Warum man im Winter müde ist: Chronobiologe Cajochen klärt auf

Warum wir im Winter länger schlafen und träger sind. Professor Christian Cajochen erklärt die biologi schen Ursachen und gibt Tipps gegen Wintermüdigkeit und Sads.

Im Winter leiden viele Menschen unter extremer Müdigkeit und Schwierigkeiten, morgens aus dem Bett aufzustehen. Professor Christian Cajochen vom Zentrum für Chronobiologie der Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel erklärt, dass dies meist kein Zeichen von Faulheit, sondern ein natürlicher biologischer Prozess ist. Die verkürzte Lichtexposition in den dunkleren Monaten beeinflusst unsere innere Uhr und den Hormonspiegel direkt.

Biologische Ursachen der Wintermüdigkeit

Professor Christian Cajochen, Schlafforscher und Leiter des Zentrums für Chronobiologie, weist darauf hin, dass die Nächte im Winter länger sind und die Lichtexposition entsprechend kürzer ausfällt. Umfragen zeigen, dass Menschen im Durchschnitt etwa zwanzig Minuten länger schlafen als im Sommer. Dieser Anstieg der Schlafdauer ist auf die Veränderung der Photoperiode zurückzuführen, also der täglichen Dauer von Licht und Dunkelheit.

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Durch die dunkleren Tageszeiten kann der Körper mehr Melatonin ausschütten, was zu einer natürlichen Verlängerung der biologischen Nacht führt. Dieser Effekt ist geografisch bedingt: Je näher man dem Äquator kommt, desto geringer ist der Unterschied in der zusätzlichen Schlafzeit. Experimente in Bunkern haben zudem gezeigt, dass Menschen unabhängig von äußeren Lichtverhältnissen im Herbst und Winter länger schlafen als im Frühling und Sommer.

Unterschied zwischen normaler Müdigkeit und Störungen

Trotz der längeren Nachtruhe fühlen sich viele Menschen morgens schlaftrunken und antriebslos, da der ganze Körper sich auf eine Art Winterruhe einstellt. Professor Christian Cajochen betont, dass ein Schlafdefizit wissenschaftlich meist nicht belegt ist. Stattdessen handelt es sich oft um eine sogenannte Hypersomnie, bei der trotz ausreichender Nachtruhe eine pathologisch erhöhte Schlafneigung besteht. Besonders betroffen sind Jugendliche, deren Schul- und Arbeitszeiten sich saisonal nicht anpassen.

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Für etwa zehn bis fünfzehn Prozent der Bevölkerung kann die trübe Jahreszeit jedoch in eine saisonale Depression übergehen. Während leichte Antriebslosigkeit noch normal ist, weist eine pathologische Form der Winterdepression darauf hin, dass Betroffene mehr als zehn bis zwölf Stunden schlafen. Diese Gruppe leidet oft unter starkem Verlangen nach Kohlenhydraten und kann bis zu zehn Kilogramm zunehmen, was ein alarmierendes Symptom ist.

Praktische Lösungen und Lichttherapie

Um gegen die Wintermüdigkeit und Schlaftrunkenheit vorzugehen, rät Professor Christian Cajochen dazu, möglichst schnell nach dem Klingeln des Weckers aufzustehen und direktem Licht auszusetzen. Da das natürliche Licht im Winter oft schwach ist, empfehlen Experten den Einsatz von Tageslichtlampen am Frühstückstisch. Diese Geräte imitieren das Sonnenlicht und helfen dem Körper, wach zu werden.

Auch sogenannte Lichtwecker haben sich bewährt, insbesondere bei Jugendlichen. Für diagnostizierte Fälle von saisonaler Depression gilt die Lichttherapie in der Schweiz als erste Wahl in der Behandlung. Diese Therapie wird von den Krankenkassen bezahlt. Menschen mit schweren Symptomen wie extremer Hypersomnie und starken Gewichtszunahmen sollten dringend ihren Hausarzt aufsuchen, um eine medizinische Diagnose und geeignete Behandlung zu erhalten.