Weitschusstor von Theiler entscheidet enges Spiel: FC Ibach siegt 1:0 gegen Rothrist

Der FC Ibach besiegt den FC Rothrist durch ein spätes Tor von Theiler mit 1:0 und sichert sich drei wichtige Punkte im Tabellenmittelfeld. Eine taktisch starke Abwehrleistung und eine geschlossene Mannschaftsleistung ebnen den Weg zum dritten Sieg in Serie.

Ein spektakuläres Weitschusstor von Theiler in der 79. Minute entscheidet die intensiv geführte, aber torarme Partie zwischen dem FC Ibach und dem FC Rothrist. Mit dem 1:0 -Erfolg sichert sich der FC Ibach drei enorm wichtige Punkte im dicht gedrängten Tabellenmittelfeld der Liga .

Der Heimatverein aus dem Schwyzer Ort Ibach, der seine Heimspiele im Gerbihofstadion austrägt, demonstrierte dabei eine bemerkenswerte taktische Disziplin und kämpferische Geschlossenheit. Diepersonelle Situation vor dem Spiel war angespannt, da mit Maurer und Neziraj zwei Stammspieler fehlten und der formstarke Torjäger Haziri aufgrund einer Verletzung aus dem vorherigen Spiel gegen Cham nicht einsatzfähig war. Dennoch starteten die blau-weißen Gastgeber agil und fokussiert in die Begegnung gegen die Gäste aus Rothrist, die in den ersten Minuten spielerisch überzeugten.

Ibach passte sich nach einer kurzen Anlaufphase dem schnellen und kombinationssicheren Mittelfeld der Gäste um Krunic, Lässer und Jonjic an und fand zunehmend ins Spiel. Die erste nennenswerte Chance erarbeitete sich der FC Ibach in der zwölften Minute nach einem Freistoß, bei dem Marinovic im Strafraum den Ball nur knapp verfehlte. Kurz darauf prüfte Theiler mit einem schönen Schuss aus über zwanzig Metern den Rothrister Torhüter Kasanga, der mit einer starken Reaktion parierte.

Danach neutralisierten sich die Mannschaften weitgehend im zentralen Mittelfeld, was zu wenigen klaren Torraumszenen führte. Die Ibacher Abwehrreihe um Innenverteidiger Kadrija und Spielmacher Schönenberger stand extrem sicher und ließ kaum gefährliche Angriffe der Aargauer zu. Nach dem Seitenwechsel blieb das Spielbild ähnlich: Beide Defensivverbünde dominierten das Geschehen und ließen nur wenig zu. Rothrist kam in der 51.

Minute durch den agilen Heric zu einem Abschluss, konnte aber keine anhaltende Druckphase erzeugen. Die Gäste enttäuschten insbesondere in der Offensive, während die Muotadörfler weiterhin als geschlossene Einheit auftraten und durch Jaun in der 54. Minute eine weitere Chance hatten, die Kasanga aber erneut abwehrte. In der Folgezeit verflachte das Spiel etwas; es blieb zwar spannend, aber ein torloses Unentschieden schien wahrscheinlich.

Der stark performende Theiler hatte jedoch andere Pläne und nutzte in der 79. Minute seine nächste Gelegenheit: Aus über fünfundzwanzig Metern zog er mit einem kraftvollen und präzisen Schuss ab, überwand Kasanga und erzielte das vielumjubelte Führungstor. Dieses Gegentor löste bei Rothrist eine letzte, wütende Angriffswelle aus, in der die Gäste vehement den Ausgleich suchten.

Die von Trainer Jevremovic geführte Ibacher Elf überstand diese hektische Phase jedoch mit viel Ruhe und taktischer Cleverness, brachte den knappen Vorsprung über die Zeit und feierte damit den dritten Sieg in Folge. Mit diesen drei weiteren Punkten klettert der FC Ibach auf den siebten Tabellenplatz, schafft sich ein gewisses Polster im Abstiegskampf und kann mit Selbstvertrauen zum nächsten Auswärtsspiel nach Hergiswil reisen





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