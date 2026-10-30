Nebenschädlinge sind Schädlinge, die aufgrund früherer Pflanzenschutzmaßnahmen selten wurden, nun aber durch deren Wegfall wieder häufiger auftreten. Beispiele sind der Kleine Fruchtwickler, Blattläuse und die Gespinstmotte, die regional oder periodisch Schaden verursachen. Nützlinge helfen, sie zu kontrollieren, aber Maßnahmen gegen Hauptschädlinge können sie gefährden.

Was sind Nebenschädlinge? Produzenten, die schon länger Obst produzieren, beobachten vermehrt Schädlinge, die aus früheren Zeiten bekannt sind, aufgrund der damals verfügbaren Pflanzenschutz mittel (PSM) jedoch kaum noch auftraten.

Durch den zunehmenden Wegfall von PSM treten einige dieser Schädlinge wieder vermehrt auf. Es sind Schädlinge wie der Kleine Fruchtwickler, der nur regional vorkommt, dort aber zunehmend häufiger. Oder Schädlinge, die oft vorkommen, aber nicht regelmässig bekämpft werden müssen, wie z. B. Blattläuse.

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Und zu guter Letzt Schädlinge, wie die Gespinstmotte, die nicht regelmässig vorkommen, aber beim Auftreten Schäden verursachen. Natürliche Fluktuation führt zu periodisch erhöhtem Auftreten gewisser Arten. Auswirkungen Nützlinge spielen eine wichtige Rolle bei der Bekämpfung von Nebenschädlingen. Notwendige Bekämpfungsmassnahmen gegen Hauptschädlinge können Nützlinge jedoch beeinträchtigen.