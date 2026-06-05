Wemmse: Die 22-jährige Content Creatorin mit dem Werbedeal von Ricola und Waterdrop

Die 22-jährige Content Creatorin Emma, bekannt unter dem Pseudonym Wemmse, hat einen Werbedeal mit Ricola und Waterdrop abgeschlossen. Laut Influencer-Marketing-Expertin Nathalie Ochalek liegt ihre Gage im hohen vier- bis tiefen fünfstelligen Bereich.

Die 22-jährige Content Creatorin Emma, bekannt unter dem Pseudonym Wemmse , hat einen Werbedeal mit Ricola und Waterdrop abgeschlossen. Laut Influencer-Marketing -Expertin Nathalie Ochalek liegt ihre Gage im hohen vier- bis tiefen fünfstelligen Bereich.

Die 22-Jährige war am Launchevent des Produkts am Zürcher HB anwesend, interviewte den Ricola-CEO Thomas Meier und setzte bisher zwei Videos zum Produkt auf Social Media um. Laut Nathalie Ochalek von der Influencer-Marketing-Agentur Social Leaders dürfte Wemmses Gage für die Kooperation im tieferen fünfstelligen Bereich liegen.

"Entscheidend sind unter anderem die Nutzungsrechte, Exklusivität und der Leistungsumfang des Vertrages", erklärt die Expertin auf Anfrage. Nebst Ricola warb Wemmse in der Vergangenheit auch schon für Schweiz Tourismus, On oder Vitamin Well. Für die Häufung ihrer bezahlten Inhalte hagelt es unterdessen auch Kritik aus ihrer Community. In einem Video verteidigt sich Emma.

Sie verstehe, dass gesponserte Videos weniger beliebt seien, "aber dass man das als etwas Schlechtes sieht, wenn man die restlichen Videos täglich konsumiert und Gefallen daran findet, verstehe ich nicht ganz. Die meisten haben wohl ein Abo für jegliche Streamingdienste, wobei man für die Inhalte, die man konsumiert, aufkommt. Auf Social Media bekommt man stundenlange Unterhaltung kostenlos, und damit man euch das geben kann, muss ja irgendwo Geld reinkommen", erklärt sie sich. Auch Ochalek verteidigt die Influencerin.

"Sie hat sich mit ihrem Talent eine eigenständige Positionierung aufgebaut. Ihre bisherigen Kooperationen bewerte ich als sehr authentisch und überzeugend - so auch die Ricola-Collab", sagt die Marketing-Expertin. Sie betont zudem, dass Wemmse ja nicht nur ein Werbevideo gedreht, sondern ein Interview mit dem CEO geführt habe.

"Ich beobachte eine gewisse Doppelmoral. Bei einer klassischen Moderatorin würde man die Frage nach einer Bezahlung nicht stellen. Bei Influencern hingegen schon.

" Besonders in der Schweiz komme die Kritik ab einer gewissen Reichweite fast automatisch. "Entscheidend ist aber weniger die Anzahl der Kooperationen, sondern dass der reguläre Content daneben nicht zu kurz kommt. Sonst riskiert man den Verlust seiner treuen Community", erklärt sie. Ochalek meint, dass Wemmse da aktuell eine gute Balance findet.

"Die Kooperationen erlauben Influencern genau den Lifestyle, den die Fans spannend finden. Damit Wemmse ihre Comedy-Videos machen kann, muss sie auch irgendwo Geld verdienen", stimmt sie der Rechtfertigung der Influencerin zu. Das ist völlig legitim, sie müssen ja auch Geld verdienen. Solange es transparent ist und zum Influencer passt, finde ich es okay.

Leonie Projer (pro), Jahrgang 1997, ist stellvertretende Leiterin im Ressort People und arbeitet seit Oktober 2022 bei 20 Minuten. Ihre ersten journalistischen Erfahrungen sammelte sie bei Tele M1 und "ArgoviaToday"





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