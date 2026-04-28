Weltbank warnt vor globaler Lebensmittelkrise durch steigende Düngemittelpreise

Die Weltbank prognostiziert einen drastischen Anstieg der Düngemittelpreise um 31 Prozent, was die globale Lebensmittelversorgung gefährdet. Die Situation wird durch geopolitische Spannungen im Nahen Osten und Störungen im Ölhandel in der Strasse von Hormus verschärft.

Die Weltbank warnt eindringlich vor einer sich abzeichnenden Krise in der globalen Lebensmittelversorgung, die durch den drastischen Anstieg der Düngemittelpreise befeuert wird. Ein aktueller Rohstoffbericht des Instituts prognostiziert für das laufende Jahr einen Preisanstieg bei Düngemitteln von rund 31 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Diese Entwicklung stellt Landwirte weltweit vor immense Herausforderungen, da die Kosten für die notwendigen Betriebsmittel in einem Ausmass steigen, das seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine im Jahr 2022 nicht mehr beobachtet wurde. Damals führten bereits die daraus resultierenden Unterbrechungen der Lieferketten und die erhöhte Unsicherheit zu erheblichen Belastungen für die Landwirtschaft.

Die aktuellen Preissteigerungen bedrohen nun die Fähigkeit der Landwirte, ihre Felder ausreichend zu düngen, was unweigerlich zu geringeren Ernteerträgen und einer potenziellen Verknappung von Lebensmitteln führen wird. Die Weltbank betont, dass diese Situation fatale Folgen für die globale Ernährungssicherheit und die Bezahlbarkeit von Lebensmitteln haben könnte. Insbesondere die ärmsten und am stärksten gefährdeten Bevölkerungsgruppen sind von den Auswirkungen betroffen. Die Situation wird durch die geopolitische Lage im Nahen Osten zusätzlich verschärft.

Sollte der Konflikt in dieser Region weiter eskalieren und andauern, könnte dies laut dem Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen dazu führen, dass bis zu 45 Millionen Menschen zusätzlich in den Hunger getrieben werden. Die Weltbank analysiert verschiedene Szenarien und betont, dass die prognostizierten Preissteigerungen von Düngemitteln und Rohstoffen von der Dauer der aktuellen Störungen im globalen Handel abhängen.

Ein optimistisches Szenario geht davon aus, dass die anhaltenden Schwierigkeiten bei Düngemittel- und Rohstoffexporten nicht über den Mai hinaus andauern und dass die Erdgaspreise nicht die extrem hohen Werte des Jahres 2022 erreichen. Dennoch erwartet die Weltbank auch in diesem Fall einen deutlichen Anstieg der Energiepreise, der voraussichtlich der stärkste seit vier Jahren sein wird. Für das Jahr 2026 wird ein Preisanstieg von 24 Prozent gegenüber dem Vorjahr prognostiziert. Insgesamt werden die Rohstoffpreise voraussichtlich um 16 Prozent steigen.

Diese Entwicklung wird die wirtschaftliche Lage vieler Länder weiter verschlechtern und die Inflation anheizen. Die Weltbank-Experten weisen darauf hin, dass die steigenden Preise nicht nur die Landwirtschaft, sondern auch andere Sektoren der Wirtschaft belasten werden, was zu einem breiten wirtschaftlichen Abschwung führen könnte. Ein wesentlicher Faktor für die steigenden Rohstoffpreise ist die angespannte Situation in der Strasse von Hormus, einer der wichtigsten Schifffahrtsrouten für Rohöl. Laut der Weltbank wird dort gut ein Drittel des weltweiten Rohölhandels auf dem Seeweg abgewickelt.

Sowohl der Iran als auch die USA blockieren die Meerenge derzeit auf unterschiedliche Weise, was zu erheblichen Störungen des Öltransports führt. Die Weltbank bezeichnet dies als «den grössten Ölversorgungsschock seit Beginn der Aufzeichnungen». Die Preiserhöhungen werden voraussichtlich in mehreren Wellen eintreten, beginnend mit höheren Energiepreisen, gefolgt von höheren Lebensmittelpreisen und schliesslich einer allgemeinen Erhöhung der Lebenshaltungskosten. Indermit Gill, der Chefökonom der Weltbank, betont, dass die ärmsten Menschen auf der Welt am stärksten von den steigenden Preisen betroffen sein werden.

Auch die Bevölkerung in Entwicklungsländern leidet bereits unter einer hohen Schuldenlast, die durch die aktuelle Krise weiter verschärft wird. Gill mahnt, dass die Situation eine bittere Wahrheit offenbart: Die globale Wirtschaft ist anfällig für Schocks, die die Lebensgrundlage von Millionen von Menschen bedrohen. Es bedarf dringend koordinierter internationaler Anstrengungen, um die Auswirkungen der Krise zu mildern und die Ernährungssicherheit zu gewährleisten. Dazu gehören die Förderung nachhaltiger Landwirtschaftspraktiken, die Diversifizierung der Lieferketten und die Unterstützung der am stärksten gefährdeten Bevölkerungsgruppen





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