Watches of Switzerland konkretisiert Prognose: Aktie legt kräftig zu

Watches of Switzerland erwartet für das laufende Geschäftsjahr ein Umsatzwachstum von 7 bis 10 Prozent. Die Aktie legte in London über 5 Prozent zu.

Watches of Switzerland, der nach Angaben der Quelle in Grossbritannien die meisten Rolex -Uhren verkauft, hat am Dienstag seine Prognose konkretisiert. Die Aktie des Uhren- und Schmuckhändlers legte im frühen Handel in London um mehr als 5 Prozent zu. Auslöser war ein nach Einschätzung der Analysten überraschend starkes erstes Halbjahr.

Neue Umsatzprognose für das Geschäftsjahr

Watches of Switzerland erwartet für das laufende Geschäftsjahr nun ein Umsatzwachstum von 7 bis 10 Prozent. Die Gesellschaft hat damit die zuvor genannte Spanne präzisiert und die Prognose am oberen Rand angesiedelt. Die Aktie stieg am Dienstag um 3 Prozent auf 36,30 Franken und erreichte damit den höchsten Stand seit Ende September.

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Im ersten Halbjahr fielen vor allem die Umsatzzahlen aus den USA positiv auf. Dort stiegen die Verkäufe zu konstanten Kursen um 22 Prozent. Für den Markt ist dies ein deutliches Signal, weil das Wachstum in diesem Umfang über dem erwarteten Niveau lag. Eine Umsatzprognose am oberen Ende einer Spanne wird von Investoren üblicherweise als Hinweis auf ein robustes Geschäft gewertet.

Analysten sehen starke Umsetzung in den USA und Grossbritannien

Der Barclays-Analyst, der für Watches of Switzerland zuständig ist, urteilt, dass die Geschäftsentwicklung besser ausgefallen sei als erwartet. Damit stellt sich der Experte klar hinter die Zahlen des Unternehmens. Die Einschätzung bezieht sich auf die Resultate des ersten Halbjahrs insgesamt.

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RBC Capital Markets bewertet die Resultate des Uhrenhändlers als solide in einem herausfordernden makroökonomischen Umfeld. Der zuständige Analyst der Bank bescheinigt dem Unternehmen eine starke operative Umsetzung. Nach seiner Darstellung ist die Geschäftsdynamik sowohl in den USA als auch in Grossbritannien weiterhin gut.

Beide Häuser verweisen auf die bevorstehende umsatzstarke Zeit zum Jahresende. Gerade im Hinblick darauf bewerten die Analysten die aktuelle Dynamik als wichtiges Signal für die kommenden Monate.

Hoffnung für das Weihnachtsgeschäft der Branche

Für die Uhren- und Schmuckhändler sieht die Lage für das wichtige Weihnachtsgeschäft wieder etwas besser aus. In den letzten Wochen und Monaten hatten in der Branche viele Negativschlagzeilen dominiert. Die aktuellen Zahlen von Watches of Switzerland setzen daher einen positiven Kontrapunkt.

Der Artikel der Quelle endet an dieser Stelle, da der Text unvollständig ist. Die Quelle nennt zwar Geschäftszahlen, die einzelne Branchenakteure belastet haben, benennt diese jedoch nicht vollständig. Eine Einordnung dieser Belastungen ist deshalb nur eingeschränkt möglich.