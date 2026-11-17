Waymo setzt fahrerlose Autofahrten auf US-Autobahnen aus, nachdem kalifornische Behörden die Sicherheit gefährdet sahen. Der Stopp betrifft alle Städte weltweit.

Der Marktführer im Bereich autonomer Fahrzeuge, Waymo, hat alle Fahrten seiner fahrerlosen Robotaxis auf Autobahnen in den Vereinigten Staaten vorübergehend gestoppt. Diese weitreichende Maßnahme ergreift das Unternehmen, nachdem mehrere Zwischenfälle die Sicherheit der öffentlichen Straßen in Frage gestellt haben. Der ursprüngliche Ausgangspunkt für diese restriktive Entscheidung lag im US-Bundesstaat Kalifornien, wo die zuständige Verkehrsbehörde den fahrerlosen Betrieb explizit untersagt hat.

Besondere Vorfälle lösen Fahrverbote aus

Kalifornische Behörden begründeten das Verbot damit, dass Fahrten von Waymo-Wagen auf Autobahnen eine unmittelbare Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellen. Konkret wurden zwei schwerwiegende Vorfälle kritisch bewertet. Bei einem Vorfall fuhr ein Fahrzeug zu schnell durch einen Baustellenbereich, was bereits zuvor zu einer Pause für Softwareverbesserungen führte. Ein anderer, öffentlich auf Videos dokumentierter Vorfall zeigte ein Waymo-Robotaxi, das versuchte, sich an zwei Polizeiautos vorbeizumanövrieren, deren Fahrer den Verkehr gerade abzubremsen versuchten.

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Vorsorgliche Ausweitung auf alle Standorte

Aufgrund der Schwere der Sicherheitsbedenken hat Waymo das Fahrverbot vorsorglich auf alle Städte in anderen Bundesstaaten ausgeweitet. Das Unternehmen betonte dabei, dass die Fahrzeuge bereits seit Jahren autonom auf Autobahnen unterwegs gewesen seien. Diese Erfahrung stünde jedoch im Kontrast zur kurzen Verfügbarkeit für die breite Kundschaft, die erst seit rund einem Jahr besteht. Kritiker der Technologie führen an, dass das autonome System in ungewöhnlichen Situationen das menschliche Einschätzungsvermögen fehle, was bei solchen Manövern deutlich geworden ist.

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Umfang des Betriebes und internationale Pläne

Trotz der aktuellen Rückschläge operiert Waymo mit mehreren tausend Fahrzeugen in gut einem Dutzend US-Städten. Die Skalierbarkeit des Geschäftsmodells zeigt sich in den Zahlen: Das Unternehmen verzeichnet mehr als fünfhunderttausend bezahlte Fahrten mit Passagern pro Woche. Diese massive Nutzungsdichte unterstreicht die Bedeutung der Technologie, auch wenn die aktuellen Einschränkungen auf Autobahnen die Effizienz der Flotte vorübergehend beeinträchtigen. Die Software zum autonomen Fahren funktioniert zwar grundsätzlich fehlerfrei, doch die Vorfälle haben zeigen müssen, dass spezifische Szenarien noch nicht vollständig abgedeckt sind.

Zukünftige Entwicklungen und Expansion

Waymo hat bereits Pläne für eine internationale Expansion bekanntgegeben, die unter anderem London, Tokio und München umfassen. Diese globalen Ambitionen stehen nun im Schatten der internen Überarbeitung der Fahrsoftware. Das Unternehmen muss nachweisen, dass die Sicherheitsstandards auf Autobahnen wieder den hohen Erwartungen entsprechen, bevor ein Wiederaufnahme des Betriebs in Betracht gezogen werden kann. Die aktuellen Maßnahmen dienen dazu, das Vertrauen in die Technologie zu sichern und potenzielle Risiken für andere Verkehrsteilnehmer ausschließen zu können.