Wasserstand steigt: Wal-Rettung vorerst gestoppt, Plan B steht bereit

Die aufwendige Rettungsaktion für einen Buckelwal vor der Insel Poel muss aufgrund eines unerwartet gestiegenen Wasserstands pausieren. Das ursprünglich geplante Abschleppen des Tieres ist vorerst nicht mehr möglich. Nun hoffen die Retter, dass der Wal sich selbst freischwimmt, wofür ein Notfallplan besteht.

Der gestiegene Wasserstand hat die Rettung spläne für einen gestrandeten Buckelwal vor der Insel Poel vorerst auf Eis gelegt. Die seit Tagen laufenden Vorbereitungen zur Überführung des Meeressäugers zurück ins offene Meer mussten am Sonntag auf „Stunde null“ zurückgesetzt werden. Stattdessen könnte der Wal sich nun doch noch aus eigener Kraft freischwimmen, was die Rettung sinitiative in Alarmbereitschaft versetzt hat.

Der Wasserstand in der Bucht, in der der Wal seit nunmehr 20 Tagen im flachen Wasser festliegt, ist unerwartet gestiegen. Dies verhinderte das geplante Anbringen von Pontons, die dazu dienen sollten, das Tier auf eine Plane zu ziehen und dann abzuschleppen.

Die leitende Tierärztin der Rettungsinitiative, Janine Bahr-van Gemmert, zeigte sich trotz der Rückschläge zuversichtlich bezüglich des Gesundheitszustands des Tieres. Sie betonte, dass der Wal „tolle Reaktionen“ und viel Lebensenergie zeige und deutlich tiefer einatme, was ein positives Zeichen sei. Gemeinsam mit zwei weiteren Veterinären habe sie das Tier untersucht und festgestellt, dass es „nicht in den letzten Zügen liegt“. Bedenken, dass ein Rettungsversuch dem Tier schaden könnte, wies sie zurück und erklärte, dass man nicht dazu da sei, dem Tier weiteres Leid zuzufügen, sondern es aus seinem „Gefängnis“ zu befreien.

Für den Fall, dass der Wal sich selbst freischwimmt, hat die Rettungsinitiative einen Plan B vorbereitet. Constanze von der Meden von der Rettungsinitiative erklärte, dass die Boote der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) auf Stand-by seien, um den Wal zu geleiten, sollte er sich von selbst befreien. Man sei darauf vorbereitet, ihn bis in die Nordsee und von dort in den Atlantik zu lotsen. Der Wasserstand soll in der Nacht um bis zu 70 Zentimeter steigen, was die Situation für die Rettungsaktion jedoch grundlegend verändert.

Felix Gunz von der Initiative beklagte, dass die Rettung nun wieder bei „Stunde null“ beginne, da die ideale Wasserhöhe nicht mehr gegeben sei. Die plötzliche Erhöhung des Wasserstands um 70 Zentimeter stelle eine „ganz andere Situation“ dar. Er äußerte Bedenken, ob der Wal, der registriere, dass er nun „völlig frei“ sei, sich überhaupt noch leiten lassen werde. Das ursprünglich erdachte Konzept, eine Plane unter den Wal zu ziehen und diese an Pontons zu befestigen, die von einem Schlepper gezogen werden, sei so nicht mehr durchführbar. Die Vorbereitungen hierfür laufen seit Donnerstag. Die Plane wurde bereits im Wasser platziert und ist für den Wal sichtbar. Am Sonntag wurde zudem eine Rinne vom tieferen Wasser zum Wal geschaffen, indem Schlick abgesaugt wurde.

Gunz kritisierte zudem bürokratische Verzögerungen, die die Rettungsaktion um eineinhalb bis zwei Tage zurückgeworfen hätten. Er sprach von der Notwendigkeit eines „Wunders“. Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD) wies diese Vorwürfe am Sonntag auf Poel zurück. Er versicherte, dass die Behörden schnell und flexibel reagiert hätten. In einer Pressekonferenz nach der privaten Initiative gab auch Backhaus eine Einschätzung zum Zustand des Wals. Er beschrieb, dass es dem Tier den Umständen entsprechend „einigermassen“ gut gehe. „Er lebt, er atmet“, sagte Backhaus. Der Wal stehe unter der Obhut von fünf Tierärzten und zeige „Aktionen“, signalisiere und vokalisiere.

Sollte der Buckelwal sich selbst befreien können, wird erwogen, ihm einen GPS-Sender anzubringen, um seinen Aufenthaltsort jederzeit verfolgen zu können, insbesondere da er auch für längere Zeit abtauchen könne. Die DLRG ist mit fünf Booten und etwa 20 Kräften im Einsatz, um das Personal zu sichern und die Rettungsaktion zu unterstützen. Auch die zunehmende Windstärke stellt eine potenzielle Beeinträchtigung für die Rettungsbemühungen dar. Trotz der aktuellen Schwierigkeiten äußerte Bahr-van Gemmert ein „gutes Gefühl“ und war sich sicher, dass das Tier spüre, dass man ihm helfen wolle.





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