Weltrekordpreis: Romanée-Conti 1945 für 812’500 Dollar verkauft

Ein unbekannter Käufer hat Ende März einen neuen Weltrekord für eine Weinflasche aufgestellt. Für eine einzelne Flasche Romanée-Conti aus dem Jahrgang 1945 zahlte er 812’500 Dollar. Dieser Jahrgang ist besonders, da es der letzte war, der aus Reben hergestellt wurde, die noch nicht von der Reblaus befallen waren. Laut dem amerikanischen Weinhändler Acker Wines ist dies der höchste Preis, der je für eine Flasche Wein bezahlt wurde.

Ein unbekannter Käufer hat Ende März einen neuen Weltrekord für eine Weinflasche aufgestellt. Für eine einzelne Flasche Romanée-Conti aus dem Jahrgang 1945 zahlte er 812’500 Dollar.

Dieser Jahrgang ist besonders, da es der letzte war, der aus Reben hergestellt wurde, die noch nicht von der Reblaus befallen waren. Laut dem amerikanischen Weinhändler Acker Wines ist dies der höchste Preis, der je für eine Flasche Wein bezahlt wurde. Vor acht Jahren wurde dieselbe Flasche bei Sotheby’s für 558’000 Dollar versteigert, was damals bereits ein Rekord war. Der Weinexperte René Gabriel bezeichnet diesen Kauf als reine Spekulation.

Er vermutet, dass ein Superreicher sich Prestige in seinen Keller holen wollte und hofft, die seltene Flasche später noch teurer weiterverkaufen zu können. Gabriel selbst bietet lieber trinkbare, reife Weine an, da die Nachfrage hier immer noch gut sei. Dies zeigt sich auch in der Vorbereitung der nächsten großen Online-Versteigerung am 16. Mai, bei der über 1’300 Lots von einer bis 24 Flaschen angeboten werden.

Die wertvollste Flasche ist eine Romanée-Conti aus dem Jahr 1997 mit einem Schätzpreis von 12’000 Franken, während das günstigste Angebot ein Laurent-Perrier Grand Siècle für 80 Franken ist. Die meisten Flaschen stammen aus dem Keller des kürzlich verkauften Luzerner Traditionsrestaurants Old Swiss House. Im Restaurant sind noch immer alle Jahrgänge des legendären Château Mouton Rothschild seit 1867 ausgestellt, allerdings sind diese durch zu viel Lichteinwirkung wohl nicht mehr genießbar.

Philipp Buholzer, der die Weinsammlung von seinem Vater übernommen hat, bringt die rund 6’000 Flaschen nach und nach auf den Markt. Er sieht den jüngsten Weltrekordpreis als krassen Ausreißer und betont, dass dies wenig mit dem normalen Markt zu tun hat. Vor der großen Auktion Mitte Mai beobachtet er bereits spezielle Konstellationen.

So gibt es für zwei Flaschen Echézeaux Grand Cru von Joseph Drouhin aus dem Jahr 1969 bereits Gebote von 1’300 Franken, obwohl der obere Schätzpreis bei 280 Franken liegt. Auch 12 Flaschen Château Leoville las Cases aus dem Jahrgang 2009 sind früh gefragt. Bei rund drei Vierteln aller Lots liegt bereits vor der offiziellen Auktion ein Minimum-Gebot vor, was Buholzer als erfreuliches Zeichen deutet.

Er setzt vor allem auf gefragte Jahrgänge zwischen 1961 und den 80er Jahren, die von Sammlern und Genießern gesucht werden. Viele dieser Weine sind in Original-Holzkisten gelagert und wurden perfekt im Keller des Restaurants aufbewahrt. Buholzer erwartet internationales Interesse an den besten Adressen aus Bordeaux und Burgund. Eine Woche vor der Schweizer Auktion startet Acker Wines mit einer weiteren großen Versteigerung im Zürcher Carlton Restaurant.

Am 9. Mai werden 928 einzelne Positionen von Fine Wine oder Raritäten unter den Hammer kommen. Die Organisatoren versprechen Top-Kollektionen aus der Schweiz, Burgund und ganz Europa, darunter Direktangebote von Domaine Denis Mortet, Champagne Pierre Péters und Maison Grafé Lecocq. Der Umsatz soll rund 3 Millionen Franken betragen.

Der eindrucksvolle Katalog umfasst fast 300 Seiten. Die teuersten Lots sind auch hier die raren Weine aus dem Burgund. Drei Flaschen Romanée-Conti 2012 werden auf 35’000 bis 45’000 Franken geschätzt, gefolgt von drei Flaschen Romanée-Conti aus den Jahrgängen 2015 und 2016, die zwischen 42’000 und 55’000 Franken einbringen sollen. Das ist deutlich mehr als bei den großen Namen aus dem Bordeaux.

Sechs Flaschen Château Pétrus aus dem Jahrgang 2009 werden für 14’000 bis 18’000 Franken angeboten. Laut Acker Wines lag der Umsatzanteil bei Burgundern im Jahr 2025 bei 57,1 Prozent, während nur etwa jeder fünfte Dollar in einen Bordeaux-Wein investiert wurde. In Flaschen gerechnet kommen die Burgunder auf gut 34 Prozent, gegenüber 24 Prozent im viel größeren Bordeaux-Gebiet





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