Weltblutspendetag: Nur zwei Prozent der Schweizer spenden regelmässig Blut

Am Weltblutspendetag 2026 ruft das Blutspendezentrum Zofingen zur regelmässigen Blutspende auf. Trotz knapper Versorgung leisten nur etwa zwei Prozent der Schweizer Bevölkerung diesen lebensrettenden Dienst. Eine Analyse der Abläufe, medizinischen Notwendigkeiten und Mythen rund um die Blutspende.

Am 14. Juni wird weltweit der Weltblutspendetag begangen, ein Anlass, der die Bedeutung freiwilliger und unentgeltlicher Blutspenden in den Mittelpunkt stellt. In der Schweiz ist die Lage angespannt, da nur etwa zwei Prozent der Bevölkerung regelmässig spenden.

Dies reicht gerade aus, um den aktuellen Bedarf zu decken, doch jeder Spender ist entscheidend für die Sicherstellung der Versorgung. Im Blutspendezentrum Zofingen, wo Tamara Fankhauser seit acht Jahren tätig ist, wird täglich deutlich, welchen Stellenwert diese Spenden haben. Die kontinuierliche Unterstützung durch Bürgerinnen und Bürger ist unverzichtbar, insbesondere weil es keine künstliche Alternative zu menschlichem Blut gibt.

Der Aktionstag dient daher dazu, das Bewusstsein für diese Thematik zu schärfen und neue Spender zu gewinnen, besonders unter jungen Erwachsenen, die sich zunehmend engagieren. Die Anwendungsbereiche von Blutspenden sind vielfältig und oft lebensrettend. Am häufigsten werden sie bei Krebspatienten benötigt, deren Blutbildung durch Chemotherapien gestört wird und die daher regelmässig Transfusionen erhalten. Aber auch nach schweren Unfällen, bei operationbedingten starken Blutverlusten oder während und nach Geburten sind Blutkonserven essenziell.

Nach der Entnahme wird das Blut umgehend, innerhalb von 24 Stunden, in seine Bestandteile - rote Blutkörperchen, Plasma und Thrombozyten - aufgetrennt. Diese haben unterschiedliche Haltbarkeitsdauern: rote Blutkörperchen bis zu sechs Wochen, Plasma bis zu zwei Jahre, Thrombozyten nur etwa eine Woche. Jede einzelne Spende wird im Labor gründlich auf Infektionserreger und andere Parameter untersucht, bevor sie verwendet wird. Besonders begehrt ist die Blutgruppe 0 negativ, da sie als Universalspenderin gilt und grundsätzlich für alle anderen Blutgruppen verwendet werden kann.

Da nur ein kleiner Prozentsatz der Menschen diese seltene Gruppe besitzt, ist die Beschaffung oft eine Herausforderung. Die Frequenz, mit der eine Person spenden darf, ist gesetzlich geregelt und hängt unter anderem vom Geschlecht und den individuellen Blutwerten ab. Frauen dürfen in der Regel dreimal jährlich spenden, Männer viermal. Der Grund liegt unter anderem im natürlichen Blutverlust durch die Menstruation und im höheren Blutvolumen bei Männern.

Entscheidend ist stets der Hämoglobinwert; ist dieser zu niedrig, ist eine Spende nicht zulässig. Bei einer regulären Spende werden etwa 450 Milliliter Blut entnommen. Der Flüssigkeitsverlust kann durch ausreichendes Trinken schnell ausgeglichen werden, doch die vollständige Regeneration aller Blutzellen dauert bis zu 70 Tage. Das Blutspendezentrum Zofingen beobachtet einen positiven Trend: Immer mehr junge Menschen, manche sogar direkt nach ihrem 18.

Geburtstag, möchten erstmals spenden. Die gesetzliche Altersgrenze liegt bei 75 Jahren, primär zum Schutz der spendenden Person. Interessierte können sich online, über die Blutspende-App des Blutspende SRK Nordwestschweiz informieren und einen Termin buchen, auch als Erstspender. Bei Fragen steht das Team telefonisch zur Verfügung.

Zahlreiche Mythen um das Blutspenden werden immer wieder hinterfragt. So gilt: Nach einem Tattoo oder Piercing muss vier Monate gewartet werden. Künstliches Blut ist nach wie vor nicht verfügbar. Viele Spender berichten, dass sie sich nach der Spende besser fühlen.

Der Einstich ist meist nur kurz spürbar und weniger schmerzhaft als eine Impfung. Vor der Spende sollte man ausreichend gegessen und getrunken haben, und wenn man sich an einem Tag nicht fit fühlt, ist es besser, einen anderen Termin zu wählen. All diese Informationen unterstreichen die Wichtigkeit, Aufklärung zu betreiben und Ängste abzubauen





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