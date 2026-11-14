Warnung vor Phishing-Mails im Namen der Liechtensteinischen Post

Die Landespolizei warnt vor betrügerischen E-Mails, die vorgeben, von der Liechtensteinischen Post zu stammen. Betroffene sollten keine Links klicken und Daten preisgeben.

Die Liechtensteinische Post warnt aktuell vor einer neuen Welle betrügerischer E-Mails, die in ihrem Namen versendet werden. Die Landespolizei hat bestätigt, dass zahlreiche Personen Nachrichten erhalten haben, die falsche Hinweise auf Probleme bei der Zustellung von Sendungen enthalten. Diese Kampagne zielt darauf ab, Empfänger zu täuschen und sensible Informationen zu stehlen.

Details zu den gefälschten Zustell-Mitteilungen

Die betrügerischen Nachrichten imitieren das Erscheinungsbild offizieller Korrespondenz der Liechtensteinischen Post, um Vertrauen bei den Empfängern zu erwecken. In diesen E-Mails wird behauptet, dass aktuelle Lieferungen aufgrund technischer Hindernisse oder unvollständiger Adressangaben nicht zugestellt werden können. Das Hauptziel dieser sogenannten Phishing-Nachrichten ist es, die Empfänger dazu zu bringen, auf einen im Text enthaltenen Link zu klicken.

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Durch diesen Klick gelangen die Nutzer auf gefälschte Webseiten, die dazu konstruiert sind, persönliche Daten und Zahlungsinformationen abzugreifen. Die Angreifer nutzen die Dringlichkeit einer angeblichen Zustellstörung aus, um die Opfer zu schnelleren und unbedachten Handlungen zu bewegen. Die Liechtensteinische Post hebt hervor, dass solche Methoden nicht der offiziellen Kommunikationspolitik des Unternehmens entsprechen.

Positionen der Behörden und des Unternehmens

Die Landespolizei rät dringend dazu, keine persönlichen Daten, Passwörter oder Kreditkarteninformationen preiszugeben, wenn man auf derartige Nachrichten aufmerksam wird. Es besteht keine Aufforderung seitens der Post, vertrauliche Daten per E-Mail oder SMS über Links preiszugeben. Ebenso werden Zustelländerungen niemals auf diesem digitalen Weg eingeleitet.

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Die Liechtensteinische Post weist explizit darauf hin, dass Kunden nicht aufgefordert werden, über Links in E-Mails Zustelländerungen vorzunehmen. Diese klare Positionierung dient dem Schutz der Kundendaten und der Wahrung der Integrität der Lieferketten. Jede Anforderung dieser Art ist als betrügerisch zu einstufen und sollte sofort ignoriert werden.

Auswirkungen und nächste Schritte für Kunden

Falls ein Benutzer bereits auf einen verdächtigen Link geklickt oder persönliche Daten eingegeben hat, sollten umgehend die betroffenen Zugangsdaten geändert werden. Es wird empfohlen, sich bei Bedarf mit der eigenen Bank sowie der Landespolizei in Verbindung zu setzen, um weiteren Schaden abzuwenden. Verdächtige Nachrichten sind unmittelbar nach dem Erkennen zu löschen, um eine versehentliche Weitergabe zu verhindern.

Diese Warnung unterstreicht die Notwendigkeit erhöhter Achtsamkeit im digitalen Raum, insbesondere bei Absendern, die vermeintlich bekannte Dienstleister repräsentieren. Die Zusammenarbeit zwischen der Liechtensteinischen Post und den Sicherheitsbehörden bleibt entscheidend, um solche Angriffe schnell zu identifizieren und die Öffentlichkeit effektiv zu schützen. Kunden sollten bei Unsicherheiten direkt den offiziellen Kundenservice kontaktieren.