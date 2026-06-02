Weltmeisterschaft 2026: Gruppe K im Fokus - Portugal, Kolumbien und zwei Überraschungsteams

Portugal und Kolumbien gelten als Hauptakteure der Gruppe K bei der WM 2026, während die DR Kongo nach 52 Jahren und Usbekistan zum ersten Mal das Turnier bereichern. Ein Blick auf die Qualifikationsleistungen und die Bedeutung für das Achtelfinale.

Die kommende Fußball weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika verspricht ein spektakuläres Turnier zu werden und zieht bereits jetzt die Aufmerksamkeit von Millionen Fans auf sich. Vier Jahre nach dem überraschenden Ausscheiden Portugal s im Viertelfinale gegen Marokko, das trotz eines souveränen Sieges gegen die Schweiz in Katar das Team einstige Hoffnungen dämpfte, stehen die Portugiesen erneut im Fokus der Favoriten.

Das Aufgebot des Europameisters von 2016 enthält nach wie vor den legendären Cristiano Ronaldo, der mit 41 Jahren in seiner sechsten Weltmeisterschaft um den letzten großen Triumph seiner aktiven Karriere kämpft. In seiner Bilanz befindet sich bereits ein vierter Platz von 2006, und viele erwarten, dass die Erfahrung und das Führungsbewusstsein des Kapitäns einen entscheidenden Unterschied machen könnten.

Portugal hat in den Qualifikationsspielen seine Klasse deutlich gezeigt und gilt als eines der beiden Teams, die das Rennen um den ersten Gruppensieg bestimmen werden. Ein weiteres starkes Team, das die Gruppe K anführt, ist Kolumbien. Die Südamerikaner überzeugten in der harten Qualifikation mit souveräner Performance und sicherten sich das Endrunden-Ticket bereits früh. Im vergangenen Jahr erreichte das Team das Finale der Copa América, wo es Argentinien erst nach einer dramatischen Verlängerung besiegte und damit seine Qualität unter Beweis stellte.

Kolumbien wird mit einer Mischung aus jugendlichem Elan und erfahrener Kommanditrolle eine ernsthafte Herausforderung für die europäischen und afrikanischen Konkurrenten darstellen. Die Gruppe K weist jedoch noch zwei unberechenbare Gegner auf, die das Geschehen stark beeinflussen könnten. Die Demokratische Republik Kongo kehrt nach über fünf Jahrzehnten auf die große Bühne zurück - das letzte Mal war das Team 1974 vertreten. Die "Leoparden" erlangten ihr Ticket erst im März, nachdem sie im WM-Playoff gegen Jamaika nach Verlängerung mit 1:0 gesiegt hatten.

Dieser dramatische Sieg demonstriert die Kampfbereitschaft und den unermüdlichen Ehrgeiz des Teams, das nun die Chance nutzt, sich gegen etablierte Nationen zu beweisen. Gleichzeitig wird Usbekistan erstmals überhaupt an einer Weltmeisterschaft teilnehmen. Trotz ihrer Position als Nummer 50 der FIFA-Weltrangliste profitierte das Land von der Erweiterung des Turnierfeldes und gelang es bereits in der Qualifikation, sowohl Katar als auch die Vereinigten Arabischen Emirate hinter sich zu lassen.

Die Teilnahme von Usbekistan fügt dem Turnier eine neue geografische Dimension hinzu und könnte für Überraschungen sorgen, wenn das Team seine taktische Disziplin und das technische Niveau ausspielt. Insgesamt verspricht die Gruppe K ein spannendes Duell zwischen erfahrenen Favoriten und ambitionierten Newcomern, das die Qualifikation zum Achtelfinale und darüber hinaus maßgeblich prägen wird





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