Aufgrund extremer Trockenheit ruft der Wasserversorger in Lauterbrunnen zur Sparsamkeit auf. Die Lauberhornrennen nutzen nur Überlaufwasser, während neue Infrastruktur geplant ist.

Der lokale Wasserversorger in Lauterbrunnen hat die Bewohner und Gäste dringend aufgefordert, drastisch Wasser zu sparen. Hintergrund ist die akute Wasserknappheit, die durch anhaltende Trockenheit verursacht wurde. Ein Flyer, der in alle Briefkäste der Gemeinde verteilt wurde, fordert dazu auf, das Duschen statt Baden zu bevorzugen, Pflanzen nicht zu bewässern und Terrassen sowie Vorplätze nicht mit Wasser zu reinigen. Die Genossenschaft Wasserwerk Wengen bestätigte gegenüber SRF die Verbreitung dieses Aufrufs, bestätigte aber, dass sie sich nicht weiter zum Inhalt des Schreibens äußern möchte.

Praktische Umsetzung und Sparmaßnahmen

Die Maßnahmen zielen darauf ab, die Trinkwasserreserven für die lebensnotwendige Versorgung der Bevölkerung zu schonen. Der Flyer macht deutlich, dass die Situation als dringend eingestuft wird. Die Onlineplattform Clarus News berichtete als Erste über die Verteilung der Information. Die Verantwortlichen der Genossenschaft betonen, dass die Reserven durch die anhaltende Dürre geschrumpft sind. Das Ziel ist es, durch das Verhalten der Bevölkerung den Druck auf das System zu reduzieren und kritische Engpässe zu vermeiden.

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Perspektiven der Lauberhornrennen

Die Organisatoren der Lauberhornrennen stehen unter Beobachtung, da sie für die Beschneiung der Pisten auf Wasser angewiesen sind. Andreas Mühlheim, der Geschäftsführer der Lauberhornrennen, stellt klar, dass die Rennveranstaltungen nicht als prioritär gegenüber der Gemeindeversorgung angesehen werden. Er betont, dass keine Druckkampagnen gegen die Wasserversorgerin ausgeübt wurden und kein offizieller Appell an die Genossenschaft gerichtet war. Die Veranstaltung sei wichtig für die Region, aber nicht so wichtig, dass sie der Gemeinde das Trinkwasser wegnehmen dürfe.

Mühlheim erläutert, dass für die Schneeproduktion lediglich Trinkwasser eines Überlaufs genutzt wird. Dieses Wasser fließe ungenutzt ab, sobald alle Reservoirs gefüllt seien. Sollte eine solche Anzapfung möglich sein, werde sie genutzt, andernfalls nicht. Allerdings sei die Menge des verfügbaren Überlaufs im aktuellen Jahr drastisch zurückgegangen. Daher sei der Aufruf zum Wassersparen der Bevölkerung richtig, da weniger Verbrauch mehr Wasser in den Überlauf leiten würde, welches dann für die Beschneiung zur Verfügung stünde.

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Auswirkungen und zukünftige Infrastrukturprojekte

Gemeindepräsident Karl Näpflin von Lauterbrunnen stuft die aktuelle Wassersituation als die ernsthafteste seit Bestehen der Aufzeichnungen ein. Für ihn ist es daher sinnvoll, das überschüssige Wasser vor dem Abfluss in die Täler und Flüsse für die Beschneiung zu nutzen. Die Lauberhornrennen sind ein jährliches Ereignis, das erhebliche Wertschöpfung für die gesamte Region generiert. Näpflin äußert die Ansicht, dass es besser sei, trotz eventueller Gerüche Skifahren zu können, als den Betrieb ganz einstellen zu müssen.

Um künftige Trockenheitsperioden besser zu bewältigen, prüft die Gemeinde Lauterbrunnen ein neues Infrastrukturprojekt. Geplant ist, Wasser aus der Weissen Lütschine zu entnehmen und nach Wengen hochzupumpen. Dort soll das Wasser aufbereitet werden, um es sowohl für die Trinkwasserversorgung als auch für die Beschneiung nutzen zu können. Der Bau einer entsprechenden Leitung soll parallel zu geplanten Leitungen für Fernwärme und Abwasser erfolgen. Auch wenn das Wasser zunächst in Schnee umgewandelt wird, fließt es anschließend wieder in die natürlichen Gewässer zurück.

Die Verantwortlichen der Lauberhornrennen müssen von Woche zu Woche prüfen, wo und wie lange beschneit werden kann. Die Situation bleibt dynamisch und erfordert eine flexible Anpassung der Betriebsabläufe. Gleichzeitig werden die Bewohner und Feriengäste in Lauterbrunnen nachdrücklich angehalten, wann immer möglich Wasser zu sparen. Die Verantwortlichen betonen die Pflicht, verantwortungsvoll mit der knappen Ressource umzugehen, um das Gesamtsystem stabil zu halten.