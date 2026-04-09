Warum ein fast neuer Boeing 787 Dreamliner nach nur 13 Flugstunden verschrottet wurde

Ein fast neuer Boeing 787 Dreamliner mit nur 13 Flugstunden wurde verschrottet. Erfahren Sie die Gründe für diese ungewöhnliche Entscheidung und warum das Flugzeug nun als Ersatzteilspender dient. Der Artikel beleuchtet die Hintergründe, die wirtschaftlichen Aspekte und die Bedeutung von Ersatzteilmangel in der Luftfahrtindustrie.

Der Dreamliner mit der Kennung N947BA, der im Jahr 2016 fertiggestellt wurde, hat in seinen 7,5 Jahren nur etwa 13 Flugstunden absolviert, bevor er verschrottet wurde. Doch warum? Der erste Boeing 787 Dreamliner wurde am 26. September 2011 mit drei Jahren Verspätung an All Nippon Airways (ANA) ausgeliefert. Laut CH Aviation wurden bisher 1269 Flugzeuge dieses Typs ausgeliefert, von denen 1106 bei 74 Fluggesellschaften weltweit aktiv sind.

155 Flugzeuge befinden sich in der Wartung oder sind eingelagert. Acht Dreamliner wurden bereits verschrottet. Das betroffene Flugzeug war der 17. Dreamliner, der in Everett vom Band lief. Es absolvierte nur 13 Flugstunden, die ausschließlich auf Überführungsflügen gesammelt wurden. Der Erstflug fand im September 2016 statt. Ursprünglich sollte Royal Air Maroc das Flugzeug übernehmen, doch aufgrund von Montagefehlern blieb Boeing auf dem Jet sitzen. \Im März 2016 fand Boeing mit Crystal Luxury Air Crystal einen vermeintlichen Abnehmer. Das US-Unternehmen plante, das Flugzeug zu einem Luxusjet mit 60 First-Class-Plätzen umzubauen, um luxuriöse Weltreisen zu ermöglichen. Doch dazu kam es nie. Die N947BA wurde kurz nach dem Kauf im März 2016 am Flughafen Victorville in Kalifornien eingelagert und verblieb dort bis 2024. Bereits 2021 wurde der Jet für 25 Millionen US-Dollar an eine Investmentholdinggesellschaft verkauft. Später übernahm die Bank of Utah das Flugzeug. Der letzte Flug des Flugzeugs, abgesehen von Test- und Abnahmeflügen, führte am 2. März 2024 von Kalifornien zum Roswell Air Center in New Mexico. Dort wurde es nach nur knapp 7,5 Jahren zerlegt, um als Ersatzteilspender zu dienen. Die geringe Anzahl an Flugstunden machte das Flugzeug besonders attraktiv für diese Verwendung.\Die Demontage eines nahezu neuen 787, die nur wenige Überführungsflüge hatte, ist ungewöhnlich. Tim Brecher, Chef der Flugzeugverwertungsfirma C&L Aviation, erklärt, dass dies durch den Ersatzteilmangel auf dem Markt in Verbindung mit anhaltenden Lieferkettenproblemen und der Notwendigkeit umfangreicher Wartungsarbeiten bei älteren Flugzeugen der 787-Flotte bedingt ist. Der Wert des Flugzeugs als Ersatzteilspender wird von C&L Aviation auf über 50 Millionen US-Dollar geschätzt. Die Triebwerke, Genx-1B-Triebwerke, haben einen Marktwert von rund 20 Millionen US-Dollar. Neben den Triebwerken tragen auch Fahrwerk, Avionik, Flugsteuerung, Triebwerksgondeln, Hilfstriebwerk, Bremsen und Räder erheblich zur Wertsteigerung bei, da diese Komponenten stark nachgefragt werden. Der Artikel endet mit dem Appell zur Unterstützung von Journalismus und verweist auf verwandte Themen wie Influencer, die eine Stinkbombe auf einem Transatlantikflug zündeten, die Verspätung des dritten Dreamliners von Austrian Airlines, Emirates als Sponsor des FA Cups, den neuen Pier am Terminal 1 in München und die Insolvenz von Sonex Aircraft





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