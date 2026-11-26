Interpellation zur Wasserversorgung Beringen klärt Rolle von Datencentern. Gemeinderat Neuhausen betont Priorität der Bevölkerungssicherheit trotz industrieller Nutzung.

Die Trinkwasser-Infrastruktur zwischen der Gemeinde Beringen und dem Nachbarn Neuhausen am Rheinfall im Kanton Schaffhausen steht im Fokus der öffentlichen Debatte. Seit Jahren liefert Neuhausen Trinkwasser an Beringen, eine Zusammenarbeit, die durch einen technischen Verbund der Wasserversorgungen geprägt ist. Diese bestehende Zusammenarbeit hat nun einen neuen Abschnitt erreicht, da der aktuelle Vertrag den Bezug durch geplante Datencenter in Beringen ausdrücklich nicht ausschließt. Damit sind sowohl private Haushalte als auch industrielle Großverbraucher und Dienstleistungsbetriebe innerhalb des Versorgungsauftrags der Gemeinde Beringen abgedeckt.

Interpellation betrifft Wasserversorgung Beringen

Einwohnerrätin Melanie Knuchel hat am 16. September 2026 eine Interpellation eingereicht, die sich spezifisch mit der Frage der Trinkwasserverfügbarkeit für Datencenter in Beringen befasst. Der Titel dieser Interpellation lautet "Trinkwasser für Datencenter in Beringen: Auswirkungen auf Neuhausen und Versorgungssicherheit". In diesem Zusammenhang wurden verschiedene kritische Fragen zur langfristigen Sicherung der Wasserversorgung gestellt. Die Interpellation geht dabei über den eigentlichen Vertragsinhalt hinaus und verweist insbesondere auf den kantonalen Wasserwirtschaftsplan. Sie beleuchtet die zunehmenden Herausforderungen, die durch Trocken- und Hitzeperioden entstehen, sowie die Diskussionen rund um den steigenden Wasserbedarf geplanter Datencenter in Beringen.

Also read Feriengäste bringen Wasserversorgung in Feldis GR an ihre Grenzen

Der Gemeinderat von Neuhausen am Rheinfall hat daher nicht nur die verträglichen Grundlagen, sondern auch die technischen Rahmenbedingungen und die übergeordneten kantonalen Aspekte sorgfältig geprüft. Die Wasserversorgungen von Neuhausen am Rheinfall und Beringen sind seit vielen Jahren technisch miteinander verbunden. Die Zusammenarbeit wird durch den erneuerten, seit 1. Januar 2023 geltenden Wasserliefervertrag geregelt, welcher die früheren Vereinbarungen ablöst. Gegenstand des Vertrages ist die gegenseitige Belieferung mit Trink-, Brauch- und Löschwasser. Die Wasserlieferungen erfolgen dabei jeweils nur so weit, als die vorhandenen Anlagen, die verfügbare Wassermenge und die Wasserqualität dies zulassen. Der Vertrag regelt zudem die technischen Bezugspunkte, die maximalen Förderleistungen, die Messung und Verrechnung der Liefermengen sowie die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien.

Vertragsgrundlagen und technische Rahmenbedingungen

Zwischen Neuhausen am Rheinfall und Beringen besteht ein Wasserliefervertrag mit Inkrafttreten per 1. Januar 2023. Der Vertrag gilt auf unbestimmte Zeit und kann im gegenseitigen Einverständnis erstmals nach fünf Jahren gekündigt werden. Seit seinem Inkrafttreten wurden keine Anpassungen vorgenommen. Mit dem Abschluss des Vertrags wurden die bisherigen Regelungen modernisiert und an die damaligen betrieblichen Anforderungen angepasst. Der Vertrag regelt die gegenseitige Belieferung der beiden Wasserversorgungen mit Trink-, Brauch- und Löschwasser. Er bezieht sich auf die Wasserversorgung der Gemeinde Beringen als Ganzes und enthält keine Unterscheidung zwischen verschiedenen Endverbrauchern wie Haushalten, Gewerbe-, Industrie- oder Dienstleistungsbetrieben.

Advertisement

Die Wasserlieferung erfolgt im Rahmen der verfügbaren Wassermengen sowie der technischen Möglichkeiten der Anlagen. Der Vertrag definiert die technischen Bezugspunkte und die maximalen Förderleistungen der Anlagen. Diese Leistungswerte stellen technische Obergrenzen dar, jedoch keine garantierten Liefermengen. Die Wasserbezüge laufen über das Stufenpumpwerk (STPW) Bärenwiesli oder das STPW Enge resp. umgekehrt über das Reservoir Buechbüel zum Reservoir Bärenwiesli. Gemäss Wasserliefervertrag beträgt die maximale, installierte Pumpenleistung für die Wasserlieferung von Neuhausen am Rheinfall nach Beringen beim STPW Bärenwiesli maximal 6'912 m3/Tag und beim STPW Enge (Beringen) maximal 3'240 m3/Tag. In diesem Jahr betrug die maximale Abgabe nach Beringen im August 2'122 m3/Tag. Diese konkreten Zahlen verdeutlichen, dass die tatsächlichen Liefermengen deutlich unter den technischen Maximalwerten liegen und von der Verfügbarkeit der Ressourcen abhängen.

Rolle von Datencentern und Wasserversorgung Beringen

Jene Frage, ob Wasser aus Neuhausen auch an private Grossverbraucher, insbesondere Datencenter, zur Kühlung weitergegeben oder weiterverkauft werden darf, ist klar zu bejahen. Der Wasserliefervertrag unterscheidet nicht nach der Verwendung des Wassers innerhalb der Gemeinde Beringen. Nach der Lieferung an die Wasserversorgung Beringen erfolgt die Verteilung des Wassers im Rahmen des kommunalen Versorgungsauftrags. Der Vertrag enthält keine Bestimmung, welche den Bezug durch Industrie-, Gewerbe- oder Dienstleistungsbetriebe grundsätzlich ausschliesst. Er hält zudem fest, dass der Weiterverkauf des bezogenen Wassers an andere Gemeinden und Wasserversorgungen der Zustimmung der jeweiligen Wasserversorgung bedarf.

Der Gemeinderat Neuhausen am Rheinfall ist sich bewusst, dass Datencenter aufgrund ihres Kühlbedarfs zusätzliche Anforderungen an die Wasserversorgung stellen können. Er vertritt die Auffassung, dass bei allen künftigen Entwicklungen die Versorgungssicherheit der Bevölkerung oberste Priorität haben muss. Gleichzeitig ist festzuhalten, dass die heutige verträgliche Grundlage keine spezifischen Einschränkungen für einzelne Endverbraucherkategorien vorsieht. Die Priorität liegt eindeutig auf der Sicherstellung der Trinkwasserversorgung für die ansässige Bevölkerung, während industrielle Nutzungsformen wie die Kühlung von Datencentern im Rahmen der bestehenden technischen und vertraglichen Möglichkeiten erlaubt sind. Die Interpellation hat somit die bestehenden rechtlichen und technischen Gegebenheiten bestätigt, ohne eine Änderung der aktuellen Praxis zu fordern.