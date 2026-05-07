Wasserschaden legt Basler Hochhaus lahm: Haus der Berufsbildung unbewohnbar

Ein schwerer Wasserschaden im Haus der Berufsbildung am Basler Messeplatz führt zu einem Totalausfall von Strom und Wasser, wodurch Bewohner und Kantonsmitarbeiter evakuiert werden mussten.

In der Basler Innenstadt, direkt am belebten Messeplatz, ist ein modernes Architekturjuwel zum Stillstand gekommen. Das sogenannte Haus der Berufsbildung, ein beeindruckendes dreizehnstöckiges Hochhaus, ist derzeit nicht mehr bewohnbar.

Ein massiver Wasserschaden hat die kritische Infrastruktur des Gebäudes so stark beeinträchtigt, dass weder Strom noch fließendes Wasser zur Verfügung stehen. Diese Situation führt dazu, dass das Gebäude vollständig geschlossen werden musste, was weitreichende Konsequenzen für eine Vielzahl von Menschen hat, die das Haus täglich als ihren Arbeitsplatz oder ihr Zuhause nutzen. Die betroffene Immobilie steht symbolisch für die moderne Stadtentwicklung Basels, doch die aktuelle Ereignisse zeigen die Verwundbarkeit solcher komplexen Bauten gegenüber technischen Defekten.

Die Struktur des Gebäudes ist zweigeteilt, was die Komplexität der aktuellen Krise verdeutlicht. In den ersten drei Etagen sind wichtige Verwaltungsbüros des Kantons untergebracht. Hier sind insbesondere die Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung, die Fachstelle für Lehraufsicht sowie das Zentrum für Brückenangebote betroffen. Für diese Institutionen bedeutet der Ausfall nicht nur eine logistische Herausforderung, sondern eine Störung im Service für junge Menschen und Auszubildende in der gesamten Region.

Zwar wurde kommuniziert, dass bereits vereinbarte Termine grundsätzlich stattfinden, jedoch müssen Ort und Zeit kurzfristig angepasst werden, was einen erheblichen organisatorischen Aufwand für die Mitarbeitenden des Kantons bedeutet. Neben den Behörden ist auch das lokale Gewerbe massiv getroffen. Ein im Haus ansässiges Coiffeur-Geschäft musste seinen Betrieb komplett einstellen, da ohne elektrische Energie kein Friseurbetrieb möglich ist.

Die Kunden werden über einfache Zettel an den Fenstern informiert, was den starken Kontrast zwischen der gläsernen, modernen Fassade des Hochhauses und der primitiven Art der Kommunikation in dieser Notsituation unterstreicht. Die Bewohner der oberen Stockwerke, die das Hochhaus als ihr privates Heim nutzen, wurden vorübergehend aus ihren Wohnungen evakuiert. Um eine menschenwürdige Unterbringung zu gewährleisten, wurden sie in örtlichen Hotels untergebracht, während die Sanierungsmaßnahmen im Gebäude laufen. Die Verantwortung für die Liegenschaftsbewirtschaftung liegt bei der Apleona AG.

Bisher gab es vonseiten des Unternehmens jedoch keine detaillierten Stellungnahmen zu den Ursachen des Schadens oder dem genauen Ablauf der Reparaturen, da Anfragen der Presse bislang unbeantwortet blieben. Dies führt zu einer gewissen Unsicherheit unter den Betroffenen, die händringend Informationen über eine baldige Rückkehr in ihre Wohnungen suchen. Um die Sicherheit des Objekts zu gewährleisten und zu verhindern, dass unbefugte Personen das verlassene Gebäude betreten, wurde ein Sicherheitsdienst engagiert. Die Mitarbeiter dieses Dienstes führen eine Rund-um-die-Uhr-Überwachung durch.

Dies ist eine physisch anstrengende Aufgabe, da die Treppenhäuser regelmäßig zu Fuß kontrolliert werden müssen, was bedeutet, dass die Sicherheitskräfte täglich mehrfach die gesamte Höhe von dreizehn Stockwerken bewältigen. Derzeit befindet sich das Gebäude in einer kritischen Trocknungsphase. Experten schätzen, dass dieser Prozess noch bis mindestens Montag andauern wird, bevor eine erste fundierte Einschätzung über die Wiederherstellung der Strom- und Wasserversorgung getroffen werden kann.

Es bleibt zu hoffen, dass die technischen Defekte schnell behoben werden können, damit der normale Betrieb am Messeplatz wieder aufgenommen werden kann und die Bewohner endlich in ihre eigenen vier Wände zurückkehren können





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