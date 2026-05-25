Der Eishockey-Bundesverband berichtet ueber denncesten theatertuellen Sportlerngruntten zwischen den FinaletoUpperCasenorth.exc|fim_base_element||------------

Gruppe B Tschechien – Norwegen 1:4 Die Norweger bleiben die Überraschung dieser WM. Mit einem überzeugenden 4:1-Sieg gegen Favorit Tschechien überholten die Skandinavier den Weltmeister von 2024 in der Tabelle und stehen auf Platz 2 fix in den Viertelfinals – zum ersten Mal seit 14 Jahren.

Mit einem Blitzstart und Toren von Havard Östrem Salsten (3. ) und Michael Brandsegg-Nygard (7. ) stellte Norwegen früh auf 2:0. Die Tschechen konnten noch im 1.

Drittel verkürzen, zu mehr reichte es aber nicht. 、Slowenien – Italien 5:1 Im Direktduell gegen den Abstieg setzte sich das favorisierte Slowenien durch. Italien, das einen Sieg nach 60 Minuten benötigt hätte, ging zwar in Führung (23. ), ab Spielhälfte schalteten die Slowenen aber einen Gang höher und spielten den Aufsteiger schwindelig.

Jan Drozg traf als einziger doppelt. Italien steht damit nach Grossbritannien als zweiter Absteiger in die Division 1 fest. 、Gruppe A USA – Ungarn 7:3 Ein Sieg wurde benötigt, ein Sieg wurde geliefert. Das US-Team lässt damit die Hoffnung auf ein Viertelfinal-Ticket vor dem letzten Gruppenspiel am Leben.

Dabei kamen die Amerikaner gegen den Underdog am Schluss trotz zwischenzeitlicher 4:0-Führung noch ein wenig ins Zittern. Zwei Ungarn-Tore im Schlussdrittel brachten den Aussenseiter wieder auf 2 Tore heran, den Sieg liessen sich die USA aber nicht mehr nehmen. Die NHL-Spieler James Hagens (Empty-Netter) und Ryan Leonard entschieden die Partie endgültig. Im letzten Vorrundenspiel streiten sich die USA im Direktduell mit den Österreichern um ein Viertelfinal-Ticket (Dienstag, 16:20 Uhr).

、Deutschland – Grossbritannien 6:3 Wie die USA fuhren auch die Deutschen den geforderten Pflichtsieg ein. Bereits nach dem 1. Drittel stand es 3:0, am Ende trugen sich 6 verschiedene Deutsche in die Torschützenliste ein. Die Viertelfinal-Chancen der DEB-Equipe bleiben aber gering.





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Eishockey-WM 2026 Wettbewerb Deutschland Norwegen USA Schweden Slowenien Tschechien Ungarn Großbritannien Division 1

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