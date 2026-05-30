Warum Schweizerinnen und Schweizer bei der beruflichen Neuorientierung zögern

In der Schweiz ist die Weiterbildung beliebt, aber viele Menschen zögern bei der beruflichen Neuorientierung. Finanzielle Unsicherheit, die Kosten einer Weiterbildung und die Angst vor Veränderung sind nur einige der Gründe, die Menschen davon abhalten, ihre berufliche Zukunft zu planen.

In der Schweiz ist die Weiterbildung beliebt, jedoch wagen nicht alle den Schritt zu einer beruflichen Neuorientierung. Häufig werden vier Hürden als Gründe für die Unentschlossenheit genannt.

Die Auswertungen zeigen, dass sich bei den Stellenwechseln langfristig weder ein klarer Anstieg noch ein Rückgang erkennen lässt. Rund ein Drittel der Personen, die ihre Stelle kündigen, bleibt in derselben Branche oder im gleichen Berufsfeld tätig. Lediglich 28 Prozent wechseln sowohl den Beruf als auch die Branche. Finanzielle Sicherheit und eine stabile Zukunft sind Schweizerinnen und Schweizern besonders wichtig.

Viele sparen regelmäßig und verfügen zusätzlich über einen Notgroschen für den Fall der Fälle. Eine Jobkündigung mit ungewissen finanziellen Perspektiven passt deshalb oft nicht zu diesem Sicherheitsdenken. Eine Weiterbildung ist teuer und Schulgebühren sowie Lernmaterialien kosten schnell mehrere tausend Franken. Finanzielle Unterstützung kann dabei Klarheit schaffen.

Der Bund, die Kantone und die Arbeitgeber setzen sich gemeinsam dafür ein, Menschen bei ihrer beruflichen Weiterbildung zu unterstützen. Wenn dies nicht möglich ist, kann geprüft werden, ob sich die Übergangszeit mit Erspartem finanzieren lässt. Gedanken wie 'Bin ich überhaupt klug genug für eine berufliche Neuorientierung?

' oder 'Finde ich eine neue Anstellung? ' blockieren viele Menschen. Dabei sollte man sich bewusst machen, dass ein Schritt in eine neue Richtung immer ein Lernprozess ist. Niemand sollte den Anspruch haben, von Anfang an perfekt zu sein.

Wer sich für eine Weiterbildung interessiert, wird schnell feststellen, dass Standortbestimmungen dabei helfen, die eigenen Fähigkeiten einzuschätzen. Gleichzeitig geben sie einen guten Überblick über die gestellten Anforderungen. Falls man sich dennoch überfordert fühlt, besteht jederzeit die Möglichkeit, sich von einer Weiterbildung abzumelden. Wichtig dabei ist, berufliches und privates Leben klar voneinander zu trennen.

Kündigungen sollten immer fristgerecht und mit einer ausführlichen Erklärung eingereicht werden. Ehrlichkeit und Transparenz zahlen sich in den meisten Fällen aus. Im Vordergrund sollte ein guter Abschluss stehen, bei dem sich beide Seiten respektvoll verabschieden. Die Vertrautheit des gewohnten Alltags ist oft stärker als der Wunsch nach Veränderung.

Der Gedanke 'Es geht ja irgendwie' hält viele Menschen in ihren gewohnten Verhaltensmustern gefangen. Hilfreich kann sein, sich an Situationen zu erinnern, in denen man bereits vor einer ähnlich grossen Veränderung stand. Dadurch kann man reflektieren, wie man diese Herausforderung damals gemeistert hat und welche Sachen einem dabei geholfen haben





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