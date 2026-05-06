Warum Weltstars die Schweiz auf ihren Tourneen meiden

Eine detaillierte Analyse über den Rückgang großer Konzertbesuche in der Schweiz, den Aufstieg des Residency-Modells und die wirtschaftliche Bedeutung von Mega-Events.

Die Schweiz er Musiklandschaft steht derzeit vor einer beunruhigenden Entwicklung, die viele Fans und Branchenkenner gleichermaßen nachdenklich stimmt. Während es immer wieder spektakuläre Ausnahmen gibt, wie etwa der Besuch der Metal-Legenden Metallica im Zürcher Letzigrund-Stadion Ende Mai, zeichnet sich ein besorgniserregender Trend ab.

Immer mehr internationale Superstars entscheiden sich bei der Planung ihrer weltweiten Tourneen bewusst gegen einen Stopp in der Schweiz. Ein ausführlicher Bericht der Neuen Zürcher Zeitung verdeutlicht dieses Phänomen und hinterfragt die Gründe für die zunehmende Isolation des Schweizer Konzertmarktes. Luca Bruno, Musikredaktor bei SRF, analysiert die Situation als ein komplexes Geflecht aus verschiedenen Faktoren.

Ein wesentlicher Punkt ist die mangelnde Verfügbarkeit von ausreichend großen Stadien und multifunktionalen Hallen, die den immensen technischen und logistischen Anforderungen moderner Mega-Produktionen gerecht werden können. Darüber hinaus spielen behördliche Auflagen eine Rolle, die oft im Widerspruch zu den spezifischen Bedürfnissen der internationalen Veranstalter stehen. Interessanterweise hat sich jedoch nicht nur die Infrastruktur, sondern auch die Mentalität der Konsumenten verändert.

Heutzutage sind Musikfans wesentlich flexibler und bereit, für ihr Idol eine Reise in eine europäische Metropole zu unternehmen, was den Druck auf lokale Veranstalter erhöht, attraktive Rahmenbedingungen zu schaffen. Parallel zu dieser Entwicklung hat sich in der globalen Musikindustrie ein neues Konzept etabliert, das sogenannte Residency-Modell. Anstatt eine klassische Tournee mit zahlreichen Stopps in verschiedenen Ländern zu absolvieren, treten Weltstars nun bevorzugt über mehrere Tage oder gar Wochen hinweg am selben Ort auf.

Prominente Beispiele hierfür sind Adele, die mit zehn Konzerten in München für Aufsehen sorgte, oder Harry Styles, der in Amsterdam eine ähnliche Serie von zehn Shows absolvierte. Auch Celine Dion plant eine beeindruckende Sequenz von 16 Auftritten in Paris. Die Künstler und ihre Management-Teams rechtfertigen diesen Trend primär mit logistischen Erleichterungen und ökologischen Überlegungen, da der Transport tonnenschwerer Bühnenbilder und technischer Anlagen reduziert werde. Luca Bruno äußert sich jedoch skeptisch gegenüber diesen Argumenten.

Experten seien mittlerweile zu der Erkenntnis gelangt, dass dieses Modell keineswegs eine nachhaltigere Lösung darstelle als die traditionelle Tournee. Die ökologische Bilanz sei oft ähnlich schlecht, da die Anreisewege für zehntausende Fans aus ganz Europa in eine einzige Stadt massiv ansteigen, was die vermeintlichen Einsparungen beim Equipment-Transport wieder zunichtemache. In der Diskussion um die Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz gibt es zudem unterschiedliche Ansichten über die vorhandene Infrastruktur.

Der erfahrene Konzertveranstalter André Béchir kritisiert in dem NZZ-Bericht scharf, dass die Schweiz den Anschluss an moderne Trends verschlafen habe und die baulichen Voraussetzungen in den letzten Jahrzehnten kaum modernisiert wurden. Luca Bruno sieht dies nur teilweise so. Er betont, dass in den größeren Schweizer Städten durchaus moderne Anlagen existieren. Das Problem liege vielmehr darin, dass internationale Stars bei einem relativ kleinen Markt wie der Schweiz zwangsläufig nur die größten Ballungszentren anvisieren.

Dadurch bleiben effektiv nur Zürich, Genf, Bern oder Basel als potenzielle Standorte übrig, was den Wettbewerb und den Druck auf diese wenigen Orte erhöht. Ein entscheidendes Argument für die Verbesserung der Bedingungen ist die enorme wirtschaftliche Hebelwirkung von Großkonzerten. Die Auswirkungen sind massiv, wie die Daten zu den Taylor-Swift-Auftritten im Juli 2024 in Zürich belegen. Eine Studie der Hochschule für Wirtschaft Zürich ergab, dass die Besucherinnen und Besucher insgesamt rund 93 Millionen Franken in der Region ausgegeben haben.

Dieser Betrag fließt direkt in die lokale Wirtschaft, insbesondere in die Hotellerie, die Gastronomie und den öffentlichen Verkehr. Die Veranstaltungsbranche versucht derzeit, diesen ökonomischen Wert deutlich zu kommunizieren, um gemeinsam mit den zuständigen Behörden bessere Rahmenbedingungen für den Standort Schweiz zu erarbeiten.

Ein zentrales Anliegen ist dabei insbesondere der Ausbau des Hallenstadions in Zürich, welches nach wie vor die wichtigste und prestigeträchtigste Konzertlocation der gesamten Deutschschweiz ist und dringend an Kapazität und Flexibilität gewinnen müsste, um auch in Zukunft Weltstars anzulocken





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