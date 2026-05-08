Warnung vor Trickdieben: Falsche Monteure in Schaffhausen unterwegs

Im Kanton Schaffhausen warnen die Behörden vor Trickdieben, die sich als Monteure oder Handwerker ausgeben, um in Wohnungen einzudringen und Wertgegenstände zu stehlen. Die Polizei gibt Tipps, wie man sich schützen kann.

In den vergangenen Tagen haben sich im Kanton Schaffhausen mehrere Personen bei der Schaffhauser Polizei gemeldet, die von sogenannten „falschen Monteuren“ heimgesucht und teilweise bestohlen wurden.

Die Täter gaben sich als Handwerker oder Monteure aus und nutzten verschiedene Vorwände, um Zugang zu Wohnungen zu erhalten. In den gemeldeten Fällen behaupteten die mutmaßlichen Trickdiebe, die Heizung oder Stromanschlüsse kontrollieren zu müssen. Während einer der Täter die Bewohner mit einem Gespräch ablenkte, durchsuchte der andere die Wohnung nach Wertgegenständen, Schmuck und Bargeld. Die Opfer bemerkten den Diebstahl oft erst später.

Die Polizei rät dazu, nur Monteure und Handwerker in die Wohnung zu lassen, die selbst bestellt wurden oder von der Hausverwaltung angekündigt sind. Nutzen Sie Gegensprechanlagen, Türspione oder schauen Sie aus dem Fenster, um zu sehen, wer vor der Tür steht, ohne diese öffnen zu müssen. Ein gesundes Misstrauen ist wichtig – vertrauen Sie Ihrem Bauchgefühl und weisen Sie verdächtige Personen konsequent ab. Echte Monteure und Angestellte von Werken müssen sich ausweisen können.

Bei Zweifeln können Sie bei den entsprechenden Werken oder Anbietern telefonisch nachfragen, ob tatsächlich eine Ablesung oder Montage in Ihrer Wohnung oder Liegenschaft geplant ist. Die Schaffhauser Polizei warnt vor solchen Trickdiebstählen und bittet die Bevölkerung um erhöhte Aufmerksamkeit. In ähnlichen Fällen sollten Betroffene sofort die Polizei unter der Notrufnummer 117 kontaktieren. Die Polizei betont, dass solche Betrugsversuche nicht nur in Schaffhausen, sondern auch in anderen Kantonen vorkommen.

Es ist wichtig, sich über solche Methoden zu informieren und Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, um nicht Opfer von Trickdieben zu werden. Die Schaffhauser Polizei arbeitet eng mit anderen Kantonspolizeien zusammen, um solche Straftaten aufzuklären und die Täter zu fassen. Die Bevölkerung wird aufgefordert, verdächtige Personen oder Vorfälle umgehend zu melden, um weitere Taten zu verhindern. Die Polizei bietet zudem Tipps und Informationen an, wie man sich vor solchen Betrugsversuchen schützen kann.

Dazu gehören unter anderem das regelmäßige Überprüfen von Tür- und Fensterschlössern sowie das Installieren von Alarmanlagen. Die Schaffhauser Polizei steht für Fragen und Beratung jederzeit zur Verfügung





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