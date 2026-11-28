Schon 30 cm Wasser verursachen Totalschaden. Erfahren Sie, warum Teilkasko bei selbstverschuldeten Schäden oft zahlt, wann Autos aufschwimmen und wie Sie Motorschäden vermeiden.

Ein überfluteter Straßenverlauf stellt für Fahrzeugbesitzer und Versicherer eine ernste finanzielle Bedrohung dar. Laut Daten des TCS kann bereits eine Wassertiefe von 30 Zentimetern zu einem wirtschaftlichen Totalschaden am Fahrzeug führen. Diese Grenze markiert den Punkt, an dem die Reparaturkosten den Zeitwert des Wagens übersteigen, was für Eigentümer verheerende Folgen hat.

Gefahr durch eingedrungenes Wasser in den Motor

Die physikalische Ursache für diesen irreparablen Schaden liegt in der Funktionsweise des Verbrennungsmotors. Während des normalen Betriebs saugt der Motor Luft an und verdichtet sie im Zylinder, bevor der Kolben den Kraftstoff zündet. Gelangt stattdessen Wasser in die Brennräume, prallt der Kolben auf ein praktisch nicht kompressibles Hindernis. Dieses Ereignis führt meist zu verbogenen Pleueln, gebrochenen Ventilen oder einem gerissenen Motorblock. Der ADAC schätzt, dass die typische Wattiefe der meisten Serienfahrzeuge, einschließlich vieler SUV-Modelle, bei langsamer Fahrt zwischen 20 und 25 Zentimetern liegt. Überschreitet das Wasser diesen Wert, besteht akute Gefahr für die Motorinterna.

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Verlust der Kontrolle und Auftrieb ab 50 cm

Neben den mechanischen Schäden besteht bei steigendem Wasserpegel die akute Gefahr des Kontrollverlusts. Laut Berechnungen des TCS kann ein Fahrzeug ab einer Tiefe von 50 Zentimetern aufschwimmen und sich nicht mehr lenken lassen. Ein tragisches Beispiel hierfür ist ein Vorfall im Zugersee im Jahr 2021, bei dem ein Abschleppunternehmen ein Auto mit einem Kran aus dem Wasser heben musste. Die Geschwindigkeit, mit der ein Fahrzeug versinkt, wurde in einem gemeinsamen Versuch von TCS und ADAC mit einem Citroën ë-C4 demonstriert. Das Elektrofahrzeug sank dabei in knapp drei Minuten komplett unter. Trotz des geschlossenen Fahrzeugs ist das schnelle Einsinken ein Hinweis auf die instabile Hydrodynamik bei höherem Wasserstand.

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Haftung und Versicherungsschutz bei selbstverschuldeten Schäden

Für Geschädigte stellt sich die entscheidende Frage, ob die Versicherung die Kosten für den Motorschaden übernimmt. Die Mobiliar stellt klar, dass die Teilkasko zwar Schäden durch Hochwasser und Überschwemmungen abdeckt. Dies gilt jedoch nicht für selbstverschuldete Schäden. Wer bewusst in tiefe Wasser fuhr, riskiert einen Leistungsausschluss durch die Versicherung. Daher lohnt sich ein genauer Blick in die individuellen Policenbedingungen. Der Grundsatz lautet, auf keinen Fall einen Wassereinschlag zu ignorieren oder den Motor zu versuchen wieder anzulassen. Der ADAC empfiehlt dringend, das Auto ins Trockene zu schieben oder schleppen zu lassen und die Batterie abzuklemmen, um weitere elektrische Schäden zu verhindern.

Spezifika bei Elektrofahrzeugen und Reparaturkosten

Elektrofahrzeuge weisen spezifische Eigenschaften auf, die sich von Verbrennern unterscheiden. Im Rahmen des TCS-Versuchs wurde festgestellt, dass bei einem Citroën ë-C4 keine unmittelbare Stromschlaggefahr durch eingedrungenes Wasser bestand, da die Hochvoltbatterie abgedichtet ist. Dennoch führt auch hier Wasser zu schwerwiegenden Schäden an Elektronik und Akkutechnik, die oft einen Totalschaden nach sich ziehen. Die Reparaturkosten liegen häufig bei mehreren tausend Franken. Bei älteren Fahrzeugen ist ein wirtschaftlicher Totalschaden dann besonders wahrscheinlich, wenn die Reparatur die Wiederbeschaffungswerte übersteigt. Autofahrer sollten daher stets vorsichtig sein und Furten nicht bei unbekanntem Grund oder steigendem Pegel durchqueren, um teure Überraschungen zu vermeiden.