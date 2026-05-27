Warum das Summen von Insekten Panik auslöst - von uralten Reflexen bis zu Apiphobie

Das hohe Sirren von Bienen, Wespen oder Mücken kann bei vielen Menschen eine starke Panikreaktion auslösen. Der Text erklärt die biologischen und psychologischen Gründe dafür, von evolutionären Alarmmechanismen bis zu erlernten Ängsten, und geht auf die geschlechtsspezifischen Unterschiede in der Wahrnehmung ein.

Du sitzt draussen, spürst die Sonne auf der Haut, und plötzlich hörst du dieses hohe Sirren, das näher kommt. Für viele ist die Idylle mit dem 'Zzzz'-Geräusch vorbei - sie weicht der Panik.

Ein Beispiel ist die Creatorin Tori, die ein Video aufnehmen wollte, als ein Insekt heransurrte. Sie erstarrte, quetschte die Hände zusammen, verzieh gequält Mund und Stirn - die Panik stand ihr deutlich ins Gesicht geschrieben. Sie sagte: 'O mein Gott. Das Ding ist gerade viel zu nah an mir vorbeigeflogen.

' Sie wisse nicht einmal, was es war, 'aber ich verschwinde jetzt von hier. ' In den Kommentaren erklärte Tori: 'Meine Seele hat kurz meinen Körper verlassen. ' Eine Userin beschrieb das Gefühl ähnlich: 'Ich bin ein sehr entspannter Mensch. Bis ein Insekt an mir vorbeifliegt.

Dann werde ich zur Comicfigur.

' Tori ist kein Einzelfall, wie viele Kommentare und andere Videos zeigen. Eine andere Userin schrieb: 'Niemand versteht mich. Ich habe keine Angst davor, was Insekten mir antun - ich habe einfach Angst vor ihnen.

' Die Tiktokerin Joie legte sich sogar zum Sonnen unter ein riesiges Insektennetz und sagte: 'Meine Angst vor Käfern ist so gross, dass ich selbst unter diesem Netz noch paranoid bin. ' Doch warum löst ein summendes Tier, das leichter ist als eine Büroklammer, eine solche heftige Reaktion aus? Die Antwort liegt in einem uralten Reflex, der vom Körper ausgelöst wird. Lautes, unregelmässiges Brummen aus nächster Nähe kann eine Gefahr bedeuten - etwa eine stechende Biene, Wespe oder Hornisse.

Das Gehirn entscheidet sich im Zweifel immer fürs Überleben: erst mal Alarm, dann nachdenken. Das Herz pocht, der Atem wird flach, die Handflächen werden feucht. Der Körper macht sich startklar zur Flucht, noch bevor der Verstand überhaupt registriert hat, dass da nur eine Hummel vorbeibrummt, die meist nicht einmal sticht. Das Summen hat noch eine weitere Komponente: Man hört es, aber man sieht nichts.

Ein 'Zzzz' ohne sichtbaren Absender ist für das Gehirn ein Rätsel. Solange es das Risiko nicht einordnen kann, lässt es den Alarm lieber an. Dieses 'Wo ist es jetzt?

' macht aus einer harmlosen Fliege gedanklich ein Phantom. Zudem liegt die Frequenz des Flügelschlags von Mücken bei 300 bis 600 Mal pro Sekunde - genau in dem Bereich, in dem das menschliche Gehör am empfindlichsten ist. Das Surren bohrt sich förmlich in den Kopf, obwohl das winzige Tier kaum etwas wiegt. Kurz zusammenzucken, wenn es summt?

Das ist völlig normal. Problematisch wird es erst, wenn die Angst das Leben einschränkt. Fachleute sprechen dann von Entomophobie, einer anhaltenden, übertriebenen Angst vor Insekten. Typische Betroffene meiden Insekten aller Art und auch Orte, an denen diese vermutet werden.

In der Schweiz leiden laut dem Spital Wallis über eine Million Menschen an Angststörungen, zu denen auch Phobien zählen. Genaue Zahlen zur Entomophobie fehlen, aber die mit Abstand häufigste Tierangst ist die vor Spinnen. Viele reagieren jedoch auch stark bei Mücken, Bienen, Wespen, Hummeln und fliegenden Käfern. Für die spezifische Furcht vor Bienen, Wespen, Hummeln und ähnlichen Insekten gibt es sogar den Begriff Apiphobie.

Wie entstehen solche Ängste? Oft steckt ein einzelnes Erlebnis dahinter, etwa ein Wespenstich in der Kindheit, der sich eingeprägt hat. Manchmal schaut man sich die Reaktion aber auch ab: Wer als Kind miterlebt, wie die Eltern bei jeder Biene wild fuchtelnd aus dem Garten flüchten, übernimmt das unbewusst. Das gängige Klischee besagt, dass Frauen bei herannahenden Käfern wild fuchteln, während Männer cool bleiben.

Auf Social Media scheint sich das zu bestätigen - unter den Videos zum Thema sind es fast ausschließlich Frauen, die ihre Panik teilen. Die Forschung stützt dieses Bild teilweise. Eine Übersichtsarbeit im Fachjournal 'Frontiers in Psychology' zeigt, dass eine klinisch relevante Tierphobie rund 12 Prozent der Frauen, aber nur etwa 3 Prozent der Männer betrifft. Woran das liegt, ist nicht vollständig geklärt.

Vermutlich spielen evolutionäre und genetische Faktoren eine Rolle, aber auch anerzogene Verhaltensweisen. Wenn ein Elternteil bei jedem Insekt zusammenzuckt, schaut das Kind die Reaktion ab - und das passiert laut Studien bei Mädchen häufiger als bei Jungen. Interessanterweise drehte eine Umfrage unter 2000 Personen in den USA das Bild um: Dort bezeichneten sich 32 Prozent der Männer als 'sehr verängstigt' von Insekten, aber nur 22 Prozent der Frauen.

Diese Erhebung wurde jedoch von einem Insektenspray-Hersteller in Auftrag gegeben und ist daher mit Vorsicht zu genießen





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