Webcam am Faulhorn filmt Paar beim Sex: Strafrechtliche Konsequenzen?

Ein Paar wurde von einer Webcam am Faulhorn beim Sex gefilmt. Dieser Vorfall wirft Fragen nach der Strafbarkeit und den rechtlichen Konsequenzen in der Schweiz auf.

Können Sie das Problem schrittweise genau erklären? Eine Webcam am Faulhorn in Grindelwald hat ein Paar beim Geschlechtsakt gefilmt, was Fragen über die rechtlichen Konsequenzen aufwirft. Die Kamera, die alle zehn Minuten aktualisiert, dokumentierte das intime Stelldichein des Paares auf der 2681 Meter hohen Aussichtsplattform. Das Paar erreichte die Plattform um 14:40 Uhr in voller Wintermontur, nutzte die vermeintliche Abgeschiedenheit und begann gegen 15:20 Uhr mit dem Ausziehen.

Etwa 20 Minuten später verließ es den Ort wieder in Wanderkleidung. \In der Schweiz ist Sex in der Öffentlichkeit im Strafgesetzbuch (StGB) nicht explizit verboten. Allerdings sind exhibitionistische Handlungen (Art. 194 StGB) und sexuelle Belästigung (Art. 198 StGB) strafbar. Strafrechtliche Konsequenzen wären nur bei einer aktiven Anzeige einer betroffenen Person möglich. Erregt das Verhalten öffentliches Ärgernis oder stört es Passanten, können Geldstrafen oder Bußen wegen sexueller Belästigung oder grober Verletzung von Sitte und Anstand drohen. Beides sind jedoch Antragsdelikte, was bedeutet, dass eine Anzeige durch die betroffene Person erforderlich ist. Für Exhibitionismus ist eine sexuelle Motivationslage zur Zurschaustellung gegenüber Dritten notwendig, während eine sexuelle Belästigung voraussetzt, dass Beobachter die Handlung nicht erwartet haben und sich dadurch belästigt fühlen. Da das Paar die Einsamkeit suchte und nur zufällig von einem Webcam-Zuschauer entdeckt wurde, ist eine strafrechtliche Verfolgung ohne Strafantrag unwahrscheinlich. \Zusätzlich zum nationalen Strafrecht haben die Kantone die Möglichkeit, grobe Verletzungen von Sitte und Anstand im öffentlichen Raum zu bestrafen. Das Bundesgericht hat in ähnlichen Fällen klargestellt, dass die bloße Möglichkeit, dass jemand in seinem Anstandsgefühl verletzt werden könnte, für die Erfüllung solcher kantonaler Tatbestände ausreicht. Da sich der Vorfall im Kanton Bern ereignete, könnte das Paar theoretisch wegen einer Verletzung der öffentlichen Sitte belangt werden, falls die Polizei oder lokale Behörden das Verhalten als ungebührlich einstufen, selbst wenn keine Anzeige wegen sexueller Belästigung vorliegt. Die Betreiber der Webcam, die Firma Roundshot, reagierten schnell und löschten die entsprechenden Aufnahmen von ihrer Plattform. Obwohl das Kamerasystem über fixe Pixelierungsmasken und eine KI-gesteuerte Personen-Pixelierung verfügt, die eine Identifizierung der Beteiligten unmöglich macht, entschied sich das Unternehmen zur sofortigen Entfernung der Bilder. Nach Rücksprache mit ihrer Rechtsvertretung stellten die Betreiber fest, dass keine schutzwürdigen Personendaten erfasst wurden, da die Personen unkenntlich waren. Die eingesetzten KI-Algorithmen zur Wahrung der Privatsphäre werden kontinuierlich verbessert. Interessanterweise war dies nicht der erste Vorfall dieser Art am Faulhorn; bereits zuvor mussten Bilder gelöscht werden, nachdem sich jemand einen Scherz erlaubt und seinen nackten Hintern in die Kamera gestreckt hatte





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