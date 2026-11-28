Forscher um Chunpeng Xu entdecken in 99 Millionen Jahre altem Bernstein aus Myanmar fossile Grashüpfer. Die Tiere der Familie Hydrelcanidae konnten dank ihrer speziellen Beinmorphologie auf der Wasseroberfläche laufen. Dies weist auf ein komplexes Ökosystem im Erdmittelalter hin.

Ein Team unter der Leitung von Chunpeng Xu hat neue Einblicke in das Leben vor 99 Millionen Jahren erhalten. Die Wissenschaftler entdeckten in aus Myanmar stammendem Bernstein Überreste einer längst ausgestorbenen Insektenfamilie namens Hydrelcanidae. Diese winzigen, gefiederten Dinosaurier begrenzten die Lebensraumgrenzen nicht, sondern zeigten, dass auch bestimmte Insekten in der Lage waren, die Wasseroberfläche zu nutzen, ein Phänomen, das für heutige Standardgrashüpfer nicht gilt.

Fund in Myanmar-Bernstein enthüllt einzigartige Arten

Die Forschenden um Chunpeng Xu, die unter anderem am Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum Frankfurt tätig sind, präsentierten ihre Ergebnisse im Fachblatt Proceedings B der britischen Royal Society. Sie analysierten vier erwachsene Tiere sowie fünf Nymphen der langbeinigen Grashüpfer. Die Spezies war flügellos und besaß einen kurzen Körper, der von extrem langen und dünnen Beinen getragen wurde. Diese spezifische Morphologie unterschied sie deutlich von modernen Verwandten und passte sich optimal an die hydrodynamischen Gegebenheiten der prähistorischen Gewässer an.

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Spezialisierte Beine ermöglichten das Laufen auf Wasser

Mathematische Berechnungen der Experten zufolge trug die Oberflächenspannung des Wassers das Gewicht dieser kleinen Organismen. Die Vorderbeine der Tiere wiesen dichte, kammartige Borsten auf, während die Hinterbeine blattartige Dornen aufwiesen. Die Borsten könnten die Beine wasserabweisend gemacht haben, was das Aufprallen auf der Oberfläche verhinderte. Die Dornen dienten hingegen als effektive Paddel, um voranzukommen, ohne unterzugehen. Dies ermöglichte es den Tieren, sich sicher an der Grenzschicht zwischen Luft und Wasser zu bewegen.

Drei unabhängig entwickelte Anpassungen im Erdmittelalter

Während heutige Grashüpfer aufgrund der Gefahren durch Räuber von unten und oben kaum auf Wasser laufen, war das Erdmittelalter (Mesozoikum) eine Zeit der hohen biologischen Diversität an der Wasseroberfläche. Die Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass mindestens drei nicht miteinander verwandte Insektenstämme unabhängig voneinander Anpassungen zum Laufen auf dem Wasser entwickelten. Neben den Hydrelcanidae waren dies die heutigen Wasserläufer (Gerromorpha) und die Familie Chresmodidae. Diese parallele Evolution unterstreicht den Reichtum des damaligen Lebensraums.

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Das Ökosystem der präkambrischen Seenoberfläche

Die Entdeckung der Hydrelcanidae liefert wichtige Hinweise auf die ökologische Dynamik vor 99 Millionen Jahren. Durch die Luft flogen winzige gefiederte Dinosaurier, am Ufer standen Farne und auf dem Wasser liefen Grashüpfer. Diese Szenerie verdeutlicht, wie komplex die Nahrungsnetze und Interaktionen in den Feuchtgebieten Asiens während der Kreidezeit waren. Der Fund bestätigt, dass die Wasseroberfläche ein hochfrequentierter Lebensraum war, der unterschiedlichste taxonomische Gruppen anzog.

Wissenschaftliche Bedeutung für die Evolutionsbiologie

Die Veröffentlichung in Proceedings B festigt das Verständnis der Insektenevolution. Chunpeng Xu und sein Team am Senckenberg Forschungsinstitut zeigen damit, wie spezielle morphologische Merkmale, wie lange Beine und spezielle Borsten, das Überleben in einem rauen Umfeld ermöglichten. Die Hydrelcanidae starben aus, hinterließen aber ein klares fossiles Zeugnis ihrer Fähigkeit, die physikalischen Grenzen der Wasseroberfläche zu überwinden. Diese Erkenntnis erweitert unser Bild von der Biodiversität in der Zeit der Dinosaurier und deren direkter Nachbarn in den aquatischen Zonen Myanmars.