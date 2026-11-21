Warum stellen Schweizer wie Patric, Deborah und Nicola bereits im Oktober oder November den Weihnachtsbaum auf? Ein Blick auf die Motive und Traditionen.

Die winterliche Stimmung in der Schweiz nimmt bereits vor dem ersten Advent ihren Anfang, da zahlreiche Haushalte ihre Wohnungen in festliche Oasen verwandeln. Während traditionell die Zeit um den 24. Dezember als Startpunkt gilt, beginnen viele Menschen schon Wochen früher mit dem Aufstellen von Weihnachtsbäumen und der Dekoration. Diese Verschiebung der Termine wird von verschiedenen Persönlichkeiten und Familien unterschiedlich motiviert, wobei Aspekte wie die Vorfreude, die Bewältigung der dunklen Jahreszeit und die Sammlung von Erinnerungen im Vordergrund stehen. In Zürich etwa markiert das Anzünden der Beleuchtung durch Lucy an der Bahnhofstrasse den offiziellen Startschuss, doch im privaten Bereich herrscht längst Hochbetrieb.

Individuelle Termine für den Baum

Patric, ein 48-jähriger Bewohner, hat seinen Weihnachtsbaum bereits seit Ende Oktober in seiner Wohnung aufgestellt. Er begründet diese Entscheidung damit, dass die Weihnachtszeit im Dezember allein viel zu kurz sei, um die festliche Atmosphäre richtig auszukosten. Im Gegensatz zu den meisten Menschen verzichtet Patric bewusst auf einen echten Tannenbaum und bevorzugt einen künstlichen Baum, da dieser pflegeleichter ist und keine Nadeln verliert. Diese Wahl erleichtert ihm auch die Entsorgung nach den Feiertagen erheblich. Seine Dekoration erstreckt sich auf nahezu jeden verfügbaren Raum, vom Wohnzimmer über das Esszimmer bis hin zum Schlafzimmer, den Fenstersimsen und sogar dem Sofatisch. Mit jedem Jahr fügt er der Sammlung weitere Elemente hinzu, obwohl er sich vorgenommen hatte, nicht noch mehr Dekoration zu kaufen.

Also read Zugewanderte finden in der Schweiz raschen Zugang zum Arbeitsmarkt

Strategie und Ordnung bei der Deko

Deborah, eine 36-jährige Mutter, verschiebt den eigentlichen Aufbau des Baums auf den Dezember, aber den Rest der Dekoration bringt sie bereits am 1. November an seinen Platz. Um diesen Prozess störungsfrei gestalten zu können, quartiert sie ihre drei Kinder vorübergehend für ein Wochenende aus. Während der Arbeit an den Ornamenten laufen im Hintergrund Weihnachtsfilme und ihre persönliche Weihnachtsplaylist, während sie bei gutem Wetter kurzerhand die Rollläden herunterlässt, um die Außenwelt zu isolieren. Ihre Sammlung umfasst derzeit rund sieben Kisten mit Dekorationsgegenständen, die sie systematisch sortiert: Zerbrechliches kommt zuerst, gefolgt von elektronischen Elementen und dem Rest. Dabei gibt es kein einheitliches Farbmotto, da ihre Auswahl von bunten und glitzernden Stücken bis hin zu Motiven aus Harry Potter und Disney reicht. Ein kleiner Zug, der um den Baum fährt, ist ebenfalls Teil ihrer Ausstellung. Die vollständige Räumung erfolgt voraussichtlich am 27. oder 28. Dezember.

Wärmende Wirkung der Lichter

Nicola, 38 Jahre alt, wartet bis nach Halloween und beginnt dann am 1. November mit der Umwandlung seines gesamten Hauses. Als erklärter Wintermensch nutzt er die Weihnachtsdeko gezielt, um der Kälte und der Dunkelheit entgegenzuwirken und Wärme in die eigenen vier Wände zu bringen. Seine Sammlung ist im Laufe der Jahre erheblich gewachsen: Anfangs stand nur eine Tanne in der Wohnung, doch aufgrund der Zunahme an Kugeln und der daraus resultierenden Platzprobleme sind es heute bereits drei Bäume. Je einer befindet sich im Wohnzimmer und im Eingangsbereich, während der dritte Baum im Esszimmer den jährlichen Swarovski-Baumanhängern gewidmet ist. Diese Anhänger werden jedes Jahr neu ausgewählt und sollen in Zukunft an die Enkelkinder vererbt werden. Am 6. Januar, dem Dreikönigstag, wird die gesamte Deko dann wieder verstaut.

Advertisement

Öffentliche Feste in Zürich

Neben den privaten Initiativen gibt es auch öffentliche Highlights, die die Weihnachtszeit einläuten. In Zürich fand am Donnerstagabend die feierliche Beleuchtung durch Lucy an der Bahnhofstrasse statt, ein Ereignis, das auch für Sänger Baschi einen besonderen Tag bedeutete. Zusätzlich wurde im Hotel Mandarin Oriental der Bulgari-Weihnachtsbaum eingeweiht, während am Bellevue der Weihnachtsmarkt mit einem neu konzipierten Konzept startete. Diese Veranstaltungen schaffen eine gemeinsame festive Atmosphäre in der Stadt, während die privaten Feiertage individuell gestaltet werden.

Kulturelle Unterschiede

Die Art und Weise, wie die Vorfreude auf Weihnachten erlebt wird, zeigt eine Bandbreite zwischen strengem Traditionsbewusstsein und individueller Freiheit. Während einige Menschen den Baum traditionell erst am 24. Dezember aufstellen und bis zum 6. Januar stehen lassen, freuen sich andere auf das gesamte Jahr über die Dekoration. Dieser Kontrast unterstreicht, dass Weihnachten in der Schweiz nicht nur ein festes Datum, sondern eine persönliche Erfahrung ist, die durch Licht, Farbe und Dekoration geprägt wird und dabei hilft, den Winter besser zu durchstehen.