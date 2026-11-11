Wayne Rooney starrt das Dschungelcamp an - Teilnahme in der britischen Version

Wayne Rooney tritt als Fußballlegende im britischen Dschungelcamp an. Die Show beginnt am 16. November und folgt seiner Frau, die 2024 den zweiten Platz belegte.

Wayne Rooney, einst einer der erfolgreichsten englischen Fußballstars, wird am 16. November als Teil der britischen Ausgabe des Dschungelcamp s an den Start gehen. Der TV-Sender ITV hat die Ankündigung offiziell veröffentlicht, nachdem seine Frau Coleen Rooney bereits 2024 den zweiten Platz belegte.

Teilnahme der Ex-Fußballlegende

In einem kurzen Instagram‑Auftritt zeigte Rooney bereits seine Dschungelmontur, was die Spannung bei den Fans steigerte. Er äußerte, dass der Sprung aus einem Helikopter für ihn eine große Angst sei, aber er hofft, diese überwindet, um die Herausforderung vollständig zu erleben.

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Rooney stellte außerdem klar, dass er bereit sei, selbst die ungewöhnlichsten Speisen zu probieren, falls die Show ihn dazu zwingen sollte. Trotz einiger gemischter Reaktionen zu möglichen Ekelprüfungen blieb er ruhig und zeigte sich optimistisch, das Spiel zu meistern.

Erfolgshistorie und aktuelle Rollen

Rooney erzählte den Promifans über seine müheßige Karriere als Stürmer bei Manchester United, wo er zwischen 2004 und 2017 fünf englische Meisterschaften sowie die Champions League gewann. Mit 253 Treffern ist er bis heute Rekordtorschütze des Clubs, zusätzlich hat er 120 Länderspiele für England absolviert und dabei 53 Tore erzielt.

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Nach seiner aktiven Spielführung hat Rooney in kurzer Zeit auch als Trainer - nicht zuletzt bei Manchester United - versucht, das Spielfeld zu leiten, jedoch mehrheitlich mit mäßigem Erfolg. Seine Leistungen beim Fußball‑World Cup-Final wurden jedoch von der BBC als Experte belohnt, wobei er als "Fussballexperte des Jahres" ausgezeichnet wurde.

Was bedeutet Rooneys Make‑over für die Show?

Mit seiner Beteiligung bringt Rooney nicht nur persönliche Bekanntheit, sondern auch ein hohes Maß an Vorbereitung und Entschlossenheit mit. Dabei könnte die Einleitung seiner Erfahrungen im Fußball internationale Zuschauer auf die allem zugrunde liegende elementare Herausforderung des Dschungels aufmerksam machen.

Die kommende Episode, die Anfang November ausgestrahlt wird, könnte damit für neue und alte Fans einerseits den Prioritäts‑Blick auf eine scheinbar starrelle Karriere, andererseits aber auch auf die Kennen‑Lernen‑Möglichkeit zum Team für weitere Herausforderungen öffnen. In Erwartung dessen wird genaue Vorab‑Ankündigungen bei ITV folgen, falls höhere Attraktionen, mit denen sich das Publikum innerhalb der Dschungelkunst konfrontiert.