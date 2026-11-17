Die Weinfelder Adventsgalerie startet am 1. Dezember. Täglich werden Kunstwerke enthüllt, begleitet von Musik, Geschichten und gratis Glühwein für die ganze Gemeinde.

Vom 1. Dezember bis zum 3. Januar verwandelt sich der Weinfelder Marktplatz wieder in einen Ort des Staunens und der Begegnung. Die Weinfelder Adventsgalerie kehrt nach zwei bereits erfolgreichen Jahren zurück und bietet der Bevölkerung ein tägliches kulturelles Highlight in der vorweihnachtlichen Zeit. Initiant Urs Wirth und sein Team haben eine Trägerschaft ins Leben gerufen, die mit diesem Projekt nicht nur die Stadt belebt, sondern auch den sozialen Austausch in der Gemeinschaft förderte.

Tägliche Enthüllungen und musikalisches Programm

Am Tag nach der Ankündigung beginnt das erste Fest am 1. Dezember, und die Veranstaltung dauert bis zum 3. Januar. Jeden Abend genau um 18 Uhr wird ein neues Adventsbild enthüllt, das von verschiedenen Gruppen gestaltet wurde. Diese Fenster mit Kunstwerken stammen aus allen Ecken der Gemeinde und zeigen die Vielfalt der lokalen Kreativität. Musik-, Jugend- und Kulturvereine, Schulen, Kirchen, die Stadtverwaltung und das lokale Gewerbe haben ihre Beiträge geleistet.

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Zur offiziellen Enthüllung gehört stets ein Rahmenprogramm, das die Stimmung auf dem Marktplatz aufwertet. Besucher können sich auf Gesang, Geschichten oder musikalische Darbietungen freuen, die die Zeit bis zur nächsten Enthüllung überbrücken. Diese Kombination aus visueller Kunst und Live-Unterhaltung schafft eine gemütliche Atmosphäre, die zum Verweilen einlädt und die Winterabende aufhellt.

Neue Teilnehmer und breite Beteiligung der Stadt

Initiant Urs Wirth hebt die große Vielfalt der diesjährigen Teilnehmer hervor. Er betont, dass man auf viele Neuzugänge zählen darf, was die Aktualität und Frische des Projekts unterstreicht. Zu den neuen Akteuren gehört beispielsweise der Chor Wyfelde Ottoberg, der Gemeinnützige Verein sowie die Landfrauen. Auch die neu gegründete Trachtengruppe Weinfelden ist erstmals mit einer Gestaltung dabei.

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Besonders freut sich Urs Wirth über die Beteiligung der Jugend. Dieses Jahr sind fünf Jugendverbände in die Adventsgalerie eingebunden. Diese starke Partizipation verschiedener Altersgruppen und Organisationen zeigt, wie tief das Projekt in der Bevölkerung verwurzelt ist. Die Verantwortlichen schätzen es, dass Menschen unterschiedlichster Hintergründe gemeinsam an diesem kulturellen Event mitwirken.

Kulinarische Genüsse und Kinderprogramm

Neben der Kunst steht auch das leibliche Wohl im Fokus der Veranstaltung. Der Infostand am Marktplatz ist von 17.30 Uhr bis 19.00 Uhr in Betrieb und schenkt kostenlos Glühwein und Punsch aus. Dieses Angebot macht den Besuch attraktiver und fördert die gesellige Atmosphäre unter den Besuchern. Die Trägerschaft möchte mit diesem Engagement der Bevölkerung etwas zurückgeben und den Austausch untereinander fördern.

Für die jüngsten Gäste wurde ebenfalls gesorgt. Kinder können sich auf ein kleines Karussell und eine Überraschung freuen. Diese zusätzlichen Attraktionen sorgen dafür, dass die Adventsgalerie nicht nur für Erwachsene, sondern für die ganze Familie ein attraktives Ausflugsziel darstellt. Die Kombination aus kostenlosen Getränken und Kindervergnügen lockt auch viele Besucher an, die sonst vielleicht nicht den Weg zum Marktplatz gefunden hätten.

Hintergrund, Finanzierung und langfristige Planung

Hinter der Aktion steht eine feste Trägerschaft, die aus Renata Wirth, Urs Wirth, Walter Schwertfeger, Erich Rusch, Esther Baumgartner, Gregor Wegmüller und Valentin Hasler besteht. Diese Gruppe trägt die Verantwortung für die Organisation und Durchführung. Insgesamt wurden bislang rund 500 Leistungstage oder entsprechende Beiträge geleistet, um das Projekt am Laufen zu halten.

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Die Stadt Weinfelden hat mit der Trägerschaft vereinbart, die Adventsgalerie dreimal durchzuführen. Diese Ausgabe markiert den zweiten Durchlauf, nachdem in den beiden Vorjahren jeweils rund 5000 Besucherinnen und Besucher gezählt wurden. Wie es nach dieser Ausgabe weitergeht, ist noch offen. Unterstützt wird das Projekt auch von Gönnerinnen und Gönnern, deren Spenden in diesem Jahr vollumfänglich an gemeinnützige Organisationen gehen werden.