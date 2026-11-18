Experten warnen vor dem vorsorglichen Gang aufs WC vor dem Flug. 73 Prozent der Reisenden handeln nach diesem Muster, was die Blase schädigen und den Durst erhöhen kann.

Bevor die meisten Flugreisen den ihr Boarding erreichen, vollziehen sie einen fast ritualisierten Akt: Der vorsorgliche Gang zur Toilette. Dabei gehen 73 Prozent der Befragten sogar dann auf die Toilette, wenn gar kein akuter Harndrang besteht. Diese Statistik verdeutlicht, wie stark sich diese Gewohnheit in der Reisephase verfestigt hat. Bei weiblichen Reisenden liegt der Anteil sogar bei 81 Prozent, während Männer mit 63 Prozent etwas seltener dieser Tendenz folgen.

Falsche Signale für die Blase

Der britische Urologe Grigorios Kyriazis warnt entschieden vor diesem Verhalten. Er erklärt, dass eine häufige, vorsorgliche Entleerung der Blase die natürliche Wahrnehmung des Körpers stören kann. Wer seine Blase regelmäßig entleert, obwohl sie noch kaum gefüllt ist, gewöhnt sich an das Reagieren auf minimale Urinmengen. Das Signal des Körpers wird somit verfälscht und als dringend interpretiert, wo eigentlich keine Notwendigkeit besteht.

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Psychologische Faktoren an Bord

Zusätzlich zur physiologischen Gewöhnung spielt die Psyche eine entscheidende Rolle. In der luftfahrttechnischen Umgebung sind Reisende besonders aufmerksam auf körperliche Signale, die sie sonst ignorieren würden. Die Unsicherheit darüber, wie lange man bis zur nächsten Toilette warten muss, kann den wahrgenommenen Harndrang künstlich verstärken. Was zu Hause kaum auffällt, wirkt in der Kabine plötzlich dringend und erfordert sofortiges Handeln.

Gefahr durch reduzierte Flüssigkeitszufuhr

Neben dem ungewollten Toilettengang zeigt eine weitere Umfrageeinheit auf, dass 59 Prozent der Reisenden vor oder während des Fluges bewusst weniger trinken. Die Motivation ist klar: Man will den Gang zur Toilette vermeiden. Doch der Urologe rät von dieser Praxis ausdrücklich ab. Eine zu niedrige Flüssigkeitszufuhr führt schnell zu Dehydrierungssymptomen.

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Körperliche Risiken bei Mangelhydratation

Die Konsequenzen des verminderten Trinkens sind medizinisch gut dokumentiert. Betroffene riskieren starke Kopfschmerzen, Schwindelgefühle, ausgeprägte Müdigkeit und einen unangenehmen trockenen Mund. Zudem wird der Urin konzentrierter, was die Blasenschleimhaut zusätzlich reizen kann. Dieser Teufelskreis aus weniger trinken und daraus resultierenden Beschwerden sollte vermieden werden.

Empfehlung für einen gesunden Flug

Die klare Empfehlung lautet daher: Normale Flüssigkeitszufuhr beibehalten und nur dann auf die Toilette gehen, wenn ein tatsächlicher Harndrang besteht. Wer vor dem Boarding wirklich muss, soll selbstverständlich nicht warten. Doch wer nur aus reiner Gewohnheit oder aus Angst vor den engen Toiletten im Flugzeug handelt, sollte sich dieses zusätzliche Zeitfenster künftig sparen.