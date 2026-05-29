Warum wir Frauen unsere Männer wieder als Gentlemen lassen sollten

Alexandra Lüönd schreibt über die Bedeutung von Höflichkeit und Aufmerksamkeit zwischen den Geschlechtern. Sie plädiert dafür, dass Männer wieder Gentlemen sein und Frauen ihre Höflichkeit zulassen sollten.

Frauen wünschen sich einen aufmerksamen Mann, der Initiative zeigt. Doch Männer wissen oft nicht mehr, was sie noch dürfen. Wir Frauen sind nicht ganz unschuldig an dieser Entwicklung.

Ich bin ein Millennial und mit gewissen Rollenbildern aufgewachsen, die ich noch schön finde. Ich habe beobachtet, wie ein Mann einer jungen Frau die Tür aufhielt und sie ihn anfuhr: 'Das kann ich auch selber!

' Er wirkte beschämt und sagte nichts. Aber das nächste Mal lässt er es wahrscheinlich bleiben. Lieber nichts tun, als riskieren, etwas falsch zu machen. Frauen dürfen auch einfach Danke sagen, wenn jemand höflich ist, findet Alexandra Lüönd.

Wenn wir Frauen Höflichkeit mit Herabsetzung verwechseln, dürfen wir uns nicht wundern, wenn Männer unsicher werden und irgendwann gar nichts mehr tun. Die meisten Männer sind auf Dates wirklich sehr bemüht und aufmerksam. Aber es gibt auch die anderen Fälle... Neulich traf ich mich mit einem, der nicht einmal daran dachte, mir seine Jacke anzubieten, obwohl ich mehrmals sagte, dass mir kalt ist.

Der nicht anbot, die Rechnung für die Drinks zu übernehmen. Und das, obwohl er es sich locker hätte leisten können. Denn auch wir Frauen investieren vor einem Date viel Zeit, Geld und Mühe. Wir lassen uns die Nägel machen, tragen Make-up auf.

Und wir verbringen viel Zeit damit, das richtige Outfit zusammenzustellen. Zum schicken Kleid passt die dicke Winterjacke nun mal selten. Ist es da wirklich zu viel verlangt, dass ein Mann mir seine Jacke anbietet? Ich schätze solche Gesten bei Männern.

Denn Aufmerksamkeit sollte von beiden Seiten kommen. Aber dafür müssen wir Frauen wieder lernen, das auch zuzulassen. Das Männerbild verändert sich. Und das ist gut so.

Bestimmte Rollen müssen hinterfragt und neu verhandelt werden. Aber das heißt nicht, dass wir jede Höflichkeit gleich mitentsorgen müssen. Die meisten Frauen wünschen sich einen aufmerksamen Mann, der Initiative zeigt. Warum machen wir dann einen Geschlechterkampf draus, wenn er genau das tut?

Ich sage das als Frau, die sich für Gleichberechtigung einsetzt. Gleiche Löhne, gleiche Chancen. Das ist mir sehr wichtig. Aber Gleichberechtigung bedeutet nicht Gleichmacherei.

Es bedeutet nicht, dass ein Mann sich auf einem Date wie ein Rüpel verhalten soll, und umgekehrt auch nicht, dass eine Frau jede nett gemeinte Geste auf die Goldwaage legen muss. Ich wurde von einer starken Frau erzogen. Einer, die für sich selbst gesorgt hat und die trotzdem Hilfe annehmen konnte, ohne sich dabei kleiner zu fühlen. Das hat mich geprägt.

Ich bin nicht von einem Mann abhängig. Ich verdiene mein eigenes Geld, treffe meine eigenen Entscheidungen und habe mein Leben selbst in der Hand. Vielleicht sollten wir aufhören, alles sofort zu politisieren, und Männer wieder Gentlemen sein lassen. Nicht jede Geste ist ein Angriff auf die Gleichberechtigung.

Manchmal ist sie einfach das: ein Akt der Freundlichkeit. Und echte, ernstgemeinte Freundlichkeit - davon brauchen wir in dieser Welt mehr. Nicht alles, was altmodisch ist, ist gleich rückständig. Manche Formen von Höflichkeit sind es wert, erhalten zu bleiben.

Also, Männer: Haltet uns die Tür auf. Macht uns Komplimente. Helft uns in die Jacke. Nicht, weil wir es nicht selbst können.

Sondern, weil es schön ist und wir es zu schätzen wissen. Alexandra Lüönd ist eine führende Unternehmerin im Beauty- und Medical-Retail. Als Gründerin der Beauty2Go-Kliniken sowie 'Brows & Brows' schuf sie die größten Ästhetik-Ketten in der Schweiz. Mit 'Brows & Brows' revolutioniert sie die PMU-Branche. Die 38-Jährige schreibt regelmäßig Kolumnen für Nau.ch





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