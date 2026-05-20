Washingtonianus - Trump-Gebetstag westlich von der Grenze zu Regierung und Kirche

Einen neunstündigen Gebetstag am 4. Juli 2019 im Zentrum Washingtons schlosss Donald Trump als US-Präsident mit einem besinnlichen Moment. Am Gebetstag 'Rededicate 250' erinnerte der Präsident daran, dass die USA vor 250 Jahren im Rahmen der Unabhängigkeitserklärung gegründet wurde, um Gott zu dienen. Im Hintergrund scheine die Grenze zwischen Staat und Religion verschwimmen zu lassen.

Am Gebetstag in Washington unter dem Motto 'Neue Hingabe an Gott' verschwimmt die Grenze zwischen Religion und Politik. Präsident Trump erscheint dabei in der Rolle eines Erlösers.

Der 250. Jahrestag der Unabhängigkeitsklärung der USA rückt näher. In Washington D.C. trafen sich Tausende Gläubige, grossmehrheitlich evangelikale Christen, die dem Trump-Lager zugerechnet werden. Der neunstündige Gebetstag 'Rededicate 250' auf der National Mall in der amerikanischen Hauptstadt stand unter dem Motto 'Neuweihe unseres Landes als eine Nation unter Gott'.

Einen Auftritt hatte auch Donald Trump. Ein Video zeigte den US-Präsidenten, wie er aus der Bibel vorlas. Es handelte sich um eine Stelle zu König Salomon aus dem Alten Testament. Gott erscheint Salomon und verspricht ihm, dessen Gebete zu erhören, knüpft das aber an Gehorsam und Demut. Gott warnt auch davor, vom Glauben abzufallen





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