation führten zu einem therapeutischen Umdenken im Frauengefängnis Hindelbank.

Der Fall von Caroline H. hat in der Schweizer Justiz landschaft über Jahrzehnte für tiefgreifende Diskussionen gesorgt. Seit dem Jahr 1998 befindet sich die Frau in der Justiz vollzugsanstalt Hindelbank. Über 15 Jahre lang war sie dabei einer extremen Form der Isolation ausgesetzt, die ihren psychischen Zustand nachhaltig prägte. Während dieser langen Zeit der Abgeschiedenheit galt sie in Expertenkreisen als ein medizinisch nicht therapierbarer Fall, was ihre Verwahrung zementierte.

Doch nun hat eine unerwartete Wende eingesetzt, die selbst erfahrene Strafrechtler und Psychiater überrascht. Die starre Verwahrung soll in eine stationäre therapeutische Maßnahme umgewandelt werden, was einen Paradigmenwechsel in der Behandlung von Langzeitgefangenen markiert. Der Prozess hin zu dieser Veränderung war langwierig und von massiver Kritik begleitet. Ein entscheidender Impuls kam von der Nationalen Kommission zur Verhütung von Folter. Diese hatte die Haftbedingungen in der JVA Hindelbank scharf angegriffen und als menschenunwürdig eingestuft. Die Isolation, die einst als notwendiges Sicherheitsinstrument zur Kontrolle von Caroline H. angesehen wurde, geriet unter den Druck öffentlicher und menschenrechtlicher Debatten. Infolgedessen wurden erste Lockerungen eingeführt. Caroline H. darf nun an begleiteten Ausgängen teilnehmen, erhält regelmäßig fundierte Psychotherapie und hat den Zugang zu einer Integrationsgruppe innerhalb der Anstalt erhalten. Dieser Schritt weg von der absoluten Isolation hin zu einer sozialen Einbettung hat das Potenzial, den bisher als aussichtslos geltenden Verlauf ihrer Inhaftierung grundlegend zu korrigieren. Stellt sich die Frage, welche Lehren die Justiz aus diesem komplexen Einzelfall ziehen kann. Die Geschichte von Caroline H. wirft ein Schlaglicht auf die Grenzen der Verwahrung und die Bedeutung einer kontinuierlichen therapeutischen Auseinandersetzung mit straffälligen Personen, selbst wenn diese als hoffnungslos eingestuft wurden. Es stellt sich die grundlegende Frage, ob die langjährige Isolation vielleicht einen Teil der psychischen Blockaden erst gefördert hat, die man nun mühsam aufzubrechen versucht. Experten diskutieren derzeit intensiv, ob dieser Fall als Modell für zukünftige Reformen dienen kann oder ob es sich um eine hochspezifische Entwicklung handelt. Die Arbeit von Journalisten, wie etwa durch die tiefgreifende Recherche von Chris Winteler, trägt dazu bei, den Prozess der Resozialisierung kritisch zu begleiten und die Öffentlichkeit über die Nuancen zwischen Strafe und therapeutischer Notwendigkeit aufzuklären. In der aktuellen Debatte wird deutlich, dass eine rein punitive Haltung ohne therapeutische Perspektive bei Menschen wie Caroline H. selten die gewünschten gesellschaftlichen oder individuellen Resultate erzielt





bazonline / 🏆 7. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Caroline H. Justiz Strafvollzug Therapie Menschenrechte

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Wie die Schweiz erneut in den Magnitski-Fall verwickelt wirdDer umstrittene Umgang der Schweiz mit dem Magnitski-Fall, einem gross angelegten russischen Geldwäschereiskandal, steht erneut im Fokus.

Read more »

Slafkovsky avanciert zum Tampa-Albtraum – Buffalo mit Blitz-WendeJanis Moser und Tampa verlieren Spiel 1 der Playoff-Achtelfinals gegen Montreal. Juraj Slafkovsky trifft dreifach.

Read more »

Der tiefe Fall des Patrick Fischer: Ein Schweizer Eishockey-DramaDie Entlassung von Nationaltrainer Patrick Fischer kurz vor der Heim-WM erschüttert das Schweizer Eishockey. Ein tiefgründiger Blick auf die Hintergründe, die Rolle der Medien und die offenen Fragen nach der Affäre.

Read more »

Systemversagen bei Kinderschutz: Der Fall des Kita-Betreuers erschüttert die SchweizEin Kita-Betreuer konnte trotz laufender Ermittlungen den Kanton wechseln und weiter Kinder missbrauchen. Der Fall löst eine Debatte über Sicherheitslücken und Kinderschutz in Schweizer Kitas aus.

Read more »

25 Jahre Haft für ein zweijähriges Urteil: Ein Berner Fall erschüttert die JustizEin Berner verbrachte aufgrund einer als aussichtslos eingestuften Therapie 25 Jahre in Haft, obwohl sein ursprüngliches Urteil nur zwei Jahre betrug. Erst das Bundesgericht erzwang seine Freiheit.

Read more »

Krisenstimmung im Powerplay: Fribourg-Gottéron vor taktischer Wende in der FinalserieFribourg-Gottéron kämpft in der Finalserie gegen Davos mit einem desaströsen Powerplay. Trotz der schwachen Effizienz bleibt das Team von Trainer Roger Rönnberg im Titelrennen. Kann die Wende gelingen?

Read more »