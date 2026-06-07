Ein US-Forscher erklärt, warum die linke Sicherheitsspur am Flughafen oft kürzer ist und wie Reisende durch Beobachtung der Mitreisenden und des Personals Zeit sparen können.

Lange Warteschlangen an der Sicherheitskontrolle sind für viele Reisen de eine nervenaufreibende Erfahrung. Besonders in der Ferienzeit können die Schlangen endlos erscheinen und die Reiseplanung durcheinanderbringen.

Ein US-Forscher, der sich auf die Wissenschaft des Wartens spezialisiert hat, gibt jedoch Entwarnung: Mit der richtigen Strategie können Passagiere wertvolle Minuten sparen. Jamol J. Pender von der Cornell University untersucht seit Jahren, wie Menschen in Warteschlangen agieren und welche psychologischen Faktoren ihre Entscheidungen beeinflussen. Seine Erkenntnisse sind überraschend einfach, aber wirkungsvoll. Sein wichtigster Tipp lautet: Suchen Sie zuerst die linke Kontrollspur auf.

Laut Pender tendieren die meisten Menschen dazu, sich nach rechts zu orientieren, insbesondere Rechtshänder. Diese intuitive Bewegung führt dazu, dass die rechten und mittleren Schlangen oft länger sind. Hinzu kommt der von Pender beschriebene Center-Stage-Effekt: Reisende schenken der Mitte unbewusst mehr Aufmerksamkeit und halten sie für wichtiger, was zu längeren Wartezeiten führt. Die linke Seite wird dagegen häufig übersehen und bietet daher oft kürzere Warteschlangen.

Doch die Länge der Schlange allein ist kein Garant für eine schnelle Abfertigung. Pender rät, auch die Art der Reisenden zu berücksichtigen. Geschäftsreisende und Vielflieger sind meist routiniert und haben weniger Gepäck, während Familien mit Kindern oder Gruppen mit viel Gepäck mehr Zeit benötigen. Wer also eine Schlange mit vielen erfahrenen Reisenden wählt, spart oft Zeit.

Zudem sollte man das Personal beobachten: Manche Kontrollspuren arbeiten effizienter als andere. Ein kurzer Blick auf die Abläufe kann daher helfen, die beste Spur zu finden. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Skepsis gegenüber digitalen Wartezeitanzeigen. Diese werden oft nur unregelmäßig aktualisiert und können schnell veraltet sein.

Pender empfiehlt, sich nicht blind auf diese Anzeigen zu verlassen, sondern die tatsächliche Situation vor Ort zu bewerten. Auch wenn die Sicherheitskontrolle nie völlig berechenbar ist, können aufmerksame Reisende ihre Chancen deutlich verbessern. Seit 25 Jahren hat blue News Redaktorin Fabienne Berner Angst vorm Fliegen. Deshalb nahm sie an einem Flugangst-Seminar teil.

Wie so ein Coaching abläuft und ob es auch etwas geholfen hat, erfährst du im Video. Dazu ein kurzer Hinweis: In einer anderen Nachricht ging es um den Verkauf von Eiffelturm-Stücken, die tief in die Tasche greifen lassen, sowie um russische Drohnenangriffe auf ein Nuklearlager bei Tschernobyl, was erhebliche Schäden verursachte. Diese Themen sind jedoch nicht Gegenstand dieses Artikels, der sich ausschließlich auf die Optimierung der Wartezeit an Flughafen-Sicherheitskontrollen konzentriert.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Wer die linke Spur wählt, auf Vielflieger achtet und die Effizienz des Personals beobachtet, kommt meist schneller ans Gate. Die Forschung von Jamol J. Pender bietet einfache, aber effektive Strategien, um den Stress der Sicherheitskontrolle zu reduzieren. Probieren Sie es bei Ihrer nächsten Reise aus - es könnte Ihre Reiseerfahrung verbessern





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