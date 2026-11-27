Copernicus meldet einen historischen Klimarekord: Im November 2024 lagen die globalen Durchschnittstemperaturen sieben Tage lang über dem vorindustriellen Wert.

Die globale Klimaentwicklung hat einen neuen, historischen Meilenstein erreicht, der tiefgreifende Konsequenzen für das Verständnis der Erderwärmung hat. Vom 18. bis zum 24. November 2024 lagen die weltweiten Durchschnittstemperaturen erstmals seit Beginn der systematischen Messungen durchgehend mehr als zwei Grad über dem Referenzwert der vorindustriellen Zeit. Diese historische Woche markiert einen Wendepunkt in der Klimakrise und unterstreicht die Dringlichkeit klimapolitischer Maßnahmen.

Historische Datenauswertung und Messzeitraum

Die detaillierte Analyse des European Center for Medium-Range Weather Forecasts, das das europäische Copernicus-Klimawachstumsbüro betreibt, bestätigt diesen außergewöhnlichen Zustand. Der Referenzzeitraum für die Berechnung der Abweichungen umfasst die Jahre 1850 bis 1900, die als präindustrielles Klima gelten. Während der genannten sieben Tage im November 2024 übertrafen die gemessenen Werte diese historische Basis um einen signifikanten Betrag. Dies ist nicht nur eine einzelne anomalie, sondern ein durchgehender Trend über eine volle Woche.

Also read Aldi stellt Bio-Marke Retour aux Sources wegen hoher Kosten ein

Samantha Burgess, die strategische Leiterin für Klima bei Copernicus, betonte in einer öffentlichen Erklärung die Einzigartigkeit dieses Ereignisses. Sie erklärte, dass es sich um den ersten Fall handele, in dem die globale Temperatur sieben aufeinanderfolgende Tage lang um mehr als zwei Grad über dem vorindustriellen Niveau lag. Diese Aussage widerlegt frühere Annahmen, dass solche Extremwerte nur sporadisch und kurzfristig auftreten könnten. Die Daten belegen nun eine nachhaltige und verstärkte Erhitzung des Klimasystems.

Vergleich mit bisherigen Klimarekorden

Im Verhältnis zu früheren Messungen stellt dieser November eine deutliche Steigerung der Extremwerte dar. Insgesamt war die gemessene Temperatur laut Copernicus erst in drei Monaten historisch über zwei Grad höher als im jeweiligen Referenzzeitraum. Dazu gehörten vier Tage im Februar 2024 und zwei Tage im November 2023. Der aktuelle November übertrifft diese isolierten Ereignisse bei weitem, da die Schwelle bereits vor der zusammenhängenden Woche an drei einzelnen Tagen überschritten wurde.

Advertisement

Ein besonderer Rekordtag war der 23. November. An diesem Datum war es weltweit 2,25 Grad wärmer als am Vergleichstag im Schnitt der vorindustriellen Zeit. Dies stellt einen neuen Rekord für die tägliche Temperaturabweichung dar, also für die Differenz der globalen Temperatur von ihrem Durchschnitt für diese Zeit im Jahr. Der bisherige Höchstwert vom 17. November 2023 mit 2,20 Grad Abweichung wurde damit deutlich übertroffen. Diese Zunahme der täglichen Schwankungen hin zu extremen Höchstwerten ist ein klares Indiz für die Beschleunigung der Erderwärmung.

Ursachen und Rolle von El Niño

Die extrem hohen Temperaturen in diesem Zeitraum werden durch ein Zusammenspiel zweier Hauptfaktoren angeheizt. Zum einen ist dies die langfristige Erderwärmung, die durch anthropogene Treibhausgasemissionen verursacht wird. Zum anderen trägt das klimaphänomen El Niño maßgeblich zur aktuellen Hitze bei. Die Weltwetterorganisation stuft dieses aktuelle El-Niño-Ereignis als das heftigste seit Beginn der Aufzeichnungen ein. Die Kombination aus natürlicher Klimavariabilität und menschgemachter Klimaerwärmung führt zu dieser überlagernden Extremwirkung.

Samantha Burgess warnte davor, die Rolle von El Niño als alleinige Ursache zu betrachten. Sie betonte, dass El Niño ein zyklisches Phänomen sei, das komme und wieder gehe. Die zugrunde liegende Erwärmung durch Treibhausgasemissionen werde jedoch bestehen bleiben, solange die Emissionen nicht signifikant reduziert werden. Die aktuellen Rekorde seien ein Vorgeschmack darauf, wohin sich das Weltklima entwickelt, wenn die Treibstoffbasis unverändert bleibt.

Politische Implikationen und UN-Berichte

Ein Bericht der Vereinten Nationen kommt zu dem Schluss, dass die Zwei-Grad-Marke mittlerweile zumindest zeitweise nicht mehr abzuwenden ist. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse von Copernicus stützen diese politisch brisante Einschätzung durch harte Daten. Die Tatsache, dass die Marke erstmals für eine ganze Woche gerissen wurde, signalisiert, dass kurzfristige Überschreitungen zu dauerhaften Phänomenen werden könnten. Dies zwingt Regierungen und internationale Gremien zu einer Neubewertung der Klimaziele und der Implementierungsstrategien.

Advertisement

In der Schweiz schreitet der Klimawandel ebenfalls sichtbar voran, was beispielsweise der trockene Sommer 2026 gezeigt hat. Obwohl dieser spezifische Schweizer Kontext zeitlich nach dem globalen Novemberereignis liegt, verdeutlicht er die lokale Auswirkung globaler Trends. Die Diskussion um schnelle Verringerung klimaschädlicher Treibhausgase gewinnt an Dringlichkeit. Experten fordern nun konkrete Maßnahmen, um die langfristige Basiserwärmung zu stoppen, da natürliche Schwankungen wie El Niño allein nicht ausreichen, um die zukünftige Entwicklung des Klimas zu bestimmen.