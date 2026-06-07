Weltweit stark ausgeprägt: Die Bereitschaft zur Kooperation

Eine Studie des deutschen Forschungsteams hat gezeigt, dass die meisten Menschen kooperationsbereit sind, auch wenn das für sie Nachteile bedeutet.

Die Bereitschaft zur Kooperation mit Fremden ist weltweit stark ausgeprägt. Eine Studie des deutschen Forschungsteams hat gezeigt, dass die meisten Menschen kooperationsbereit sind, auch wenn das für sie Nachteile bedeutet.

Die Forschenden betonen, dass Kooperation eine Grundvoraussetzung für gesellschaftliches Wohlergehen ist. Viele Herausforderungen lassen sich nur bewältigen, wenn Menschen bereit sind, über ihr Eigeninteresse hinaus zum Gemeinwohl beizutragen. Die Studie ist die weltweit erste, die menschliche Kooperation auf global repräsentativer Basis untersucht. Im Mittelpunkt der Untersuchung stand ein weltweit einheitlich durchgeführtes Experiment.

Jede teilnehmende Person wurde einer unbekannten Person aus dem eigenen Land zugeordnet, dann musste sie sich zwischen zwei Optionen entscheiden. Die Option 'nicht kooperieren' brachte einen sicheren Ertrag von 100. Wie sich zeigte, war eine deutliche Mehrheit der Teilnehmenden von durchschnittlich 69 Prozent bereit, zugunsten des Beitrags für die Klimamassnahmen auf einen höheren Geldbetrag für sich selbst zu verzichten. Die Teilnehmenden unterschätzten aber systematisch die Kooperationsbereitschaft ihrer Mitmenschen.

Während die tatsächliche globale Kooperationsbereitschaft bei 69 Prozent lag, erwarteten die Befragten im Durchschnitt nur eine Kooperationsbereitschaft von 47 Prozent. Diese pessimistische Fehlwahrnehmung fand sich in 124 von 125 Ländern, sie ist also fast allgemein. Die Forschenden betonen deshalb: 'Wir sind als Spezies kooperativer als wir selbst glauben.

' Die wichtigste Erkenntnis aus der Studie ist für Autor Armin Falk diese: 'Wir könnten, wenn wir weniger pessimistisch und damit realistischer wären, in einer besseren Welt leben. ' Viele Menschen erlagen einer kognitiven Selbsttäuschung, indem sie die anderen zu negativ einschätzten. 'Und dadurch schwächen wir uns selber.





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Kooperation Gesellschaftliches Wohlergehen Klimamassnahmen Pessimismus Kognitive Selbsttäuschung

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