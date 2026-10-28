Was bringt die Schweizer Bürger in den Wahllokalen zusammen?

Am 29. November entscheiden sich die Schweizer Bürger über die Feuerwerksinitiative. Sie soll den Verkauf und die Verwendung von lautem Feuerwerk verbieten.

Ich entwickle als Social-Media-Managerin und digitale Content-Spezialistin verschiedene Kanäle für Swissinfo in vier verschiedenen Landessprachen. Als Bundeshauskorrespondentin für SWI swissinfo.ch entziehe ich mich nicht der Herausforderung, komplexen Themen anzuzeigen und aufzuzeigen, wie sie in allen Schichten der Gesellschaft wirken.

Um dieses Ziel zu erreichen, verbinde ich Hintergründe, Nachrichten und Erklärstücke in Form von Blogbeiträgen, Twitter-Tweets und Instagram-Beiträgen, so dass die Leser auf die fünfte Schweiz zugreifen können. Mein Interesse an der Kommunikation und an den unterschiedlichen Perspektiven ist von Anfang an fest verankert. Nach meinem Studium an der Universität Neuenburg entschied ich mich für den Beruf eines Journalisten, da mich die Komplexität der Medien und die Fähigkeit, komplexe Themen zu erklären, faszinierte.

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Karriere in Regionalmedien und SWI swissinfo.ch

Bis 2015 war ich in verschiedenen Regionalmedien, wie dem Journal du Jura, Canal 3 und Radio Jura bernois, unterwegs. Jetzt arbeite ich zusammen mit anderen Korrespondenten in der mehrsprachigen Redaktion von SWI swissinfo.ch. Wir beschäftigen uns mit Nachrichten aus den Bereichen Wirtschaft, Politik, Kultur und Sport. Ich schreibe auch als Korrespondentin aus dem Bundeshaus.

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In meiner Arbeit als Korrespondentin aus dem Parlament in Bern habe ich mich auf die Bundespolitik konzentriert und den Lesern die Komplexität und Vielfalt der Gesetze und Entscheidungen nähergebracht. Jetzt vertrage ich die englische Redaktion in unserer mehrsprachigen Redaktion. In dieser Rolle habe ich mich um den Vertrieb und die Vermarktung von Nachrichtenartikeln in englischer Sprache, Blogbeiträgen und Social-Media-Beiträgen zu kümmern. Ich schreibe auch Artikel für englischsprachige Leser, die sich für die Schweiz oder ihre Wirtschaft interessieren.