Der Verein Russland der Zukunft - Schweiz warnt vor der Instrumentalisierung von Gedenkmärschen, die vom Kreml genutzt werden, um die Invasion der Ukraine zu legitimieren.

Der Verein Russland der Zukunft - Schweiz hat eine eindringliche Warnung ausgesprochen, die die aktuelle politische Lage innerhalb der russischsprachigen Diaspora in der Schweiz beleuchtet.

In den Städten Genf und Basel fanden Kundgebungen statt, die unter dem Namen des Unsterblichen Regiments bekannt sind. Was ursprünglich als eine zivilgesellschaftliche Initiative begann, um das persönliche Gedenken an Familienmitglieder zu pflegen, die im Zweiten Weltkrieg gekämpft hatten, hat sich laut den Exil-Russen grundlegend gewandelt. Die Organisation warnt davor, dass diese Veranstaltungen mittlerweile vollständig vom Kreml in Moskau vereinnahmt wurden. Es gehe nicht mehr um das private Gedenken, sondern um ein gezieltes Instrument der hybriden Einflussnahme.

Ziel sei es, die aktuelle russische Aggression gegen die Ukraine durch eine geschickte Verzerrung der Geschichte zu legitimieren und die öffentliche Meinung zu manipulieren. Besonders problematisch sehen die Kritiker den Einsatz bestimmter Symbole während dieser Märsche. Das Georgsband, welches ehemals ein Zeichen militärischer Tapferkeit war, wird heute oft als Symbol für die russische Staatsideologie und die Unterstützung des Krieges verwendet. In vielen Kontexten wird es unmittelbar mit Kriegsverbrechen in der Ukraine in Verbindung gebracht.

Wenn solche militaristisch geprägten Aufzüge direkt neben dem Broken Chair in Genf stattfinden, wird dies als bewusster Affront gewertet. Der Broken Chair ist ein weltbekanntes Symbol für die Opfer von Kriegsgewalt und steht für die humanitären Werte, die die Schweiz international vertritt. Die Platzierung einer pro-kremlistischen Demonstration an diesem Ort wird daher als Provokation und als Versuch gewertet, die Schweizer Neutralität und die dortigen humanitären Ideale zu untergraben, während gleichzeitig eine falsche Botschaft der Einheit verbreitet wird.

Die Mitglieder des Vereins Russland der Zukunft betonen mit Nachdruck, dass sie selbst Nachfahren von Menschen sind, die entschlossen gegen den Faschismus gekämpft haben. Für sie ist die aktuelle Entwicklung tragisch, da der Sieg über den Nationalsozialismus heute für Zwecke missbraucht wird, die dem Geist des Friedens und der Menschlichkeit widersprechen. Sie fordern ein sofortiges Ende des Krieges sowie die strikte Achtung der Menschenrechte und der staatlichen Unabhängigkeit aller Nationen.

Aus ihrer Sicht ist das würdigste Gedenken an die Opfer des Zweiten Weltkriegs nicht die Teilnahme an staatlich orchestrierten Märschen, sondern der aktive Kampf gegen neue Formen der Tyrannei und Aggression. Sie lehnen es ab, dass ihre Herkunft und die Geschichte ihrer Vorfahren als Deckmantel für aktuelle Gewaltakte genutzt werden. Um den historischen Hintergrund zu verstehen, muss man auf den 9. Mai blicken, den Tag des Sieges.

Historisch markiert dieser Tag die bedingungslose Kapitulation der deutschen Wehrmacht in Berlin-Karlshorst im Jahr 1945. Das Unsterbliche Regiment nutzt dieses Datum, indem Teilnehmer Bilder ihrer Vorfahren tragen, um eine emotionale Brücke in die Vergangenheit zu schlagen. Doch unter Präsident Wladimir Putin hat sich die Bedeutung dieses Gedenkens verschoben. Seit dem Überfall auf die Ukraine im Februar 2022 nutzt der Kreml die Rhetorik des Kampfes gegen den Faschismus, um die eigene Invasion als sogenannte militärische Spezialoperation zur Entnazifizierung Kiews zu tarnen.

Diese historische Parallele ist eine bewusste Strategie, um die russische Bevölkerung und die Diaspora emotional zu binden und den Krieg moralisch zu rechtfertigen. Zusammenfassend warnt der Verein davor, dass der Kreml versucht, ein Bild der geschlossenen Unterstützung für den Krieg innerhalb der in der Schweiz lebenden Russen zu erzeugen. Diese Darstellung entspreche jedoch keinesfalls der Realität.

Es handele sich um eine bewusste Instrumentalisierung der Diaspora, bei der eine kleine, lautstarke Gruppe von Unterstützern den Eindruck erweckt, die gesamte Exil-Gemeinde stünde hinter den Handlungen Moskaus. Die Warnung des Vereins ist somit auch ein Appell an die Schweizer Behörden und die Öffentlichkeit, die Mechanismen der hybriden Propaganda zu erkennen und sich nicht täuschen zu lassen, wenn Gedenkveranstaltungen als Vorwand für politische Einflussnahme und die Verbreitung staatlicher Ideologie dienen





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