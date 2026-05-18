Weltweite Finanzmärkte unter Druck durch Iran-Konflikt und schwache China-Daten

Steigende US-Dollar-Kurse, fallende Aktienindizes und Ölpreissteigerungen prägen die aktuelle Marktlage, während der Konflikt zwischen den USA und dem Iran sowie wirtschaftliche Schwächen in China die Anleger beunruhigen.

Die globalen Finanzmärkte befinden sich derzeit in einer Phase erheblicher Instabilität, wobei der US-Dollar über das vergangene Wochenende seine jüngsten Gewinne nicht nur behaupten, sondern teilweise sogar ausbauen konnte.

Das Währungspaar Euro-Dollar notiert aktuell bei 1,1618, was einen deutlichen Rückgang im Vergleich zum vorangegangenen Freitagmorgen darstellt. Auch gegenüber dem Schweizer Franken zeigt die US-Valuta eine Aufwärtstendenz und wird mit 0,7870 Franken gehandelt. Diese Entwicklung ist eng mit der eskalierenden Lage im Nahen Osten verknüpft, wo die diplomatischen Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran einen neuen Höhepunkt erreicht haben. US-Präsident Donald Trump richtete erneut scharfe Drohungen an die iranische Führung, woraufhin aus Teheran unmittelbar Gegendrohungen folgten.

Ein kurzzeitig bestehender Optimismus, dass der Konflikt nachhaltig beigelegt werden könnte, ist einer tiefen Besorgnis gewichen, wie eine aktuelle Markteinschätzung der Commerzbank hervorhebt. Besonders kritisch wird die Situation an der Straße von Hormuz bewertet, die faktisch geschlossen ist und damit eine lebenswichtige Ader für den Welthandel blockiert. Die Auswirkungen dieser geopolitischen Verwerfungen spiegeln sich unmittelbar in den Aktienindizes weltweit wider.

Der deutsche Leitindex DAX schloss am Freitag mit einem deutlichen Minus von 2,1 Prozent bei 23.950,57 Punkten, und auch an der Wall Street herrschte eine negative Stimmung. Anleger reagierten enttäuscht auf das Ausbleiben einer Annäherung im Iran-Konflikt, insbesondere nach dem Besuch von Präsident Trump in China. Diese Unsicherheit wird voraussichtlich auch in der kommenden Handelswoche zu starken Kursschwankungen führen. In Asien setzte sich der Abwärtstrend am Montag fort.

In Tokio blieb der Leitindex zwar fast unverändert bei 4137,49 Stellen, doch in Shanghai und Shenzhen sanken die Indizes um 0,2 Prozent. In Südkorea gab es ebenfalls Verluste, wobei lediglich die Aktien von Samsung Electronics einen Zuwachs verzeichnen konnten, nachdem Präsident Lee Jae Myung in drohende Tarifstreitigkeiten eingriff, um die Sorgen der Investoren bezüglich Arbeitskonflikten zu lindern.

Die Renditen zehnjähriger japanischer Staatsanleihen kletterten auf 2,8 Prozent, den höchsten Stand seit 1996, da die Regierung plant, neue Schulden aufzunehmen, um die kriegsbedingten Energiekosten abzufedern. Zusätzlich zu den politischen Spannungen belasten enttäuschende Wirtschaftsdaten aus China die globale Stimmung. Die Industrieproduktion wuchs im April lediglich um 4,1 Prozent, während die Einzelhandelsumsätze mit einem Plus von nur 0,2 Prozent nahezu stagnierten.

Besonders alarmierend ist der Einbruch bei den Autoverkäufen, die um 21,6 Prozent zurückgingen, sowie der Rückgang der Anlageinvestitionen um 1,6 Prozent. Diese Daten signalisieren eine deutliche Abkühlung der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt und schüren Ängste vor einer globalen konjunkturellen Eintrübung. Parallel dazu rücken wichtige politische und unternehmerische Termine in den Fokus. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil reist zu einem G7-Treffen nach Paris, wo die Weltwirtschaftslage, die Unterstützung der Ukraine und globale Ungleichgewichte diskutiert werden.

Im Tech-Sektor wird mit Spannung auf das Urteil im Zivilprozess zwischen Elon Musk und OpenAI gewartet, während Michael Dell und Jensen Huang auf der Dell Technologies World weitere Details zur Partnerschaft zwischen Dell und Nvidia vorstellen werden. Auf dem Rohstoffmarkt führt die Angst vor einer dauerhaften Blockade der Straße von Hormuz zu einem massiven Preisanstieg beim Öl.

Die Sorte Brent notierte 2,2 Prozent fester bei 107,74 Dollar, da Analysten von Capital Economics warnen, dass die weltweiten Ölreserven bei einer Schließung der Meerenge schnell erschöpft würden. Im Gegensatz dazu verlor Gold leicht an Wert und sank um 0,2 Prozent auf 4527 Dollar pro Feinunze, da Investoren das Edelmetall derzeit kaum als Schutz gegen Inflationsrisiken nutzen.

Die Kombination aus steigenden Anleiherenditen und geopolitischen Risiken hat den jüngsten Rekordlauf an der Wall Street abrupt beendet, wobei insbesondere konjunktursensible Technologiewerte, die zuvor durch den Hype um Künstliche Intelligenz stark gestiegen waren, nun deutliche Verluste hinnehmen mussten. Der Tech-Index büsste entsprechend ein signifikantes Stück an Boden, was die allgemeine Nervosität der Märkte unterstreicht





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