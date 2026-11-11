In Mehrfamilienhäusern ist Wäsche trocknen in der Wohnung laut Gesetz zulässig, obwohl Vermieter falsche Schimmelargumente vorbringen. Wir erklären die Rechtslage, die Gefahren und wie man Schimmel verhindert.

In vielen Mehrfamilienhäusern herrscht in der gemeinsamen Waschküche ein anhaltend hoher Verkehr. Mieterinnen und Mieter greifen deshalb oft zu einer einfachen Lösung: Sie hängen die nasse Wäsche in ihrer Wohnung auf, um Platz zu sparen und Wartezeiten zu vermeiden. Gegen diesen Praxis steckt keine generelle gesetzliche Regelung, weshalb die Debatte zwischen Mietern und Vermietern ilustre "Wäscherechtsstreit" ausmacht.

Rechtslage: Wäsche darf in der Wohnung getrocknet werden

Laut § 535 Abs. 2 BGB Is muss ein Vermieter die Wohnung in einem vertragsgemäßen Zustand erhalten, was die vorherige Verwendungsart der Räume beinhaltet. Ein allgemeines Verbot, die Wäsche in der Wohnung zu trocknen, würde jedoch die Eigentümerpflicht übersteigen. Erst wenn eine konkrete Schimmelgefahr nachgewiesen werden kann, kann der Vermieter die Wohnung entschädigen. Ein generelles Verbot in der Hausordnung ist also rechtlich nicht zulässig.

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Warum die Schimmelargumente der Vermieter oft übertrieben sind

Vermieter führen häufig Schimmel durch Feuchtigkeit aus der getrockneten Wäsche an. Doch ein bis zweimaliges Trocknen verursacht in der Regel keine signifikante Feuchtigkeitsbelastung. Die eigentlichen Ursachen sind meist eine mangelhafte Bauweise, fehlende Belüftung oder fehlerhafte Dämmung. Ohne technische Nachweise bleibt die Beweislast auf dem Vermieter, wenn dieser behauptet, der Mieter würde Schimmel einführen.

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Schimmel erkennen und rechtlich handeln

Falls Spuren von Schimmel, muffiger Geruch oder Feuchtigkeitsflecken auftreten, sollten Mieter umgehend die Hausverwaltung informieren. Nach § 535 Abs. 1 BGB trägt der Vermieter die Kosten für die Beseitigung. Anspruch auf Entschädigung oder Mietminderung entsteht erst, wenn die Schimmelbildung nachweislich aus der Beeinträchtigung der Wohnung herrührt und der Vermieter keine bisherigen Maßnahmen ergriffen hat. Bei Streitfällen empfiehlt sich eine rechtliche Beratung.

Praktische Tipps zum Vermeiden von Schimmel beim Wäschetrocknen

1. Verwenden Sie einen ventilierten Raum oder einen Wäschetrockner, sobald vorhanden. 2. Setzen Sie ein Luftentfeuchter ein, um überschüssige Feuchtigkeit abzuleiten. 3. Halten Sie die Wäsche in luftdichten Trocknungsgarnituren, damit die Luft zirkulieren kann. 4. Lagern Sie getrocknete Kleidungsstücke direkt in den Schrank, um Feuchtigkeitseindringung auszuprägen. 5. Kontrollieren Sie regelmäßig, ob es nach dem Trocknen Feuchtigkeitsreste an Wänden gibt. Diese Maßnahmen mindern die Wahrscheinlichkeit von Schimmel und zeigen dem Vermieter gute Sorgfalt.