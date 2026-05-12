Wegen «obszönen Exhibitionismus» in der Business-Class festgenommen: Paar begeht Sex auf Langstreckenflug

Nach Hinweisen besorgter Passagiere und Verlust der Kleidung wird ein älteres Paar auf einem Flug zwischen Panama und Argentinien von der Flughafenpolizei in Rosario festgenommen.

Der Flug zwischen Panama und Argentinien endete abrupt mit einer dramatischen Landung für ein älteren Paar in der Business-Class. Ein 55 Jahre alter Mann und eine 60-jährige Frau wurden nach ihrer Ankunft in Rosario wegen «obszönen Exhibitionismus » festgenommen, nachdem sie angeblich während des fast siebenstündigen Flugs beim Geschlechtsverkehr auf den Sitzen 1E und 1F erwischt wurden.

Der Fall ist besonders aufsehenerregend, da die beiden Reisenden sich erst während des Flugs kennengelernt haben sollen. Ein Passagier, eine Großmutter mit ihrer minderjährigen Enkelin, beobachtete verdächtige Bewegungen auf den beiden Plätzen und alarmierte die Crew. Wie die argentinische Zeitung «La Nación» berichtete, fielen den Flugbegleitern die heruntergelassenen Klamotten des Paares auf, woraufhin sie sofort reagierten und die Polizei informierten. Nach ersten rechtlichen Maßnahmen wurden beide wieder auf freien Fuß gesetzt, während die Generalstaatsanwalt in Rosario weiter ermittelt.

Solche Vorfälle seien in Argentinien nicht unüblich und würden oft mit Geldstrafen oder Spenden an gemeinnützige Organisationen beigelegt, wie der Fernsehsender TN berichtete. Interessanterweise hielt sich die Familie des verheirateten Mannes bereits in der Nähe des Flughafens für seine Rückkehr bereit, offenbar ohne Wissen um den Vorfall während des Flugs. Der Vorfall wirft Fragen über die Sicherhaltung der Ordnung im öffentlichen Raum – auch an Bord eines Flugzeugs – auf.

Gleichzeitig steht die Diskussion über die Grenzen von Intimität und Privatsphäre in gesellschaftlichen Räumen im Raum. Die Ermittlungen laufen noch





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