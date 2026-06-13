Das vierte World Biodiversity Forum findet vom 14. bis 19. Juni statt und wird von der Universität Zürich organisiert. Über 1000 Expertinnen und Experten aus über 70 Ländern werden nach Lösungen für den Biodiversitätsverlust suchen.

Kolumbiens Frieden auf der Kippe, Weltbiodiversitätsforum in Davos : Expertinnen und Experten suchen nach Lösungen für den Biodiversitätsverlust . Das vierte World Biodiversity Forum findet vom 14. bis 19.

Juni statt und wird von der Universität Zürich organisiert. Die Expertin Gabriela Schaepman-Strub sagte in einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur Keystone-SDA, dass die Efforts international zugenommen haben, aber wir noch nicht auf dem Weg sind, dass wir diese Ziele bis 2030 erreichen. Wir müssen darüber hinauskommen, nur zu rapportieren, wie es der Biodiversität geht, und auch wirklich zu Massnahmen kommen. Das Forum versteht sich als Plattform, auf der Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft gemeinsam nach Lösungen suchen.

Beim Forum geht es mehr darum, wirklich neue Lösungen zu denken. Über 1000 Expertinnen und Experten aus über 70 Ländern werden am Weltbiodiversitätsforum in Davos nach Lösungen für den Biodiversitätsverlust suchen. Die Schweiz hat sich verpflichtet, die Biodiversität zu schützen, aber die Umsetzung hinkt hinterher. Die wichtigste Abstimmung des Jahres steht bevor, die Frage ist, ob die Schweiz die Ziele der Biodiversitätskonvention erreichen kann.

Die Schweiz hat sich verpflichtet, die Biodiversität zu schützen, aber die Umsetzung hinkt hinterher. Die Expertin Gabriela Schaepman-Strub sagte in einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur Keystone-SDA, dass die Efforts international zugenommen haben, aber wir noch nicht auf dem Weg sind, dass wir diese Ziele bis 2030 erreichen. Wir müssen darüber hinauskommen, nur zu rapportieren, wie es der Biodiversität geht, und auch wirklich zu Massnahmen kommen.

Das Forum versteht sich als Plattform, auf der Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft gemeinsam nach Lösungen suchen. Beim Forum geht es mehr darum, wirklich neue Lösungen zu denken. Über 1000 Expertinnen und Experten aus über 70 Ländern werden am Weltbiodiversitätsforum in Davos nach Lösungen für den Biodiversitätsverlust suchen. Die Schweiz hat sich verpflichtet, die Biodiversität zu schützen, aber die Umsetzung hinkt hinterher.

Die wichtigste Abstimmung des Jahres steht bevor, die Frage ist, ob die Schweiz die Ziele der Biodiversitätskonvention erreichen kann. Die Schweiz hat sich verpflichtet, die Biodiversität zu schützen, aber die Umsetzung hinkt hinterher. Die Expertin Gabriela Schaepman-Strub sagte in einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur Keystone-SDA, dass die Efforts international zugenommen haben, aber wir noch nicht auf dem Weg sind, dass wir diese Ziele bis 2030 erreichen.

Wir müssen darüber hinauskommen, nur zu rapportieren, wie es der Biodiversität geht, und auch wirklich zu Massnahmen kommen. Das Forum versteht sich als Plattform, auf der Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft gemeinsam nach Lösungen suchen. Beim Forum geht es mehr darum, wirklich neue Lösungen zu denken. Über 1000 Expertinnen und Experten aus über 70 Ländern werden am Weltbiodiversitätsforum in Davos nach Lösungen für den Biodiversitätsverlust suchen.

Die Schweiz hat sich verpflichtet, die Biodiversität zu schützen, aber die Umsetzung hinkt hinterher. Die wichtigste Abstimmung des Jahres steht bevor, die Frage ist, ob die Schweiz die Ziele der Biodiversitätskonvention erreichen kann





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