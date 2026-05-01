Knappheit prägt die menschliche Existenz und lässt sich weder durch Sozialismus noch durch Technologie überwinden. Eine Analyse der Ursprünge von Staat, Macht und dem Scheitern der Gleichheitsutopie.

Die Idee einer dauerhaften Fülle für alle ist eine gefährliche Illusion, die von Sozialisten und Technologie-Utopisten verbreitet wird. Knappheit prägt die menschliche Existenz und lässt sich weder durch politische Systeme noch durch technologische Fortschritte überwinden.

Der Mensch wird oft als „Mängelwesen“ bezeichnet, da seine Entwicklung stets von der Bewältigung von Mangel geprägt ist. Der Soziologe Franz Oppenheimer beschrieb in seinem Werk „Der Staat“ (1909) die Knappheit als zentrale Triebfeder für die Entstehung von Staaten. Nach Thomas Malthus’ Theorie führt das Wachstum der Bevölkerung unweigerlich zu Konflikten um begrenzte Ressourcen, was zu Migration und Krieg um Lebensraum führt.

In der Geschichte haben Menschen zwei Wege gewählt, um mit Knappheit umzugehen: Nomaden suchten nach besseren Lebensbedingungen durch Wanderung und Eroberung, während Sesshafte ihr Territorium bewirtschafteten und verteidigten. Oppenheimer argumentiert, dass Staaten durch die Eroberung von Ackerbauern durch aggressive Nomaden entstanden sind, was zu einer dauerhaften Fremdherrschaft führte. Die Geschichte Asiens, des Nahen Ostens und Europas ist geprägt von Völkerwanderungen und Eroberungen, die politische Herrschaft stabilisierten. Sozialistische Experimente haben die Armut nicht beseitigt, sondern oft verschärft.

Neben der gewaltsamen Staatsbildung gibt es auch friedliche Formen wie die genossenschaftliche Landnahme in unbesiedelten Gebieten, wie in der Urschweiz. Der Staat kann sowohl als Unterdrückungsorganisation als auch als Hüter der Freiheit verstanden werden. Die Gefahr besteht darin, dass Rechtsstaaten durch Bürokratie schrittweise in Bevormundungsstaaten verwandelt werden, wobei Macht zu Lasten der Freiheit ausgebaut wird. Die Überwindung der Knappheit war immer das Ziel von Sozialisten und Kommunisten, doch diese Utopie hat weltweit Schiffbruch erlitten.

Die Französische Revolution beseitigte die Vorrechte des Adels, doch Sozialisten streben weiter danach, die Vorrechte der Besitzenden durch Umverteilung zu ersetzen. Die Geschichte zeigt, dass Knappheit ein unvermeidbarer Teil der menschlichen Existenz bleibt und keine politische oder technologische Lösung sie dauerhaft beseitigen kann





FuW_News / 🏆 4. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Knappheit Sozialismus Staatsentstehung Gleichheitsutopie Malthus

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Warum die Schweiz ihre Staatsbürger:innen nicht ausliefertManche Staaten tun es: Eigene Bürger:innen ausliefern, die im Ausland gesucht werden. Die Schweiz tut das nicht – mit einer Ausnahme.

Read more »

E-Autos in China: Warum Fahrzeuge dort zur Wegwerfware werdenIn China veralten E-Autos innert zwei Jahren – die Technik schreitet so rasant voran, dass viele Käufer lieber ein neues Modell kaufen. Einen Gebrauchtwagenmarkt gibt es kaum.

Read more »

Wal «Timmy»: Warum enstand ein solcher Hype?Über einen Monat hat der in der Ostsee gestrandete Wal die Öffentlichkeit beschäftigt. Wie kam es zu diesem Hype?

Read more »

Amrize vor Zahlen: Warum der Ausblick wichtiger ist als das saisonal schwache erste QuartalDer Baustoffhersteller Amrize dürfte solide ins Jahr 2026 gestartet sein. Der Fokus liegt auf Äusserungen zur Marktlage und der Bestätigung des Ausblicks.

Read more »

Warum schmuggelte eine 19-Jährige 30 Schildkröten unter ihrer Kleidung durch Bangkok?Die Indische Sternschildkröte erzielt auf dem Schwarzmarkt hohe Preise – das dürfte die Taiwanerin zu ihrem skurrilen Schmuggelversuch verleitet haben.

Read more »

Warum der Durchbruch in der Gotthard-Störzone so wichtig für den Tunnelbau istDie Störzone «Mesozoikum» galt als zentrales Risiko für den Bau der zweiten Gotthard-Röhre. Mit dem Erreichen der Kaverne sind laut Astra entscheidende Hürden für den weiteren Vortrieb beseitigt.

Read more »