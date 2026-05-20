Washingtonianus - Trump-Gebetstag westlich von der Grenze zu Regierung und Kirche

Einen neunstündigen Gebetstag am 4. Juli 2019 im Zentrum Washingtons schlosss Donald Trump als US-Präsident mit einem besinnlichen Moment. Am Gebetstag 'Rededicate 250' erinnerte der Präsident daran, dass die USA vor 250 Jahren im Rahmen der Unabhängigkeitserklärung gegründet wurde, um Gott zu dienen. Im Hintergrund scheine die Grenze zwischen Staat und Religion verschwimmen zu lassen.

Am Gebetstag in Washington unter dem Motto 'Neue Hingabe an Gott' verschwimmt die Grenze zwischen Religion und Politik. Präsident Trump erscheint dabei in der Rolle eines Erlösers.

Der 250. Jahrestag der Unabhängigkeitsklärung der USA rückt näher. In Washington D.C. trafen sich Tausende Gläubige, grossmehrheitlich evangelikale Christen, die dem Trump-Lager zugerechnet werden. Der neunstündige Gebetstag 'Rededicate 250' auf der National Mall in der amerikanischen Hauptstadt stand unter dem Motto 'Neuweihe unseres Landes als eine Nation unter Gott'.

Einen Auftritt hatte auch Donald Trump. Ein Video zeigte den US-Präsidenten, wie er aus der Bibel vorlas. Es handelte sich um eine Stelle zu König Salomon aus dem Alten Testament. Gott erscheint Salomon und verspricht ihm, dessen Gebete zu erhören, knüpft das aber an Gehorsam und Demut. Gott warnt auch davor, vom Glauben abzufallen





BernerZeitung / 🏆 1. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Religion Und Politik Neue Hingabe An Gott Gesinnshock Eine Nation Unter Gott Die Sensoren Im Trump-Lager

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Medien: Trump erwägt neuen Helikopterplatz am Weissen HausUS-Präsident Donald Trump erwägt laut Medienberichten eine weitere äusserliche Veränderung am Weissen Haus.

Read more »

US-Präsident Donald Trump schließt militärische Pläne gegen Iran ab, Golfstaaten bitten um Über교US-Präsident Donald Trump hat seine militärischen Pläne gegen den Iran vorübergehend ausgesetzt, nachdem mehrere Golfstaaten ihn um einen Halt forderten. Er läuft derzeit versöhnliche Verhandlungen mit Teheran und verhandelt über die Wiedereröffnung des Verkehrs an der Seestrasse von Hormus. Gleichzeitig bereitet der iranische Parlament ein Kopfgeld-Gesetz vor, um US-Präsident Donald Trump und Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu auszusteuern.

Read more »

Washingtonianus - Trump-Gebetstag westlich von der Grenze zu Regierung und KircheEinen neunstündigen Gebetstag am 4. Juli 2019 im Zentrum Washingtons schlosss Donald Trump als US-Präsident mit einem besinnlichen Moment. Am Gebetstag 'Rededicate 250' erinnerte der Präsident daran, dass die USA vor 250 Jahren im Rahmen der Unabhängigkeitserklärung gegründet wurde, um Gott zu dienen. Im Hintergrund scheine die Grenze zwischen Staat und Religion verschwimmen zu lassen.

Read more »

USA-Podcast «Alles klar, Amerika?»: Sind die USA ein Gottesstaat?Am Gebetstag in Washington unter dem Motto «Neue Hingabe an Gott» verschwimmt die Grenze zwischen Religion und Politik. Präsident Trump erscheint dabei in der Rolle eines Erlösers.

Read more »