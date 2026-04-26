Weltweite Militärausgaben erreichen Rekordhöhe

Globale Militärausgaben steigen 2025 auf einen neuen Höchststand, angetrieben von Konflikten und geopolitischen Spannungen. Deutschland führt das Ranking in Europa an.

Die Welt befindet sich in einem zunehmenden Krisenmodus, was sich deutlich in den Rekordausgaben für das Militär widerspiegelt. Im Jahr 2025 erreichten die globalen Militärausgaben einen neuen Höchststand, angetrieben durch eine Vielzahl von Krieg en, Konflikt en, geopolitischen Spannungen und einer allgemeinen Unsicherheit in der internationalen Lage.

Laut dem Stockholmer Friedensforschungsinstitut Sipri stiegen die Ausgaben im Vergleich zum Vorjahr um 2,9 Prozent, inflationsbereinigt, und innerhalb eines Jahrzehnts um beeindruckende 41 Prozent. Insgesamt wurden knapp 2,89 Billionen US-Dollar für militärische Zwecke aufgewendet. Ein wesentlicher Faktor für den Anstieg der globalen Militärausgaben ist die Aufrüstung in Europa, insbesondere aufgrund der Unsicherheit hinsichtlich der zukünftigen Zuverlässigkeit der USA als Nato-Partner. Die europäischen Staaten erhöhten ihre Ausgaben um 14 Prozent.

Deutschland führt das Ranking in Europa an und liegt weltweit auf Platz vier, hinter den USA, China und Russland, mit einem Anstieg von 24 Prozent auf 114 Milliarden Dollar. Dies bedeutet, dass Deutschland zum ersten Mal seit 1990 das Zwei-Prozent-Ziel der Nato überschritten hat. Auch Russland und die Ukraine haben ihre Militärausgaben im vierten Kriegsjahr erhöht, wobei die Ausgaben der Ukraine einen enormen Anteil von 40 Prozent des Bruttoinlandsprodukts ausmachen.

In vielen asiatischen Ländern wie China, Japan, Taiwan, Indien und Pakistan stiegen die Ausgaben ebenfalls aufgrund regionaler Konflikte und Spannungen. Obwohl die US-Militärausgaben im Vergleich zum Vorjahr gesunken sind, bleiben sie mit knapp 749 Milliarden Dollar die höchsten weltweit. Dieser Rückgang ist hauptsächlich auf die ausbleibenden Hilfen für die Ukraine zurückzuführen, während die Investitionen in die eigenen nuklearen und konventionellen militärischen Fähigkeiten erhöht wurden. Sipri-Experten gehen davon aus, dass die US-Ausgaben in Zukunft wieder steigen werden.

Auch in anderen Regionen gibt es unterschiedliche Entwicklungen: Im Nahen Osten stiegen die Ausgaben nur leicht an, während sie in Israel sogar sanken, was auf eine Verringerung der Intensität des Krieges im Gazastreifen zurückgeführt wird. Der Iran verzeichnete inflationsbereinigt einen Rückgang der Militärausgaben aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Lage. Insgesamt prognostiziert Sipri, dass der Trend steigender Militärausgaben auch im Jahr 2026 anhalten wird, da weltweit zahlreiche Konflikte bestehen und keine schnelle Verbesserung der Situation in Sicht ist. Der Sipri-Bericht gilt als die umfassendste Datensammlung zu diesem Thema





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