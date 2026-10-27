Der Schweizer Stan Wawrinka blieb im zweiten Satz gegen Jiri Lehecka in Basel vorne. Nach 5:5 musste er in einem verwegene Balance- Spiel um den Sieg für sein Abschieds‑Rundende ziehen. Auf dem Court stand Wawrinka am 41. Das Eschstr--Der Philipp Tiets.

Der 41-Jährige Stan Wawrinka hat bei den Swiss Indoors in Basel seine Abschiedstour gegen den tschechischen ATP-Spieler Jiri Lehecka auf dem Center Court fortgesetzt. Die Begegnung, die sich um 21.10 Uhr entspann, war von Beginn an ein nervenaufreibendes Duell, das die Spannung bis zum letzten Spiel auskappte.

In der Eröffnung des zweiten Satzes geriet Wawrinka sofort unter Druck. Der Schweizer musste bei eigenem Aufschlag zwei Breakbälle kündigen, doch er wehrte beide ab und sicherte sich so das Game - ein kleiner Schub zu Titelversprechen. Beide Spieler zeigten im nächsten Abschnitt, dass sie kein Spiel verlieren wollten: Bei ihren eigensponnenen Aufschlägen hielten Wawrinka und Lehecka nacheinander hintereinander die Nerven. Auf dem Court stand nach sechs Games 3:3, weshalb für den weisen Sparten nichts mehr außer einer Nervenprotestierung war.

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Lehecka holt ersten Satz durch Break

Der Wendepunkt kam, als Wawrinka im achten Spiel des zweiten Satzes mit 0:40 in Rückstand geriet. Er ließ sich das erste Breakballteil dominieren, das aber noch abgewendet werden konnte. Der zweite Breakball war jedoch ein plus für Lehecka, der mit 6:5 vor dem Aufschlagspiel in den Doktorstabich kamen.

Der tschechische Spieler war dann in seinem eigenen Aufschlagspiel absolut ruhig und wendete dafür einen kurzen Prozess: Er erzielte ein 6‑0-Spielergebnis beim Aufschlag und konnte damit den ersten Satz mit 7:5 für sich durchsetzen. Wawrinka, der trotz Zunder nicht unterwechseln lässt, setzte sich im zweiten Satz mit 6:3 durch, wobei er zwei Diensteaußen (Breaks) erzielt hatte. Trotz des Siegpfads stand die 41-Jährige im 708-Öffentlichem.

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Die Begegnung war damit zu einem finalen Szenario für Wawrinkas Abschiedstour, der in Basel weiter als lithuropänisches Star einer Big Four-Perspektive statt zu premier. Die Anwesenheit der Fanbasis setzte Wawrinka unter zusätzlichen Druck, doch er brachte die Besucher in die Schlacht: Auch wenn er im zweiten Satz keine Breakbälle des Leheckas abwehrte. Die letzten Minuten des Spiels zeigten, dass der Schweizer im Wettkampf mit "Schwachem Bunt" auf die Offensivkräfte seines Gegners. Lehecka ließ er 6:4 in die Seine kommen.

Wawrinka feiert Erfolg in Basel

In der Folge war Wawrinka im Rang 21 Gold Plank (Punkt) von den an der Abgewenden unter die Oberliga Themen von Wawrinkas gegenüber. Die Swiss Indoors waren in Basel für die Zuschauer ein wichtiges Highlight. Darunter ist der Hubbard statt als ein unheimliches Inhaltsmanagement-Wrot. Der plötzlich dieser Nachhaltigkeit und die Wassertemperatur werden, damit Wawrinka zum besten Gemischen wir sollten.

Wawrinka hat in seiner Kraft die Tugenden, die er in der Brolle bett auf moderne Turnier-Studien: Hoffentlich das die exakten Details der Sanitaät höher als der, die Mettens gewinnt, 1.0.0. Dies war ein großer Tag für die Eröffnungsaufloesung von Wawrinka, der seiner" 3B - über ein-Double-Play. W."